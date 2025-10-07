名家分享～劉哲瑋》從館長「斬首」言論 看良善台灣的民主底線

館長的這番言論對每位台灣人絕對造成嚴重傷害，這是在向中共釋出入侵台灣的訊號，他為了個人利益傷害群體利益，這就是對台灣的背叛。

◎ 劉哲瑋

以下文章有點長，但我認為可以讓台灣人增加抵抗力，也就是對中共誘惑的抵抗。

嚴厲譴責館長言論，要獲取個人經濟利益，請用商業手段。否則，這種言論就是透過出賣台灣獲取個人利益。

請繼續往下閱讀...

網紅「館長」陳之漢在直播提及兩岸議題時，竟稱「把賴清德狗頭斬下來」，引發譁然。（資料照）

先前，館長選擇到境外敵對勢力發表賣臺言論，現在甚至直接在台灣發表「暴力」言論：「把賴清德狗頭斬下來」，館長甚至還說，有中國網友提到武統過去就不用選（舉）了，精準打擊斬首，自己並不會怕，「兄弟我不怕，我等你，兩岸一家親，我們都是中國人，我挺你！」話就講到這裡。

館長的這番言論對每位台灣人絕對造成嚴重傷害，這是在向中共釋出入侵台灣的訊號，他為了個人利益傷害群體利益，這就是對台灣的背叛。

既然，我們都知道他在幹嘛，不是不理會他就好，我們是民主自由的台灣人，就透過民主自由方式來處理，像王浩宇呼籲每個人都去報案就是一種方式，報案警方傳訊之後進入司法，由司法來判斷。

館長言論不是肯認民主，因為如果立場、想法不同就可以結束他人性命，那麼每個人都將陷入恐懼，而弱勢絕對是第一批受害的，這也是共產體制這種極權主義的統治模式：恐怖統治，讓共同體成員人人自危。這也是美國左派取消文化走到盡頭變成取消他人性命的走向，而極左就是共產主義。

1️⃣中共統戰的模式：訊號 × 誘因 × 木馬（行動對象與機制）

館長的言論充分顯示中共試圖「滲透」台灣的手段：透過不同利益蠱惑台灣人，這是因為只有中華民國臺灣公民才能以選票將中共期望的人選送進政府內，進而達成中共所謂和平統一之目的。

這種滲透是靠台灣人自己達成，一如特洛伊木馬怎麼進入特洛伊城？不就是希臘聯軍假裝撤退，並把這隻木馬包裝成禮物，結果特洛伊人親自開城門，親手接下這隻會導致自我滅亡的木馬。這不也是電腦病毒—「木馬病毒」的運作模式嗎？

所以，中共利誘/蠱惑台灣人，這種統戰模式很像這隻被包裝的木馬，我們可以用經濟學上的「誘因」解釋，中共屢次公開向台灣放話，都是在釋出一種訊號，這種訊號就是一種誘因，中共屢次反台獨、説一中（但沒說過各表），然後透過「交流、惠台」誘導台灣人選擇中共期望的選項。

這種木馬屠城的滲透，讓中共可以動搖民主根基—台灣公民，讓台灣公民挾帶具有自爆威脅的木馬由外而內穿透、侵蝕民主自由，此舉嚴重傷害、威脅臺灣民主。

而要如何抵禦中共持續的攻勢？中共特愛「鬥爭（struggle）」，也就是我們可以想像中共的每一個舉動、操作都像在一個戰場上，透過上述誘因（利益）蠱惑台灣人站到中共那邊，這種如同童話故事吹笛人以笛聲蠱惑兒童一樣，而這就形成統戰的意涵：敵人的敵人就是朋友，騙到手的台灣人就成為中共利用的工具。

因此，台灣目前最大的困境就是，蔣介石當年沒有站在中共塑造的戰場反抗，而是選擇撤離，這一撤離就宣告中共得利，我在說什麼？我在說，蔣介石堅持漢賊不兩立，讓中華民國自願退出聯合國。當年，美國建議以福爾摩沙名義留在聯合國，結果不聽勸，我們後世台灣人承擔許多不必承擔的災厄。

2️⃣案例與現場：我們如何被帶偏、也如何抵抗（證據與學習）

不管你的政治立場為何，任何台灣人都可以自由言說，這也是為何台灣人可以用言語來批判政治人物，最明顯的不就是前幾天，花蓮縣長徐榛蔚跟馬太鞍部落族人對話！

花蓮縣長徐榛蔚於災後11天首次現身災區馬太鞍部落，召開說明會。（資料照）

結果我的老天我以為王后有多厲害，一發言直接惹得族人當場開罵，甚至還有族人乾脆躺在地上，後者這種行動藝術，充分展現「公民不服從」的象徵行動，也就是都已經死這麼多人、還有人現在還埋在淤泥裡，結果你他媽還在講發電鍋、募到電器，我還需要在底下假裝聽妳這種發言？

馬太鞍族人的言行，正是「反抗」的展現，如同卡繆所說的「我反抗，故我們存在」，正是因為民主體制保障人民透過自由權利凸顯爭議，才讓人類發展出來的民主體制形成重視「人民」也就是重視人權的概念。

這次災難，我們看到同胞有難，不是撤守不理，這也是我在花蓮一貫的論調，花蓮人的選擇是許多結構性因素導致，但如果因為選擇不同立場我們就拒絕同胞，等於逼花蓮人選擇中共，所以他們夫妻一直引進中國資源，讓花蓮人飲鴆止渴，當然也包含什麼陸客不來。

也就是這種不撤守共同在場承擔風險，凝聚了台灣人，也讓國軍受到高度尊重！而馬太鞍人透過言語與行動彰顯馬太鞍人的存在，就是因為搞不清楚狀況的縣長，颱風要來還跑去韓國，縣府農業處長、社會處長面對許多問題都是一問三不知，完全無視縣民最終導致悲劇發生後，很可能導致光復人被孤立。

但正是台灣人的行動扭轉這種孤立光復人的局勢，因為台灣人絕對是一方有難八方支援的雞婆性格，當這種天災加人禍導致同胞生命遭受威脅，這時我們還在想著教訓他們，這就直接把他們送去給中共，共產黨會最開心。

這種模式可以從以下例子發現：藍白癱瘓中央司法權憲法法院，中共很迅速進行下一步：地方司法權，而且選擇的縣市也不意外「台中市」：今年8月13日在臺中地院驚見中國籍律師擔任訴訟代理人，還好法界人士頭腦清楚，否則此例一開，等於司法權被滲透。

這代表以後，台灣人可以聘僱中國律師，請問沒有自由民主思想的中共黨國律師，怎麼保障台灣人的人權？最後敗訴，中共只要公開批評台灣司法不公，台灣人就被中共的宣傳論調帶著走（如同上述魔笛），最後投票只會傾向選舉中共青睞的人選，這是我們期盼的未來？

而花蓮縣一直讓台灣人覺得很像中共在統治中國人，這不是錯覺。傅崐萁做的事，現在某一位偽君子正在效仿，偽君子買記者當狗仔，搜集任何政治人物的資料，等到之後成為選舉對手，在選戰最緊繃的時刻，丟出來就能直接獲得勝。

偽君子這招，也是中共在搞的，2016年選前不到10小時，釋出周子瑜被道歉影片，我們台灣人不是撤守，而是現身用選票表達立場，拒絕中共霸凌台灣人，2016大選後開啟台灣經濟黃金時代，台灣挺過百年大疫、百年大旱，是我們不懼怕中共的恐嚇，並且透過行動/實踐扭轉歷史路徑。

民眾黨主席黃國昌涉及僱記者當狗仔，打擊政敵。（資料照）

馬太鞍族人的反抗，值得我們花蓮教育界反思，因為我自己過去在花蓮任教，就聽過同樣是教育人員的同事說，傅崐萁曾經把花蓮縣某一區的校長集合起來訓斥，但竟然這種消息都沒有媒體報導，只能在地方流傳，所以他們當然就天不怕地不怕，封鎖消息這招中共不是最擅長？

所以，好好研究花蓮怎麼變成這樣，絕對有助於台灣抵禦中共滲透。

為何當到校長卻不理解現代政治制度，縣長並沒有這種權力！說真的，我在花蓮常常對讀書人感到失望，照理說花蓮縣的總總問題，你們身為花蓮人還是讀書人應該站出來，結果許多教育人員卻反而跟他們夫妻站在一起。

難怪有句話這樣說，「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人」，前中研院副研究員可以為了個人政治利益，在國會支持每一項瓦解民主自由的法案，甚至連光復發生災難他馬上召開記者會，指控中央然後之後在談選新北。

現在各位超人親自蒞臨我待過將近三年的光復，當我們跟居民同在就能發現問題在哪，並非中央而是魚肉鄉親的假離婚夫婦，透過現身、共同在場就讓我們不會被無恥政客吹奏的魔笛帶著走。（留言我貼當時黃國昌第一時間的言論，現在看起來會超好笑）

黃國昌在災難發生時，譴責的對象都錯誤…甚至第一時間跟傅崐萁聯絡。（取自貼文） 而金門那位立委，現在直接干涉中華電信人事升遷，她說這是選民陳情，那我呼籲金門鄉親，今年學測與分科測驗沒考到臺大的都去跟陳玉珍陳情，看看她會說這是陳情還是無理取鬧？

不是所有選民請托都能做，這跟我在國小教書時學生很愛說，「是他叫我去做」一樣，我每次都只說「那他叫你吃大便，你會去嗎？」說到最後，再有學生這樣說，其他同學就會自動幫我說這句話，這就是一種共同體避免犯錯進而產生的自律規範。

而我做的只是透過那句話凸顯學生沒有思考就去做，這通常都會導致嚴重後果。同時，我也會請他們不要誤解吃大便都是不好的，兔子就會吃大便，因為植物纖維難以消化，兔子第一次大出來的排遺還有很多未消化纖維，吃進去再好好消化一次。

所以，別人要你吃，你會知道不能吃，但我們不能用人類的視角去看待兔子，這也是哲學論述與科學研究結合，才能讓人類真正了解不同生物。

3️⃣診斷：政治失靈與短利邏輯（問題定義）

最終，政治失靈就是災難會發生，光復的悲劇只是其中一例，另一例是韓國選擇親中，現在幾乎被中國經濟殖民，連韓國最重要的辛奇（泡菜）都得靠中國；同樣的事發生在歐美，長期接受中國廉價產品，結果一樣被中國經濟殖民，疫情期間連口罩都無法生產。

更嚴重的是，德國三大車廠營收、盈利雙雙衰退，導致歐洲經濟火車頭幾乎停滯，連續兩年經濟成長率負成長。歐洲路上充滿比亞迪，經濟殖民再一例！

行政院長卓榮泰嗆國民黨立委傅崐萁，「我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命！」。（記者劉信德攝，本報合成）



我們可以想一下，中國明明生產過剩，為何還在加大生產？明明每家車廠都赤字嚴重卻不會倒閉，我認為中共以雅典城邦的階級結構來完成中共的政治目的。

現代民主起源於雅典城邦，那為何當時的自由人可以討論公共事務？因為蓄奴，由奴隸完成勞動，這種形式在雅典十分常見，像是雅典的海軍戰船，分為三個階級，最底下最濕、骯髒、陰暗由奴隸負責，努力不斷划槳透過勞動提供戰船動力，這種效率讓雅典在波希戰爭中，雅典海軍成功戰勝地跨歐亞非三洲的大帝國波斯海軍。

所以，中共的制度設計中，中國人必須為奴，產擴大生產導致滯銷，只能繼續削價競爭，但沒有什麼刺激經濟效果，因為降價導致銷貨收入減少，連帶使中國勞工薪資…加上過去胡亂挪移中國勞工的保險金，導致中國勞工每個月繳五險一金的金額占月薪30%。

奴隸、韭菜都是用完就丟。中國人無權透過言說、集會來決定任何政治事務，這就是古希臘的奴隸啊…

而這種政治失靈，過去一年多持續上演：台灣人為了根本不能拿的一萬元，投下一張犧牲彼此生存空間的選票，所以現在潛艦國造只能由執政黨委員求爺爺告奶奶，甚至連美國都出手警告藍、白不要擋國防預算。

立委有審核預算的權力，但弄到其他權力無法運作，實則就是集權：權力集中在立法院，甚至大罷免失敗後，這些委員已經不用怕人民，未來他們絕對無法無天，人民還真的沒辦法。

所以，國民黨那位號稱海德堡博士的我最大立委，不管年輕軍公教未來領不到退休金，也要恢復年金改革，這又是一個為了她自己政黨利益，犧牲其他人的利益，這有把年輕軍公教當同胞嗎？

這種為了個人利益，不顧傷害台灣民主的行徑，充斥台灣社會，然後我們再透過選舉叫政府處理這些後果，巨嬰不就是這樣養成的？

鏟子超人這幾天到光復協助救災，每天上萬人進入災區。（資料照）

當你看到上述為了個人利益，犧牲同胞乃至生命財產也沒差的例子，你還會覺得這些行徑是「愛台灣」嗎？所以，為何台灣人一直覺得這次馬太鞍堰塞湖潰壩的災難，花蓮縣政府的作為很像中共？這不是錯覺。因為，中共就是這樣對待中國人，魚肉鄉民不就是我們常常暱稱的割韭菜嗎？所以，這次台灣各界對光復鄉伸出援手，每天上萬人進入災區，這種看到同胞有難，也要親赴現場與災民共同承擔風險，不就是我們不願同胞變韭菜、不願為奴，台灣人透過實際行動傳遞對同胞的愛嗎？

4️⃣公民行動：立刻可做的抵抗（方法論）

所以，要對抗中共這種利誘逼人去死的模式很簡單，思考一下看到光復人面對災難，我們做了什麼？不是撤守，而是透過行動前進災區。

這個模式拿來應用在：當館長說要對中華民國台灣總統斬首、向中國人釋出來台灣斬首賴清德的文宣，看到、聽到這些話，我們不是罵一下就好，我們要實際行動也就是透過實踐展現我們的態度：接到相關民調就是表態反對館長、表態中共讓台灣人更厭惡、透過選舉選擇不接受中華民族偉大木馬的候選人…等。

因為，中共成立許多引進台灣的單位，每個事件對台灣人民選擇統一與獨立的影響，中共絕對研究透徹，就等時機對了發動攻勢。

這次災難，我們看到同胞有難，不是撤守不理，這也是我在花蓮一貫的論調，如果我們撤守，共產黨最開心，因為沒有人捍衛自由民主。

所以，回到館長的論調，我們都知道他在幹嘛，所以身為公民我們應當透過民主自由體制來處理，像王浩宇呼籲每個人都去報案就是一種方式。

5️⃣ 底線：法治與言論自由的邊界（價值承諾）

在台灣這樣的民主法治國家，誰能不遵守司法裁判？很抱歉沒有人。在台灣連總統犯罪，一樣要上法院沒有特權，台灣司法連總統都能逮捕入獄，但在中國永遠都是人民被認罪，你認為習近平可能被這樣對待嗎？

陳水扁2015年坐著輪椅離開台中監獄，並與大批民眾揮手。（資料照）

而這正是民主體制與中共極權最大的差異，這種公民自主行動是中共最害怕的，縱使知道災區會受傷、很臭、很髒，台灣破十萬人次願意挺進災區，這種政治行動確實改變光復既定的發展，我在花蓮還沒看過他們夫妻被人民當面這樣嗆聲，尤其又是他的大票倉。

為了抵禦中共滲透，每一位台灣公民、在台灣生活的人都很重要，就如同台灣人不會放生光復鄉親一樣。

這代表，台灣人特別善良，但我們的善良必須要有底線，這個底線也就是在台灣這樣的民主自由社會，不能允許終結自由民主的自由，如同特洛伊人不能接收木馬這種禮物。

這個底線最常見的就是言論自由的邊界，為了個人經濟利益，就發言斬首對外代表中華民國台灣的元首，這是對我們台灣集體的攻擊，因此應當被譴責。

網紅「館長」陳之漢說「把賴清德狗頭斬下來」，總統賴清德回應，發表仇恨言論、訴諸暴力動員，對國家沒有好處。（記者吳柏軒攝）

同樣的，台灣社會常常出現歧視原住民族的言論，尤其前幾志願的高中與大學，如果是同胞為何能夠說出這樣的話？

民主制度下，言論自由不是沒有邊界或底線，尤其身為同胞更該在說話前先經大腦思考。

6️⃣結語：研究花蓮國，守住台灣民主自由（行動召喚）

所以，我昨天才會說可以好好研究花蓮縣這20多年的政治發展，絕對有助於台灣守護民主自由。

經濟學上的誘因，是指商人透過誘因，企圖改消費者消費行為，所以常常為了湊免運金額，結果多買了一堆垃圾…

而中共就是在玩弄這招，中共熱愛鬥爭，在中共劃設的戰場上，以誘因誘惑台灣人接受木馬來毀棄台灣民主。面對這樣的攻勢，我們要以這次光復面臨天災，台灣人絕對不是撤離，而是展現如同馬太鞍族人不服從的態度，不因那些誘因而背叛同胞，透過積極行動展現台灣人不受中共蠱惑的態度與以及台灣人絕對不會服從中共淫威！

（作者為教師、曾在花蓮光復任教）

本文經授權轉載自Lâu Thiat Uí臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法