黑熊學院》前往災區 謹記三大保護

民眾前往災區若不慎受傷，在到院前對污染的傷口所能做的，便是移除顯著的簡單異物，並以生理食鹽水沖洗傷口，千萬不要於到院前嘗試進一步的清創。

◎ 黑熊學院

今（10/7）早傳來令人遺憾的消息：一位前往花蓮光復災區的林姓挖土機行老闆，在不眠不休進行救災工作時，不慎刺傷腳，最後因傷口感染而引發敗血症不幸離世。

還是要提醒前往災區的大家，在到院前對污染的傷口所能做的，便是移除顯著的簡單異物，並以生理食鹽水沖洗傷口，但切記勿於到院前嘗試進一步的清創。

花蓮災區現場（如光復商工等）有醫護站，民眾若受傷可先前往做初步救護（詳細資訊在此）。

民眾前往災區時，記得做好裝備、飲食、清潔三大保護措施。（取自貼文）

此外，也要記得以下三大保護：



一、裝備保護：



清理時切勿赤手赤腳、穿拖鞋，以及直接接觸污水、污泥或災害廢棄物，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。



如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。

至災區清理時勿赤手赤腳，務必穿著雨鞋或防水長靴，避免被生鏽器物刺傷，感染類鼻疽、破傷風等傳染病。（資料照）

二、飲食保護：

水災地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水；食物飲水要煮熟煮沸，食物保存過久或變質（泡過水或解凍過久等）請勿再食用。

三、清潔保護：

戶外區域可用市售含氯漂白水稀釋50倍（200cc加10公升水）噴灑庭院、水溝等潮濕處。

居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍（100cc加10公升水）擦拭或刷洗地板、牆壁、廁所等處。

廚具及餐具應煮沸消毒或用10公升清水加40毫升漂白水浸泡30分鐘稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

（上述來自疾管署資訊）

非常感謝所有救災的超人們，在關鍵時刻不分你我伸出援手，就是台灣最值得令人驕傲之處，也請大家務必照顧好自己。

本文經授權轉載自 黑熊學院臉書

