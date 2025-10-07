自由開講》輝達卡關問題如何解決

◎尤英夫

輝達（NVIDIA）要在台北「北士科T17、T18基地」設立海外總部，由於該地已經由新光人壽公司自台北市政府取得地上權，而台北市政府不同意由新光人壽公司將地上權直接移轉給輝達，使得輝達要設立總部成了問題。台北市政府說如果地上權這樣的移轉會涉及圖利罪的問題。

輝達有意在台北市北投士林科技園區T17、T18設立海外總部。（資料照）

是這樣嗎？到底有沒有涉及圖利罪的困擾，如果有的話，有沒有排除圖利罪的可能？

請繼續往下閱讀...

首先要認清台北市政府雖然是公部門，但與新光人壽公司簽定地上權設定契約是私法上的一般契約。雙方都會盤算契約內容對彼此的利益。但現在涉及第三人，而且是買方市場，如果台北市政府與新光人壽公司都不讓歩讓買方同意，不僅對三方重大損失，對台灣利益與形象更是嚴重挫敗。

輝達總部卡關？內政部長劉世芳表示，中央已回函北市府，依法核備即可。（資料照）



市府人員涉及的圖利罪可能是刑法第 131 條「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者」。市府與新光人壽間的地上權設定契約如果沒有禁止移轉，新光人壽移轉給地上權，新光人壽有無獲得利益跟市府無關。縱然有禁止移轉，也可以經市議會同意後加以解除。相信市議會沒有不同意的道理（當然，新光人壽方面也應該讓步，不能對市府提議的終止地上權條件要求過多）。再說圖利罪的的所謂「明知違背法令」，但法令本來就可以修改，監督市府的北市議會對市府的讓歩也可以完全同意，圖利罪就不會成立。

（作者為律師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法