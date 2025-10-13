自由開講》推動循環經濟 杜絕農地被棄營建廢棄物

◎ 陳文卿

高雄大樹、美濃地區近日被發現山坡地、農地被堆置、掩埋大量營建廢棄物事件，破壞環境並嚴重污染水源。農田開挖濫採砂石出售，又以各類廢棄物回填賺取處理費，這種一頭牛連剝兩層皮的行為，過去在各地經常發生，從未中斷。尚未被揭發的不知道還有多少。

高雄美濃地區日前爆發農地盜挖與廢棄物回填，引來藍綠兩邊攻防。（資料照）



營建廢棄物數量龐大，非法棄置的面積好幾公頃。廢棄物清運，以及棄置的行為，應有相當長的時日。而車輛從各工地清運廢棄物，載運到棄置地傾倒，也不是趁著夜黑風高。載廢棄物的砂石車，光天化日在路上跑來跑去，竟無人舉發。背後若無有力人士撐腰，絕對不敢如此膽大妄為。而廢棄物的來源也絕對不僅限於一處工地，建設公司工地開挖蓋房子，難道不曾過問所產生的廢棄物被運到那裡去嗎？

現在幾乎所有的營建業者都說很努力遵行ESG各項準則，並煞有介事地提出數據資料申報，甚至還有更積極說要興建綠建築，盤查建築物碳足跡的。但是廢棄物若未妥善處裡，環境面（E）的指標是如何計算的？廢棄物破壞農地山林，社會責任（S）如何交代？公司的內部管理若也都睜一隻眼閉一隻眼，則公司治理（G）的指標恐怕也是虛應形式罷了。

美濃大峽谷開挖4處化驗結果出爐，竟全回填營建廢棄物。（資料照）

ESG是呼應聯合國永續發展指標（SDGs）而展開的，現在又與永續金融連結在一起，因為金管會要求各上市櫃公司要申報ESG永續報告書，這也是推動淨零碳排的重要手段。很遺憾的是，現在很多業者都將ESG視為書面文章，找顧問公司代辦依樣畫葫蘆填寫了事，是否落實則根本不過問。

農地被棄置廢棄物是終端的違法行為，現在的做法是檢調偵查後開罰，但這僅是治標無法治本。追根溯源必須強化源頭追蹤管理，並讓廢棄物有妥善的去處。

檢察官率檢警環保專案組到高雄大樹非法棄土場勘查，現場已被堆成小山。（資料照，檢方提供）

營建廢棄物最佳的處置方式是做好分類後，依性質再利用，除可作為填方材料外。經破碎篩分後，可產生各種不同粒徑的粗、細為再生粒料，提供CLSM（控制性低強度回填材料）用途，以及生產各類再生建材的材料。除解決廢棄物造成的環境污染外，更減少天然資源的開採，降低碳排放，一舉數得。

以上問題是老生常談，但始終無法落實。最主要的關鍵是，廢棄物之產生源與再利用端，供、需之間無法平衡。甚至於一些國營事業、地方機關的公共工程，排斥使用再生材料。以致再利用管道無法暢通，就導致業者不願意好好做再利用，而將廢棄物亂倒。因此，正本清源是建構完善的循環經濟產業體系。

高雄擁有12家底渣粒料CLSM（控制性低強度回填材料）認證的預拌混凝土廠，如今焚化再生粒料作為CLSM之工程骨材，循環經濟成為趨勢。（高市府提供）

循環經濟要能落實，必須讓資源能充分循環、具有經濟效益，且符合法令規範。也就是物質（material）、經濟（money）、法令與道德規範（moral）兼顧的3M原則。

就第一個M（material）而言，如果產業鏈不完整，資源再生產品市場需求性不足，供需無法平衡，就還會留下一大堆廢料不知道怎麼辦。其次，若資源循環投入的成本，高於產品市場價值，業者無利可圖（缺乏第二個M），就沒人願意好好做了。

而如果這兩個M無法克服，卻又勉強去做，就產生違反法令與道德規範的最大問題。乍看之下廢棄物有來源，有去處，業者也賺到錢。但卻是賺黑心錢，所付出的社會成本太大，所以第三個M（moral）最重要。

因此，落實3M才是推動循環經濟，徹底杜絕廢棄物四處流竄的老問題。

（作者為博士、資深顧問環境與發展基金會、再生綠建材產業推動聯盟召集人）

2025-10-11 15：00：00

