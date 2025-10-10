自由電子報
評論 > 投書

自由開講》不用「五五分」 兩計畫「得台積電得天下」

2025/10/10 10:30

◎陳秉璋

美國商務部長魯特尼克拋出台積電生產台美「五五分」之說，提到這樣才能在美國不受國安威脅的情況下保護台灣。聽其言可以知道，美國目前感受到的最大國安威脅就是中共。在這點上，台灣和美國為了守住民主底線，唯有站在同一陣線。

如果按照魯特尼克的邏輯，保證取得台灣晶片可以讓美國免於國安威脅，那麼我有兩個計畫建議PlanA和PlanB，可以讓美國「得台積電得天下」。

美國商務部長魯特尼克提出要與台積電晶片產能「五五分」，強調這樣美方才能在不受國安威脅的情況下保護台灣。（路透檔案照）美國商務部長魯特尼克提出要與台積電晶片產能「五五分」，強調這樣美方才能在不受國安威脅的情況下保護台灣。（路透檔案照）

美國和中共這兩大帝國目前無時無刻不是處於看不見的戰爭狀態。戰爭未必是熱戰，冷戰也是一種戰爭型態。而台灣處在中美之間，是阻礙習近平實現帝國夢最大的障礙，北京侵台的野心，背後更大更遠的目標無非是美國

習近平的「中國夢」就是想建立他夢幻的帝國，從一帶一路計畫可以看得出來。為什麼說習的帝國夢是夢幻的，跟普廷不一樣。普的帝國夢想像是回復到蘇聯時代，但習缺乏現代帝國的想像，還停留在封建時代做皇帝的大夢。而習要實現帝國夢首先當然是拿下台灣，這不也正是美國感受到的最大國安威脅嗎？

習近平與普廷有著不一樣的「帝國夢」，普廷的帝國夢是回到蘇聯時代；習近平的帝國夢則還停留在封建時代做皇帝。（歐新社檔案照）習近平與普廷有著不一樣的「帝國夢」，普廷的帝國夢是回到蘇聯時代；習近平的帝國夢則還停留在封建時代做皇帝。（歐新社檔案照）

所以，魯特尼克的問題豈止台積電。既然這樣的話，我有兩個建議可以釜底抽薪解決問題，給美方參考。首選是PlanA，美台元首密會，談判同意的話，再由民間發起請願行動，讓台灣成為美國第51州；PlanB，美國可以順水推舟，協助台灣獨立。現在國際輿論愈來愈警覺到中共對全世界的危險性，保護台灣就等於保護民主世界

（作者為政治大學社會系退休教授、前歐洲台灣同鄉會《鄉訊》主編）

