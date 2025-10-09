自由開講》北加州台美人社團 聲援台灣加入聯合國聲明文

◎ 葉俊雄

第80屆聯合國大會於美東時間9月9日在紐約聯合國總部開議。聯合國是全球對話的最佳平台，但聯合國一九七一年通過的第二七五八號決議卻遭受到嚴重錯誤的詮釋，「決議文未提及台灣，更未授權北京代表台灣參與聯合國。」聯合國屈從中國的壓力，持續不當地排除台灣於聯合國之外，這違反聯合國憲章的基本原則。

台灣聯合國協進會與台僑等團體，於9月13日參與「為台灣加入聯合國而走」活動。（資料照，台灣聯合國協進會提供）

台灣完整具備人民 （nation）、領土 （country）、主權 （state）、政府 （government） 四要素，絕對是獨立國家。台灣以和平非暴力的方式，汰除專制政權，實施民主政權，這是民主體制的最佳典範。「台灣位居印太第一島鏈最前線，守護民主自由，對全球和平與繁榮貢獻重大。」堅信民主、自由和人權的台灣不僅是自由民主的堡壘，亦是印太地區安定及安全不可或缺的一環，更是世界軍事戰略要地和經濟繁榮的關鍵據點。

請繼續往下閱讀...

安全理事會成員的中國一再於世界最繁忙的通道台灣海峽與南海周邊進行粗暴的軍事挑釁，且不斷蠻橫地阻撓台灣加入聯合國，這是「麻煩製造者」的顯現，此「無事生非」的行事引發民主國家相當的關注和反制。對全球而言，將可以作出貢獻的夥伴拒於門外是道德和實質的雙重損失。

外交部長林佳龍呼籲「國際社會正視台灣的國際角色，並推動台灣納入聯合國體系。他強調，台灣不僅在經濟與科技上具全球領先地位，更是堅守民主價值、維護國際秩序的重要夥伴。」

外交部長林佳龍日前於美媒以「現在是聯合國承認台灣的時候了」為題撰文。（資料照）

我們亦呼籲聯合國恪守「不遺漏任一方」原則，「允許台灣有意義地參與相關會議和機制，這有利解決最緊迫的全球問題。」國際社會務必正視台灣2,350萬人民參與聯合國體系的堅定決心，必須及時接受台灣入會。台灣的良善力量是世界的幫手，台灣必能善盡其國際社會責任，做出更多的貢獻！

連署社團：

北美洲台灣人教授協會北加州分會NATPA - Northern California Chapter

北加州南灣台灣同鄉會Northern California South Bay Taiwanese Association

舊金山灣區台灣商會Taiwanese Chamber of Commerce of San Francisco Bay Area

北加州台灣學校聯合會

北加州台灣論壇Taiwan Forum of Northern California

台灣鄉情関懷協會

聖荷西急難救助協會San Jose Emergency Assistance Association

舊金山灣區台灣青商會

北加州台灣會館Taiwanese American Center of Northern California

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法