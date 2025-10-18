自由電子報
自由開講》從注音到拼音：本土語傳承的唯一正途

2025/10/18 17:00

◎ 黃麗芬　

長期以來，部分學生與教師習慣將羅馬拼音「轉譯」為注音符號，造成音韻掌握偏差，也妨礙語言的科學化學習與國際化發展。這種現象使學生容易忽略本土語特有的聲韻規律與文化內涵，甚至影響對語言整體結構的理解。

部分學生與教師長期習慣將羅馬拼音「轉譯」為注音符號，此舉容易忽略本土語特有的聲韻規律與文化內涵。（資料照）部分學生與教師長期習慣將羅馬拼音「轉譯」為注音符號，此舉容易忽略本土語特有的聲韻規律與文化內涵。（資料照）

注音符號自1918年正式發布，之後經過幾次增修，成為臺灣人學習國語（華語）的標準工具，乃為「注音符號一式」。1986年公布的「注音符號二式」，則以羅馬字母拼寫國語（華語），其形式即羅馬拼音。然而，由於師資與教材、宣導均配套不足，二式未能普及，以致教育現場長期仍普遍使用一式，社會形成「拼音=注音」的認知偏差，錯誤認為拼音只能依賴注音符號。

本土語教材（閩南語、客語）普遍採用羅馬拼音作為標準拼寫系統，能完整呈現聲母、韻母。例如，閩南語與客語保留的入聲字，其結尾促音 -b、-d、-g 在華語中不存在，注音符號亦無法正確標示其音讀。學生在本土語的學習不應被長期以來的注音符號習慣所限制，應回歸正確方法。若將羅馬拼音「轉換」為注音符號，只會形成音韻認知錯誤，模糊本土語獨有的聲韻特徵，使語言學習失真。

本土語教材普遍採用羅馬拼音作為標準拼寫系統，能完整呈現聲母與韻母。（資料照）本土語教材普遍採用羅馬拼音作為標準拼寫系統，能完整呈現聲母與韻母。（資料照）

更重要的是，本土語若要走向國際，羅馬拼音是唯一可行的工具。外國人語音學習以拉丁字母為基礎，無法使用注音符號，如果仍堅持用注音符號來「轉換」本土語，不僅無法有效傳達音韻訊息，簡直是緣木求魚、多此一舉。羅馬拼音能精確記錄音韻細節，便於學生建立語音與文字的對應關係，是語言學習科學化的核心工具。除此，也為外國人提供可操作的學習模式，打開國際接軌之門。

因此，使用羅馬拼音學習本土語，不只是工具選擇的問題，更攸關語言完整傳承、文化自主性與國際化的推動。我們應擺脫對注音符號的依賴，引導學生準確掌握本土語的音韻系統，理解其獨特性，並以此作為與國際語言環境接軌的橋樑，讓臺灣的本土語言文化不僅得以有效保存，更能自信地走向世界舞台。

（作者為客語教學支援老師）

