自由開講》中國難民世代的陰影：馬英九與龍應台的兩種迷思

2025/10/10 17:00

◎ 張哲挺

馬英九（左）與龍應台（右）分別為「中國難民世代」第一代與第二代。（資料照）馬英九（左）與龍應台（右）分別為「中國難民世代」第一代與第二代。（資料照）

若把馬英九與龍應台放在「中國難民世代」的脈絡下來看，他們的言行就更容易理解。

馬英九是中國難民第一代──父母輩在戰亂時期帶著「中華民國」的幻影逃到台灣，他自小被灌輸的就是「中國夢」與「反共復國」的歷史敘事。這一代人對中共又愛又怕：一方面痛恨共產黨奪走「大陸家園」，另一方面又總希望透過「民族大義」尋找自己身分的合理性。於是隨著時間推移，他們容易在中共的「民族」話術裡被吸納，逐漸由反共轉為親共。馬英九後期的轉變，正是這種歷史心結逐漸浮現、再加上中共利用統戰價值加以收編的結果。

龍應台則是中國難民第二代──她不是直接經歷逃亡，但深受父母輩「逃亡情結」影響。這一代人往往既享受台灣的民主自由，又心懷對「中國文化」的浪漫想像。他們在文化上容易採取「調和論」：相信透過溝通、理解與文化連結，就能化解對立，進而帶來和平。龍應台談「和平推」、「韌實力」，正反映這種帶點書生氣的理想主義。

問題在於，無論是馬英九的「順從」還是龍應台的「幻想」，都忽略了一個核心現實：中共不是單純的民族政權，也不是可以靠文化交流或善意說服的理性夥伴，而是一個以專制維穩為最高優先的極權體制。

中共不是單純的民族政權，而是一個以專制維穩為最高優先的極權體制。（彭博資料照）中共不是單純的民族政權，而是一個以專制維穩為最高優先的極權體制。（彭博資料照）

因此，馬英九與龍應台的立場雖有差異，一個偏向政治上的依附，一個偏向文化上的幻想，但都屬於「難民世代」無法擺脫中國陰影的不同版本。對今天的台灣來說，這些論述都不再足以回應當前的局勢，而且對台灣有巨大傷害。

令人遺憾的是，中國難民第一代與第二代有超過90%親共甚至投共的傾向，這是對台灣忘恩負義的行為，對台灣造成很大的生存威脅和傷害，如何解決這個問題，值得台灣人深思。

（作者為聯合大學華語文學系助理教授

