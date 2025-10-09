自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》火災不該一再重演 四大改革刻不容緩

2025/10/09 19:00

◎ 陳奕辰

近來火災事故頻傳：桃園中壢住宅清晨失火，五人因濃煙窒息喪命；高雄小港電池廠延燒超過一整天，損失估計逾百億元；台北市更有數十棟「火災危樓」多年未處理。這些案例不是單一意外，而是制度與社會安全文化長期忽視的警訊

桃園中壢民宅惡火造成1大4小慘死，3樓鐵窗被燒黑。 （資料照）桃園中壢民宅惡火造成1大4小慘死，3樓鐵窗被燒黑。 （資料照） 

消防員是最勇敢的一群人，但他們無法一肩扛起全民風險。當建築安全不足、政策執行遲緩，再快的救援速度，也追不上火勢蔓延。要避免悲劇重演，我們必須從「預防」著手。

第一，全面普及居家防火設備：

桃園火警再次證明，火場奪命的往往是濃煙而非火焰。政府應補助弱勢家庭安裝住宅用火災警報器，並強制出租套房、老舊公寓裝設並定期檢測，讓警報器成為守護生命的基本配備。

第二，強化高風險產業規範：

高雄電池廠的大火凸顯新興產業風險。鋰電池、儲能設備若缺乏專門消防對策，後果不堪設想。主管機關應制定更嚴謹的儲存規範，並要求業者定期與消防單位進行實兵演練，將安全成本納入產業發展的必要條件。

高雄小港電池廠延燒超過一整天，損失估計逾百億元。（資料照，讀者提供）高雄小港電池廠延燒超過一整天，損失估計逾百億元。（資料照，讀者提供） 

第三，加速危樓與違建處理：

台北市八萬多件違建案中，逾五十棟火災危樓仍未結案。地方政府應建立「危險建築清冊」，依風險排序優先改善或拆除，中央亦應提供經費補助。拖延就是讓居民繼續生活在隱形火場中。

第四，培養社區與學校的自救能量：

火災初期黃金時間僅三到五分鐘，若民眾能正確使用滅火器、熟悉逃生路線，往往能挽回性命。社區防災演練、學校生活防火教育，都應成為制度化的日常。

火災不是消防員的專業課題，而是全民的生存課題。每一次新聞裡的黑煙，都是對社會的提醒：如果不補起制度與文化的缺口，再多的英勇救援，也只能一再填補悲劇。預防勝於撲救，安全需要政府更積極、產業更自律、社區更警覺、家庭更重視。唯有如此，火災悲歌才不會無止境重演。

（作者為新竹縣消防局技士、兼任大學講師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com



免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書