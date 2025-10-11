自由開講》美國國會抗中保台，台灣藍白亂黨舔中賣台

◎ 愚工

美國國會眾議院9月10日通過了2026財年的《國防授權法》（NDAA），其中包括諸多應對中國的條款，並大幅增加用於臺灣安全援助的撥款授權。

美國國會眾議院9月10日通過了2026財年的《國防授權法》（NDAA），並大幅增加用於臺灣安全援助的撥款授權。（中央社資料照）

眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會主席、來自密西根州的共和黨眾議員約翰·穆勒納爾（John Moolenaar）在當日的聲明中提到，他提出的修正案，包括《安全研究法案》（SAFE Research Act）被納入《國防授權法》並獲得通過，將禁止把STEM（科學、技術、工程和數學）領域的聯邦資金撥給與中國軍方和情報機構合作的大學或研究人員。

請繼續往下閱讀...

相對於美國國會的抗中保台，台灣的藍白兩黨則在台灣國會夾人數優勢舔中賣台：一年多來，秉持毛澤東的焦土鬥爭思想，視台灣與民進黨為敵人，「凡是有利於敵人的，我都反對；凡是不利於敵人的，我都贊成」，於是毀憲亂政、暴力強立惡法、透過財劃法挖空中央預算，把亂刪亂凍中央預算當兒戲，癱瘓台灣，弱化台灣的整軍建設，無所不用其極，衍生對美國印太戰略的破壞，藍白徒眾的瘋狂甚至引起美國在台協會（AIT）的關心，與美國國會軍事委員會主席的率團來台關切。

最新的例子是：行政院編列878億元總預算追加，8月28日進行審查，藍白陣營無厘頭胡亂喊出要大砍113億。而國防追加預算也再度引起戰火，因為國民黨立委馬文君和徐巧芯等人，刪除超過1億元，其中包括文宣心戰、演訓任務及軍事交流等經費，完全無視國家與國際的安全，遑論來自美國在台協會與美國國會先前的關切。

國民黨立委馬文君（左）和徐巧芯（右）等人，放話要刪除文宣心戰、演訓任務及軍事交流等超過1億元的國防經費。（資料照）

值此中、俄、北韓、伊朗構建的邪惡極權國際日漸鞏固，國際和平面臨威脅之際，身處第一島鏈的台灣，卻因藍白兩黨的舔中賣台，而成為極權國際侵擊國際和平的破口，藍白兩黨竟還沾沾自己，這是台灣之恥，令人痛心。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法