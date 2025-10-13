自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》推動循環經濟 杜絕農地被棄營建廢棄物

2025/10/13 10:00

◎ 陳文卿

高雄大樹、美濃地區近日被發現山坡地、農地被堆置、掩埋大量營建廢棄物事件，破壞環境並嚴重污染水源。農田開挖濫採砂石出售，又以各類廢棄物回填賺取處理費，這種一頭牛連剝兩層皮的行為，過去在各地經常發生，從未中斷。尚未被揭發的不知道還有多少。

自由開講》推動循環經濟 杜絕農地被棄營建廢棄物高雄美濃地區日前爆發農地盜挖與廢棄物回填，引來藍綠兩邊攻防。（資料照）

營建廢棄物數量龐大，非法棄置的面積好幾公頃。廢棄物清運，以及棄置的行為，應有相當長的時日。而車輛從各工地清運廢棄物，載運到棄置地傾倒，也不是趁著夜黑風高。載廢棄物的砂石車，光天化日在路上跑來跑去，竟無人舉發。背後若無有力人士撐腰，絕對不敢如此膽大妄為。而廢棄物的來源也絕對不僅限於一處工地，建設公司工地開挖蓋房子，難道不曾過問所產生的廢棄物被運到那裡去嗎？

現在幾乎所有的營建業者都說很努力遵行ESG各項準則，並煞有介事地提出數據資料申報，甚至還有更積極說要興建綠建築，盤查建築物碳足跡的。但是廢棄物若未妥善處裡，環境面（E）的指標是如何計算的？廢棄物破壞農地山林，社會責任（S）如何交代？公司的內部管理若也都睜一隻眼閉一隻眼，則公司治理（G）的指標恐怕也是虛應形式罷了

美濃大峽谷開挖4處化驗結果出爐，竟全回填營建廢棄物。（資料照）美濃大峽谷開挖4處化驗結果出爐，竟全回填營建廢棄物。（資料照）

ESG是呼應聯合國永續發展指標（SDGs）而展開的，現在又與永續金融連結在一起，因為金管會要求各上市櫃公司要申報ESG永續報告書，這也是推動淨零碳排的重要手段。很遺憾的是，現在很多業者都將ESG視為書面文章，找顧問公司代辦依樣畫葫蘆填寫了事，是否落實則根本不過問。

農地被棄置廢棄物是終端的違法行為，現在的做法是檢調偵查後開罰，但這僅是治標無法治本。追根溯源必須強化源頭追蹤管理，並讓廢棄物有妥善的去處。

檢察官率檢警環保專案組到高雄大樹非法棄土場勘查，現場已被堆成小山。（資料照，檢方提供）檢察官率檢警環保專案組到高雄大樹非法棄土場勘查，現場已被堆成小山。（資料照，檢方提供）

營建廢棄物最佳的處置方式是做好分類後，依性質再利用，除可作為填方材料外。經破碎篩分後，可產生各種不同粒徑的粗、細為再生粒料，提供CLSM（控制性低強度回填材料）用途，以及生產各類再生建材的材料。除解決廢棄物造成的環境污染外，更減少天然資源的開採，降低碳排放，一舉數得。

以上問題是老生常談，但始終無法落實。最主要的關鍵是，廢棄物之產生源與再利用端，供、需之間無法平衡。甚至於一些國營事業、地方機關的公共工程，排斥使用再生材料。以致再利用管道無法暢通，就導致業者不願意好好做再利用，而將廢棄物亂倒。因此，正本清源是建構完善的循環經濟產業體系

高雄擁有12家底渣粒料CLSM（控制性低強度回填材料）認證的預拌混凝土廠，如今焚化再生粒料作為CLSM之工程骨材，循環經濟成為趨勢。（高市府提供）高雄擁有12家底渣粒料CLSM（控制性低強度回填材料）認證的預拌混凝土廠，如今焚化再生粒料作為CLSM之工程骨材，循環經濟成為趨勢。（高市府提供）

循環經濟要能落實，必須讓資源能充分循環、具有經濟效益，且符合法令規範。也就是物質（material）、經濟（money）、法令與道德規範（moral）兼顧的3M原則

第一個M（material）而言，如果產業鏈不完整，資源再生產品市場需求性不足，供需無法平衡，就還會留下一大堆廢料不知道怎麼辦。其次，若資源循環投入的成本，高於產品市場價值，業者無利可圖（缺乏第二個M），就沒人願意好好做了

而如果這兩個M無法克服，卻又勉強去做，就產生違反法令與道德規範的最大問題。乍看之下廢棄物有來源，有去處，業者也賺到錢。但卻是賺黑心錢，所付出的社會成本太大，所以第三個M（moral）最重要

因此，落實3M才是推動循環經濟，徹底杜絕廢棄物四處流竄的老問題。

（作者為博士、資深顧問環境與發展基金會、再生綠建材產業推動聯盟召集人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com


2025-10-11 15：00：00

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書