自由開講》也來談談高市早苗的勝選

◎ 林月然

10月4日週六的傍晚時分，一則來自日本朋友的簡訊，在第一時間興奮的告訴我高市早苗當選了日本自民黨的總裁，面對這一個讓台灣人驚喜的消息，我首先認真的看了一下這次的投票結果，發現不管是第一輪的投票還是第二輪的投票，高市早苗都在地方黨員投票中得到壓倒性勝利，這點其實不意外，因為在2024年9月份的自民黨總裁選舉中，高市早苗的地方黨員投票結果也是勇奪冠軍。

友台的高市早苗成為自民黨新總裁，並可望出任日本首相。（法新社檔案照）



但問題在於，第一輪投票的時候，地方黨員投票的結果與國會議員的投票結果是比重各半（294:294），而到了第二輪投票的決選時，幾乎主要是在看國會議員的投票意向了（294:47）。根據黨員投票的結果，高市早苗與小泉進次郎的優勢區比數是36:11，所以只要小泉在議員票的投票贏過高市26票以上，就是小泉當選了。

根據過去的經驗，高市早苗向來在議員票中佔盡劣勢，再加上此次選舉中自民黨的大老如石破茂、岸田文雄、菅義偉都是擺明力挺小泉，因此外界事先普遍認為小泉將在第二輪投票中輕騎過關。不料這次的投票結果卻是出人預料之外，高市早苗連議員的投票都險勝小泉進次郎，再加上地方黨員的優勢，高市早苗以不小的差距獲勝，意外當選自民黨的第一位女性總裁，極有可能會成為日本首位女性首相。

從結果來看，高市的獲勝原因在於，地方黨員的支持意向一面倒，導致在二輪投票中許多不怎麼喜歡高市的國會議員們也投給了高市早苗，簡單說就是草根民意牽動了高層的派系利益。

小泉進次郎參選自民黨總裁，選情一度被看好。（美聯社檔案照）



在選前的觀察，一般認為年輕英俊的小泉進次郎佔有人和優勢，而博覽群書的高市早苗雖然相當有料，但是在講究繁文縟節的日本政壇，人和不足的問題恐將成為致命傷。若要讓台灣的朋友更容易理解，就好像是一場蔣萬安大戰呂秀蓮的選舉。事前的民意調查或是賭盤網站，都顯示小泉進次郎將會當選自民黨的總裁。

問題來了：1.為什麼黨員的草根民意會一面倒支持高市早苗？2.為什麼會有過半數議員在第二輪投票支持高市早苗？

針對第一個問題，關鍵在於自民黨保守派選民有大量且強烈的聲音要支持代表安倍晉三路線的高市早苗。

針對第二個問題更是殘酷，就是在黨內大老與日本左派媒體持續利用各種藉口（例如募款餐會的政治獻金問題、與統一教的關係）惡鬥安倍派人士多年以後，保守派選民大量出走支持右派在野黨（如國民民主黨、參政黨、日本維新、日本保守黨等）。這使得自民黨與公明黨聯合政府在眾議院的席次從安倍政權時期326席的高峰，暴跌到如今的215席...（總席次465，過半數的門檻是233）。而執政聯盟的參議院席次也從安倍全盛時期的146席暴跌到如今的122席（總席次248，過半數的門檻是125）。

隨著自民黨捨棄安倍路線導致的大敗退，興起的在野黨並非左派勢力（立憲民主黨、日本共產黨、令和新選組），而是比自公聯合政府更右派的在野黨（國民民主黨、參政黨、日本維新、日本保守黨）。也就是說，可以合理懷疑自民黨的失望選民，其實就是右派新興政黨的主要支持力量。因此隨著自民黨草根的怒吼日漸升高，其實也就造成了兩百多位自民黨國會議員的失業（落選），如果這次自民黨總裁繼續選出延續岸田文雄、石破茂失敗路線的小泉，那就意味著自民黨的國會議員失業潮將要繼續擴大，直到自民黨瓦解。

因此回答這兩個問題的答案是，自民黨國會議員突然想到自己其實是「代議士」，而非「人民的主人」。

接下來延伸的問題在於，隨著高市早苗時代的來臨，台日關係會有怎樣的進展？日本的政黨版圖又會有什麼變化？

說到台日關係，近年來對台最友好的日本政壇領袖，除了安倍晉三，就是高市早苗莫屬了。早在2021年的自民黨總裁選舉，當年被安倍欽定參選的高市，雖然完全不被看好，但是在競選期間突然出了一個怪招，就是透過視訊會議，與當時的蔡英文總統進行了半小時的線上對談。通常外國元首在黨內選舉中與特定候選人公開會談、形同選邊站的做法極為罕見，但也顯示了高市早苗其實對於台灣的政情與國際處境毫不陌生。在隔年安倍晉三遇刺身亡之後，自民黨的領導人岸田文雄與石破茂更是明顯降溫了對台灣的友善關係，轉而走向親中、親韓的路線。但由於自民黨的保守派支持者主流意見是「親台反中」，岸田、石破的相對親中路線也成了自民黨失去民心的因素之一。如今高市早苗的當選，對於未來的台日關係發展，當然也是一大利多。

高市早苗4月曾率團訪台，並晉見總統賴清德。（總統府提供）

再談到政黨版圖，首先是公明黨在聯合政府的去留問題。公明黨是日本宗教團體「創價學會」的附隨組織，有點類似台灣的「妙天黨」。這個政黨的優勢在於宗教團體的力量足以動員相當多選民投票支持所屬的候選人，但是隨著時代變遷，公明黨的動員力量越來越弱，再加上公明黨與中共的關係曖昧，對於日本保守派選民「親美、親台、反中、反韓」的立場常常唱反調，因此在高市早苗當選總裁後，公明黨與自民黨長達26年的聯盟關係是否要劃上終點？將是一個值得關注的重點。

其次就是日本的保守派在野黨，特別是國民民主黨與參政黨的動向，在高市早苗當選總裁後，如果日本保守派選民大量回流自民黨，對於這些右派新興政黨當然非常不利，但也可能是政黨重組的好機會，簡單說就是把自民黨內部的老舊議員換血成新興政黨的年輕議員，甚至順便送走親中的公明黨。這種局面是否會發生？恐怕只有日本的選民在下次大選中才能做出裁判了！

今年日本參議院選舉，主張「日本優先」的極右派政黨參政黨異軍突起。（路透檔案照）

說到日本的政黨重組，別說一定不可能，在2009年自民黨風雨飄搖、淪為在野黨的那年，自民黨大老渡邊喜美也創立了一個保守政黨「眾人之黨」，並在接下來的選戰中頗有斬獲，最高曾有二十多名國會議員席次，其主要支持者也是來自於對自民黨失望的選民，但隨著安倍晉三的時代來臨，眾人之黨的支持群眾也迅速回歸自民黨，導致該黨在2014年底宣布解散。

這次自民黨總裁選舉結果，國會議員選擇擁抱草根民意，其實也意味著自民黨的傳統支持者極有可能在下次大選中大量回流自民黨，到底高市早苗有無機會成為像她恩師安倍晉三一樣的長期政權？亦或是像她前任石破茂一樣的短命政權？她的當選有無機會造成日本的政黨重組？我也沒有答案，但只能根據我對日本政治的一點點粗淺認知，提出一些可能。

最後，雖說高市早苗愛好政策研究，不喜歡交際應酬，但要說她是「日本呂秀蓮」，實在也不公平。為什麼呢？我在網路上找到一段她早年在電視節目中勁歌熱舞的影片，也許大家看完之後會對她有不一樣的想像。

（作者為金融從業人員、早年留學日本）

