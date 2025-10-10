自由開講》不用「五五分」 兩計畫「得台積電得天下」

◎陳秉璋

美國商務部長魯特尼克拋出台積電生產台美「五五分」之說，提到這樣才能在美國不受國安威脅的情況下保護台灣。聽其言可以知道，美國目前感受到的最大國安威脅就是中共。在這點上，台灣和美國為了守住民主底線，唯有站在同一陣線。

如果按照魯特尼克的邏輯，保證取得台灣晶片可以讓美國免於國安威脅，那麼我有兩個計畫建議PlanA和PlanB，可以讓美國「得台積電得天下」。

請繼續往下閱讀...

美國商務部長魯特尼克提出要與台積電晶片產能「五五分」，強調這樣美方才能在不受國安威脅的情況下保護台灣。（路透檔案照）

美國和中共這兩大帝國目前無時無刻不是處於看不見的戰爭狀態。戰爭未必是熱戰，冷戰也是一種戰爭型態。而台灣處在中美之間，是阻礙習近平實現帝國夢最大的障礙，北京侵台的野心，背後更大更遠的目標無非是美國。

習近平的「中國夢」就是想建立他夢幻的帝國，從一帶一路計畫可以看得出來。為什麼說習的帝國夢是夢幻的，跟普廷不一樣。普廷的帝國夢想像是回復到蘇聯時代，但習缺乏現代帝國的想像，還停留在封建時代做皇帝的大夢。而習要實現帝國夢首先當然是拿下台灣，這不也正是美國感受到的最大國安威脅嗎？

習近平與普廷有著不一樣的「帝國夢」，普廷的帝國夢是回到蘇聯時代；習近平的帝國夢則還停留在封建時代做皇帝。（歐新社檔案照）

所以，魯特尼克的問題豈止台積電。既然這樣的話，我有兩個建議可以釜底抽薪解決問題，給美方參考。首選是PlanA，美台元首密會，談判同意的話，再由民間發起請願行動，讓台灣成為美國第51州；PlanB，美國可以順水推舟，協助台灣獨立。現在國際輿論愈來愈警覺到中共對全世界的危險性，保護台灣就等於保護民主世界。

（作者為政治大學社會系退休教授、前歐洲台灣同鄉會《鄉訊》主編）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法