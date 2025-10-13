自由開講》東南亞台商對「川普2.0」如何回應？－兼論對政府持續「新南向」的諍言

◎ 林若雩

美國今年宣布將對多國實施「對等關稅」，台灣也列入其中。根據川普總統7月31日簽署的最新行政命令，台灣進口商品將自2025年8月7日起被課徵20%關稅，高於日本與韓國的15%。此政策將由多個美國政府機構聯合執行，對全球貿易格局造成衝擊。台灣政府推動的新南向政策，勢必面臨新一波挑戰。

美國總統川普7月底公布貿易夥伴出口商品新關稅，台灣適用20％稅率。（路透檔案照）

受到美中貿易戰的影響，2022~23年起各國企業將原先在中國的生產據點，轉移至東南亞各國，使全球在近年形成一股供應鏈重組浪潮。在美中角力下，越南、泰國、馬來西亞等東南亞主要經濟體，皆坐收漁翁之利，吸收外企移轉的紅利，不但提升這些國家的經濟成長，也提高和中、美兩國的貿易額。

請繼續往下閱讀...

柬埔寨是東南亞國家中對美出口比例最高的國家之一，有近40%的出口都流向美國；此外，越南佔27.4%；泰國則為17%，這三國因此面臨較高的風險。越南是全球對美國貿易順差第四大的國家。隨著中國、臺灣和南韓的企業利用越南來規避川普第一任期的關稅，該國和美國的貿易失衡迅速擴大。如果美國繼續將越南列為「中國洗產地」或者「非市場經濟體」，未來可能會課徵更高的關稅。

柬埔寨是東南亞國家中對美出口比例最高的國家之一。（美聯社檔案照）

不過，川普2.0對東南亞各國的機會與挑戰，有如一體兩面同時存在。隨著時間推移，東南亞可利用供應鏈轉移所產生的經濟效應，來減緩美國關稅的負面衝擊。隨著中國企業在亞洲進行更多的貿易與投資下，東南亞將逐漸成為區域貿易和投資的樞紐。以電動車為例，雖然川普在淨零永續議題上較為保守，也曾揚言欲廢除提振美國電動車產業發展的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act, IRA），但電動車在亞洲的需求卻仍在成長。因此，面對日益高漲的油價，一些希望實現碳中和的小國，很可能會加快採購更多電動車。泰國市值最高上市公司、台達電子在泰國的子公司泰達電執行長鄭安表示，受人工智慧（AI）相關技術需求攀升帶動，泰達電預料未來至少兩年營收將維持兩位數百分比的成長。

台商前進東南亞，其中以越南台商交出亮麗成績。（歐新社檔案照）

為今之計，東南亞台商過去十多年來，於投資地區已經建立良好的基礎，例如「今周刊」近來公布2025年台商1000大中，我國台商即使在川普2.0的威脅下，新南向於印度、馬來西亞、泰國、越南…等東南亞國家台商的表現仍然相當亮麗；其中又以印度與越南兩國台商的亮麗成績，尤其令人驚豔。

近年來，國際關係與戰略研究中，「全球供應鏈的安全與韌性」已成為重要的議題。根據2024-25年初台積電與北美、歐洲、日本合作擴建晶圓廠的計畫，台灣正成為連結全球民主國家供應鏈的樞紐。同時，美國作為印太地區的主要戰略參與者，亦將台灣視為其印太戰略中不可或缺的夥伴，特別是在科技安全、經濟韌性與戰略穩定等層面。台灣被譽為「矽盾」（Silicon Shield）與「半導體島」，在全球半導體供應鏈中居於關鍵地位。根據統計，全球先進晶片中超過九成由台積電生產，使台灣成為世界電子產業不可或缺的節點。從智慧型手機、雲端運算到軍事裝備與AI應用，幾乎所有高科技產業皆仰賴台灣的先進製造能力。東南亞台商也是亦步亦趨、致力於全球供應鏈不落人後。

台商前進東南亞，其中以越南台商交出亮麗成績。（歐新社檔案照）

除了硬體製造，東南亞台商也積極發展AI、生技、量子運算等新興技術領域。政府已將AI列為「五大信賴產業」之一，積極培育創新生態系、推動與國際接軌。許多台灣新創企業已與美國矽谷企業、大學建立合作關係，共同研發智慧醫療、語言AI與邊緣運算等應用。台灣的東南亞台商以其開放數據環境、技術人才與民主制度優勢，正快速成為印太地區AI與先進科技的重要節點。

誠如賴清德總統所言，面對美國新任總「川普2.0」上任的政策效應，帶動地緣政治的巨大變化，台灣必須要冷靜沉著面對未來創造多贏，成為「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。台灣如何與美國、東南亞半導體產業互相溝通、討論並且擬定好的策略，成立「台灣-美國-東協聯合艦隊」提出好的方案，持續與美國、東南亞國家進一步溝通，這是目前台灣應該要關注、做好的事情，而這正是此計畫發展的基礎與契機。

馬來西亞憑藉其地緣政治的優勢，以及在封裝測試供應鏈的厚實基礎，近年逐漸在半導體全球供應鏈中崛起。（彭博檔案照）

東南亞台商眼中的「川普2.0」，目前看起來屬於利多因素，我國政府適合把握良機，加大力度持續推動「新南向政策」，除了全面性外，也應兼顧台商表現亮麗的印度、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨，加大推動力度，才能迎合世界潮流，並且真正提供台灣產業競爭堅強的韌性力量。

（作者為台灣東南亞與南亞（南南）協會理事長、淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授、國立清華大學、陽明交通大學兼任教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法