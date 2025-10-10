自由電子報
自由開講 》政府調高「最低工資」 是救命的「及時雨」

2025/10/10 09:00

◎ 邱世長

勞動部9月26日召開最低工資審議會議，由部長洪申翰主持。（資料照）勞動部9月26日召開最低工資審議會議，由部長洪申翰主持。（資料照）

勞動部最低工資審議會於9月26日決議，把「最低工資」月薪從新台幣2萬8590元，調高到2萬9500元、時薪從190元調漲到196元，後續將送行政院核定。對此，筆者認為政府這場調薪案，對於經濟弱勢者而言，是場救命的「及時雨」。

勞動部調高「最低工資」，對於擁有高薪者而言，不關痛癢。但對於目前生活困頓、正在領「最低工資」的經濟弱勢族群而言，這項調薪政策卻是一項悅耳福音，是一種基本生活的保障，更是「久旱逢甘霖」，其內心的感動，可想而知。

勞動部決議，將「最低工資」月薪從新台幣2萬8590元，調高到2萬9500元、時薪從190元調漲到196元。（路透檔案照）勞動部決議，將「最低工資」月薪從新台幣2萬8590元，調高到2萬9500元、時薪從190元調漲到196元。（路透檔案照）

根據民國112年12月公布的《最低工資法》第7條之規定，「審議會置委員二十一人，由勞動部部長擔任召集人，並為當然委員；其餘委員之組成如下：一、經濟部代表一人。二、國家發展委員會代表一人。三、勞方代表七人。四、資方代表七人。五、學者專家四人。」

簡言之，《最低工資法》是廣納「勞、資、政、學」四方委員，是「集思廣益」的決策，絕非可以簡化為「買票政策」。這是「民生問題」，而非「政治議題」，不要混淆政策的重點！

俗語：「莫忘世上苦人多」！這一群領「最低工資」者，多半不是「白領階級」，「白領階級」不是領「最低工資」，而是在辦公室吹冷氣的工作者，這次根據《最低工資法》的調薪，「白領階級」比較無感。反觀「藍領階級」者，或是「清寒家庭」者，甚至全家只靠一人薪水者，他們多半從事「體力勞動或是打雜工作」，亟需政府出手救助，這次微幅調薪於他們而言即是「救命丹」與「保命丸」，當然會雀躍三尺。

《最低工資法》到底是想保護誰？不就是領「最低工資」的弱勢者嗎？這群人善良、任勞任怨，多半是「沒有聲音」的弱勢者。他們也不懂透過民意代表、媒體輿論或是財團來為自己發聲，他們最需要政府透過《最低工資法》，來保障他們基本的「生存權」

這次微幅調薪是藍領階級的「救命丹」與「保命丸」，他們最需要政府透過《最低工資法》來保障他們基本的「生存權」。（資料照）這次微幅調薪是藍領階級的「救命丹」與「保命丸」，他們最需要政府透過《最低工資法》來保障他們基本的「生存權」。（資料照）

唐代詩人杜甫有句名言：「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，這種悲劇，千萬不能在台灣上演！

《最低工資法》對於經濟弱勢者而言，這是救急，也是救窮，更是救人命！政府理當「年年」都去檢視世局的變化、物價的調升幅度，並適時提高基本的「生存的薪資」，千萬別讓弱勢者自生自滅，求助無門！

﹙作者為教育人員﹚

