自由開講》輝達卡關問題如何解決

2025/10/07 16:20

◎尤英夫

輝達（NVIDIA）要在台北「北士科T17、T18基地」設立海外總部，由於該地已經由新光人壽公司自台北市政府取得地上權，而台北市政府不同意由新光人壽公司將地上權直接移轉給輝達，使得輝達要設立總部成了問題。台北市政府說如果地上權這樣的移轉會涉及圖利罪的問題。

輝達有意在台北市北投士林科技園區T17、T18設立海外總部。（資料照）輝達有意在台北市北投士林科技園區T17、T18設立海外總部。（資料照）

是這樣嗎？到底有沒有涉及圖利罪的困擾，如果有的話，有沒有排除圖利罪的可能？

首先要認清台北市政府雖然是公部門，但與新光人壽公司簽定地上權設定契約是私法上的一般契約。雙方都會盤算契約內容對彼此的利益。但現在涉及第三人，而且是買方市場，如果台北市政府與新光人壽公司都不讓歩讓買方同意，不僅對三方重大損失，對台灣利益與形象更是嚴重挫敗。

自由開講》輝達卡關問題如何解決輝達總部卡關？內政部長劉世芳表示，中央已回函北市府，依法核備即可。（資料照）

市府人員涉及的圖利罪可能是刑法第 131 條「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者」。市府與新光人壽間的地上權設定契約如果沒有禁止移轉，新光人壽移轉給地上權，新光人壽有無獲得利益跟市府無關。縱然有禁止移轉，也可以經市議會同意後加以解除。相信市議會沒有不同意的道理（當然，新光人壽方面也應該讓步，不能對市府提議的終止地上權條件要求過多）。再說圖利罪的的所謂「明知違背法令」，但法令本來就可以修改，監督市府的北市議會對市府的讓歩也可以完全同意，圖利罪就不會成立。

（作者為律師）

