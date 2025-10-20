自由開講》「一中政策」非「一中原則」 戳破中共話術

◎ 衛重華

近來中共國務院總理李強，再次動用了老套路，將聯合國大會主席—前德國外長安娜萊娜·貝爾博克的支持「一個中國政策」強行翻譯成「一個中國原則」。這一招在國際舞台早已屢見不鮮，但卻仍然是中共最常用的話術。事實上，貝爾博克擔任外長時曾多次批評中國人權問題，並在台海議題上表達「反對武力改變現狀」的立場。如今中共卻在與她會面後，單方面發出新聞稿，聲稱「聯合國堅定恪守一個中國原則」，這種刻意混淆，不僅與事實不符，更是赤裸裸的政治宣傳。

德國前外交部長、聯合國大會主席貝爾伯克（中）支持「一個中國政策」，被強行翻譯成「一個中國原則」。（美聯社檔案照）



所謂「一個中國政策」，是各國基於現實外交所採取的承認北京的安排，往往僅止於「承認或注意到」北京的立場，並未接受中共對台灣主權的聲索。相對的，「一個中國原則」是北京的自我定義，內容包含「台灣屬於中華人民共和國」的政治前提。兩者之間的差距，正是中共刻意模糊的所在。當中共高調宣稱「國際社會一致支持一中原則」時，其實大多數民主國家僅僅是遵循「一中政策」，同時保留對台灣的支持空間。

這種語言操弄的危險，在於它意圖將國際社會的曖昧表述「既成化」，好讓中共在後續的國際場合中繼續擴張話語權。一旦「一中政策」被宣傳為「一中原則」，中共就能以「國際公認」為藉口，來排斥台灣參與國際組織，甚至合理化武力威脅。這種偷換概念的策略，不只傷害台灣，更是對國際規則與外交語言誠信的踐踏。

中國國務院總理李強日前出席聯合國大會，刻意混淆大多數民主國家的「一中政策」。（美聯社檔案照）

我們必須看清，中共所謂的「國際共識」，其實是「中共單方面的話術」。各國在台灣問題上的立場，從未等同於承認北京的主張。真正的國際紅線，不是中共宣稱的「一中原則」，而是維護台海現狀、反對武力脅迫。中共若繼續操弄語言、強推其政治框架，國際社會更該堅定指出這種混淆的虛偽本質。

（作者為軍人）

