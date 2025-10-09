自由開講》火災不該一再重演 四大改革刻不容緩

◎ 陳奕辰

近來火災事故頻傳：桃園中壢住宅清晨失火，五人因濃煙窒息喪命；高雄小港電池廠延燒超過一整天，損失估計逾百億元；台北市更有數十棟「火災危樓」多年未處理。這些案例不是單一意外，而是制度與社會安全文化長期忽視的警訊。

桃園中壢民宅惡火造成1大4小慘死，3樓鐵窗被燒黑。 （資料照）

消防員是最勇敢的一群人，但他們無法一肩扛起全民風險。當建築安全不足、政策執行遲緩，再快的救援速度，也追不上火勢蔓延。要避免悲劇重演，我們必須從「預防」著手。

第一，全面普及居家防火設備：

桃園火警再次證明，火場奪命的往往是濃煙而非火焰。政府應補助弱勢家庭安裝住宅用火災警報器，並強制出租套房、老舊公寓裝設並定期檢測，讓警報器成為守護生命的基本配備。

第二，強化高風險產業規範：

高雄電池廠的大火凸顯新興產業風險。鋰電池、儲能設備若缺乏專門消防對策，後果不堪設想。主管機關應制定更嚴謹的儲存規範，並要求業者定期與消防單位進行實兵演練，將安全成本納入產業發展的必要條件。

高雄小港電池廠延燒超過一整天，損失估計逾百億元。（資料照，讀者提供）

第三，加速危樓與違建處理：

台北市八萬多件違建案中，逾五十棟火災危樓仍未結案。地方政府應建立「危險建築清冊」，依風險排序優先改善或拆除，中央亦應提供經費補助。拖延就是讓居民繼續生活在隱形火場中。

第四，培養社區與學校的自救能量：

火災初期黃金時間僅三到五分鐘，若民眾能正確使用滅火器、熟悉逃生路線，往往能挽回性命。社區防災演練、學校生活防火教育，都應成為制度化的日常。

火災不是消防員的專業課題，而是全民的生存課題。每一次新聞裡的黑煙，都是對社會的提醒：如果不補起制度與文化的缺口，再多的英勇救援，也只能一再填補悲劇。預防勝於撲救，安全需要政府更積極、產業更自律、社區更警覺、家庭更重視。唯有如此，火災悲歌才不會無止境重演。

（作者為新竹縣消防局技士、兼任大學講師）

