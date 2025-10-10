自由電子報
自由開講》2758號決議非封口令 台灣外交展現主權存在

2025/10/10 11:30

◎ 郭索

近年來，中共政權在國際舞台上反覆援引聯合國大會第2758號決議，作為其「一個中國原則」的國際背書，藉此打壓台灣的國際活動空間。然而，這項決議從未提及台灣，更未授權中國對台灣事務擁有主權或管轄權。中共對此決議的曲解與濫用，不只是國際法上的詭辯，更是一場赤裸裸的霸權政治。

2758號決議於1971年通過，其核心目的為「恢復中華人民共和國在聯合國的代表權」，並「驅逐蔣介石集團」。決議處理的是聯合國席位的代表問題，而非處理台灣主權歸屬問題。換言之，它只是確認北京代表「中國」在聯合國的席次，但並未對台灣地位下定義。中共如今將此決議延伸為對台統治的「國際合法性」，完全是將政治宣傳偽裝成國際共識。

自由開講》2758號決議非封口令 台灣外交展現主權存在外交部長林佳龍受邀於第12屆華沙安全論壇演說。（資料照，擷取自Warsaw Security Forum YouTube）

事實上，依據國際法對「國家」的定義，一個主權國家的要件包括：具備人民、領土、政府、與外交權。台灣擁有2,300萬人民、穩定的政體、實質的疆域治理，並行使獨立外交權與對外互動，顯然具備主權國家的一切要素。外交部長林佳龍於9月29日應邀赴波蘭，出席「華沙安全論壇」並公開演說，正是台灣外交主體性的重要體現，也再次證明台灣不是「中國的一省」，而是國際社會中積極貢獻安全與價值的關鍵一員。

中共外交部對此反應激烈，不斷使用「竄訪」、「謀獨」、「製造對立」等語言，不但充滿敵意，更暴露其對於國際互動秩序的不容忍。中華民國政府從未以「挑釁」之姿介入他國事務，而是本於國際合作精神，致力於與民主國家在自由、人權、安全等層面攜手前行。相較之下，中共才是那個不斷在亞太擴張軍事、輸出數位極權、打壓異己聲音、干涉主權國家內政的現代帝國。

正如外交部發言人蕭光偉所言，台灣與中華人民共和國「對等存在、互不隸屬」，這不只是法律與政治上的事實，更是台灣人民普遍的共識。台灣並未尋求挑釁，也未意圖改變現狀，而是忠實扮演民主世界一員的角色，持續以實際行動證明自己的主權存在。從參與國際論壇，到進行外交互訪，這些不是虛假的「獨立宣傳」，而是日常且自然的國家行為。

中共越是用言語封殺台灣，越顯示它對台灣作為一個獨立政治實體的恐懼。這種恐懼來自於自身正當性的脆弱，以及對民主模式在華人世界成功實踐的忌憚。當北京政權不斷將2758號決議掛在嘴邊，實際上暴露的是它缺乏自信讓世界自由比較中台兩制。而台灣的最佳反擊，不是言語，而是行動。

我們要繼續走出去，用參與證明存在，用互動換來尊重。當中共還在死抱著50年前的決議文字自我麻醉，台灣早已用外交實踐、國際貢獻與價值共享，走出屬於自己的國際坐標。台灣無需北京的「承認」，因為主權不靠施捨，而是源於人民的堅持與實際的展現。

（作者為自由業）

