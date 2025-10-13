自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》東南亞台商對「川普2.0」如何回應？－兼論對政府持續「新南向」的諍言

2025/10/13 19:00

◎ 林若雩

美國今年宣布將對多國實施「對等關稅」，台灣也列入其中。根據川普總統7月31日簽署的最新行政命令，台灣進口商品將自2025年8月7日起被課徵20%關稅，高於日本與韓國的15%。此政策將由多個美國政府機構聯合執行，對全球貿易格局造成衝擊。台灣政府推動的新南向政策，勢必面臨新一波挑戰

美國總統川普7月底公布貿易夥伴出口商品新關稅，台灣適用20％稅率。（路透檔案照）美國總統川普7月底公布貿易夥伴出口商品新關稅，台灣適用20％稅率。（路透檔案照）

受到美中貿易戰的影響，2022~23年起各國企業將原先在中國的生產據點，轉移至東南亞各國，使全球在近年形成一股供應鏈重組浪潮。在美中角力下，越南、泰國、馬來西亞等東南亞主要經濟體，皆坐收漁翁之利，吸收外企移轉的紅利，不但提升這些國家的經濟成長，也提高和中、美兩國的貿易額。

柬埔寨是東南亞國家中對美出口比例最高的國家之一，有近40%的出口都流向美國；此外，越南佔27.4%；泰國則為17%，這三國因此面臨較高的風險。越南是全球對美國貿易順差第四大的國家。隨著中國、臺灣和南韓的企業利用越南來規避川普第一任期的關稅，該國和美國的貿易失衡迅速擴大。如果美國繼續將越南列為「中國洗產地」或者「非市場經濟體」，未來可能會課徵更高的關稅

柬埔寨是東南亞國家中對美出口比例最高的國家之一。（美聯社檔案照）柬埔寨是東南亞國家中對美出口比例最高的國家之一。（美聯社檔案照）

不過，川普2.0對東南亞各國的機會與挑戰，有如一體兩面同時存在。隨著時間推移，東南亞可利用供應鏈轉移所產生的經濟效應，來減緩美國關稅的負面衝擊。隨著中國企業在亞洲進行更多的貿易與投資下，東南亞將逐漸成為區域貿易和投資的樞紐。以電動車為例，雖然川普在淨零永續議題上較為保守，也曾揚言欲廢除提振美國電動車產業發展的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act, IRA），但電動車在亞洲的需求卻仍在成長。因此，面對日益高漲的油價，一些希望實現碳中和的小國，很可能會加快採購更多電動車。泰國市值最高上市公司、台達電子在泰國的子公司泰達電執行長鄭安表示，受人工智慧（AI）相關技術需求攀升帶動，泰達電預料未來至少兩年營收將維持兩位數百分比的成長。

台商前進東南亞，其中以越南台商交出亮麗成績。（歐新社檔案照）台商前進東南亞，其中以越南台商交出亮麗成績。（歐新社檔案照）

為今之計，東南亞台商過去十多年來，於投資地區已經建立良好的基礎，例如「今周刊」近來公布2025年台商1000大中，我國台商即使在川普2.0的威脅下，新南向於印度、馬來西亞、泰國、越南…等東南亞國家台商的表現仍然相當亮麗；其中又以印度與越南兩國台商的亮麗成績，尤其令人驚豔

近年來，國際關係與戰略研究中，「全球供應鏈的安全與韌性」已成為重要的議題。根據2024-25年初台積電與北美、歐洲、日本合作擴建晶圓廠的計畫，台灣正成為連結全球民主國家供應鏈的樞紐。同時，美國作為印太地區的主要戰略參與者，亦將台灣視為其印太戰略中不可或缺的夥伴，特別是在科技安全、經濟韌性與戰略穩定等層面。台灣被譽為「矽盾」（Silicon Shield）與「半導體島」，在全球半導體供應鏈中居於關鍵地位。根據統計，全球先進晶片中超過九成由台積電生產，使台灣成為世界電子產業不可或缺的節點。從智慧型手機、雲端運算到軍事裝備與AI應用，幾乎所有高科技產業皆仰賴台灣的先進製造能力。東南亞台商也是亦步亦趨、致力於全球供應鏈不落人後。

台商前進東南亞，其中以越南台商交出亮麗成績。（歐新社檔案照）台商前進東南亞，其中以越南台商交出亮麗成績。（歐新社檔案照）

除了硬體製造，東南亞台商也積極發展AI、生技、量子運算等新興技術領域。政府已將AI列為「五大信賴產業」之一，積極培育創新生態系、推動與國際接軌。許多台灣新創企業已與美國矽谷企業、大學建立合作關係，共同研發智慧醫療、語言AI與邊緣運算等應用。台灣的東南亞台商以其開放數據環境、技術人才與民主制度優勢，正快速成為印太地區AI與先進科技的重要節點。

誠如賴清德總統所言，面對美國新任總「川普2.0」上任的政策效應，帶動地緣政治的巨大變化，台灣必須要冷靜沉著面對未來創造多贏，成為「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。台灣如何與美國、東南亞半導體產業互相溝通、討論並且擬定好的策略，成立「台灣-美國-東協聯合艦隊」提出好的方案，持續與美國、東南亞國家進一步溝通，這是目前台灣應該要關注、做好的事情，而這正是此計畫發展的基礎與契機。

馬來西亞憑藉其地緣政治的優勢，以及在封裝測試供應鏈的厚實基礎，近年逐漸在半導體全球供應鏈中崛起。（彭博檔案照）馬來西亞憑藉其地緣政治的優勢，以及在封裝測試供應鏈的厚實基礎，近年逐漸在半導體全球供應鏈中崛起。（彭博檔案照）

東南亞台商眼中的「川普2.0」，目前看起來屬於利多因素，我國政府適合把握良機，加大力度持續推動「新南向政策」，除了全面性外，也應兼顧台商表現亮麗的印度、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨，加大推動力度，才能迎合世界潮流，並且真正提供台灣產業競爭堅強的韌性力量。

（作者為台灣東南亞與南亞（南南）協會理事長、淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授、國立清華大學、陽明交通大學兼任教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書