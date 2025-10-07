許美華頻道》黃國昌羞辱反紫光奇遊團的三部曲

其實是三個時間序，三個場景，三件事；在不到半年內，這三部曲要一起看，才更能看出黃國昌這個人的本質。

◎ 許美華

大家一直敲碗，終於要來寫戰友忠憲寫過無數次，將近十年前，他（其實是跟我一起）被黃國昌無禮對待被羞辱的故事。

為什麼我很少寫黃國昌？（其實我的D槽也很滿⋯）

成大教授李忠憲（左起）、台大教授林宗男、交大特聘教授林盈達與中研院院士林長壽等超過150位學者，2014年共同連署發表聲明，反對服貿協議開放第二類電信產業與電腦及相關服務業。（資料照）



因為那是我不想面對，只要一回想就是內心阿雜不舒服的感覺，像是人生黑歷史。

雖然回憶過往非常不愉快，但我還是要先說，以下我所說的一切都是事實，我不會加油加蔥，也不會用任何類似「臭不可聞」的形容詞，我就是陳述事實，紀錄一段在反紫光過程中發生的插曲。

回來講那段故事。

其實是三個時間序，三個場景，三件事；在不到半年內，這三部曲要一起看，才更能看出黃國昌這個人的本質。

三個場景，我參與了前兩個，忠憲參與了後兩個，中間那場我們一起經歷的，就是忠憲一直記到現在，為了台積電捷安特去跟黃國昌上課卻被洗臉的那次。

★場景一：

2015年的冬天，為了反對政府開放中資（紫光）入股台灣IC設計公司（聯發科）⋯

我跟反紫光奇遊團的戰友們剛發起一場連署，並在當年的12月14日開了一場記者會。

那場記者會旺中集團記者來踢館鬧場，簡直就是當年社會氣氛一面倒喜迎中資的映照。（要看當年那場荒謬的記者會，發文連結再貼一次留言）

為了尋找更多支持，我跟戰友決定找黃國昌，他當時是時代力量黨主席，自己也正在參選汐止立委。我們希望時代力量站出來一起反紫光。

為什麼找時代力量跟黃國昌？其中最主要的原因，除了我們需要更多助力外，我跟當時身邊的業界朋友都是時代力量的支持者，我們覺得時力當時參選需要議題，一起反中資紫光，對時代力量會是加分。

而我跟黃國昌從2012年反媒體壟斷、2013年太陽花前一年就開始一起反服貿，到大力支持時力第三勢力，我把黃國昌認定為忠實戰友，2015年冬天反紫光找他，似乎再合理不過了。

於是，在2015年12月中，一個天氣很冷的半夜，我跟一位當年也支持時力的業界朋友，半夜開車到他汐止家中密談合作反紫光。

（就是後來因為貓貓檢舉違建被要求拆除的現場）

為什麼我們約在半夜，因為那時候是總統、立委大選最後關頭，他白天跑行程，只有深夜才有空。

跑了一天競選行程的他，看來一臉疲憊，但完全沒有任何不耐煩。（當年我們不只是戰友還是時力金主，他對我們態度友善親切也很正常）

然後，他一聽我們講反紫光這題立刻眼睛發亮，當場打電話給當年參選新竹立委的邱顯智，時力決定參戰。

但是，這個議題實在太過專業艱深，時力新竹競選團隊完全不熟悉。於是第二天傍晚我就開車殺去新竹，幫邱顯智跟競選團隊上課。

後來我又去了一趟新竹，開車帶著想一起聽上課做反紫光懶人包的《沃草》小朋友。（因為當時我沒時間不斷的幫不同人上課）

那次在新竹開會開到半夜，在此感謝當年聯發科幾位工程師一起來參與；我也因此第一手知道，當年聯發科內部對於可能被紫光收購，是多麼惶恐不安。

後來，時力新竹團隊，針對紫光想要收購聯發科，發了好幾篇文，也開了一場記者會，但奇遊團基於政治中立的立場，最後沒有派教授戰友出席記者會。

而時力也確實因為打紫光連帶衝擊聯發科，而在新竹打出一波聲勢，聯發科當時還揚言要告時力跟邱顯智，但後來不了了之。

好了，接下來就是大家最有興趣的那次碰面了。

★場景二

時間序來到2016年的二月，在當年的1月16日，蔡英文已經當選總統，黃國昌也當選汐止立委，而且已經上任了。

而我們奇遊團戰友還在辛苦奮戰反紫光，每天都在焦慮絕望的心情中，試著尋找一線生路。

因為即使蔡英文上台，我們知道開放中資紫光已經迫在眉睫，而且民進黨財經幕僚準備用「小幅開放、配套管理」的所謂「雙贏」來開放中資紫光了。

就在那個時候，2016年二月五日，我們奇遊團戰友看到一個新聞標題，差點快昏過去。

「黃國昌：寧可要1000家捷安特，不要一家台積電」

黃國昌2016年接受媒體專訪時表示，台灣的經濟發展模式應全盤檢討，他還說，若要在另一個台積電及1000家捷安特之間做選擇，他寧可選擇後者。（資料照）

「他認為台灣不需要另一個台積電、聯發科，而是能擴增就業市場、平衡財富分配、促進產業多元的中小企業，如果要在另一個台積電及1000家捷安特之間做選擇，他寧可選擇後者。」

喂我們還在努力擋紫光在守護台灣半導體，結果前後不到兩個月，黃國昌才剛下指令要新竹競選團隊跟我們一起反紫光，後面立刻說這個話，我們很擔心他的話被解讀成「半導體對台灣不重要，反中資紫光沒那麼迫切」

我當然知道黃國昌是用極端的比喻方式，強調產業均衡、中小企業的重要性，但問題是他把捷安特當中心企業，就代表他對產業結構根本沒概念。

捷安特（巨大）當年可是市值超過千億的大企業欸，雖然疫情後的最近幾年捷安特很低落，市值現在剩下不到400億，但就算這個數字，也不算中小企業好嗎？！

所以，才會有我找忠憲一起去幫黃國昌上課那件事。

畢竟忠憲是成大電機系教授，講話比較權威，我當時應該是這樣想的，才會有那樣的約會。

關於那次碰面的氣氛，忠憲寫過很多次了，我可以證實，忠憲寫的都是真的，而且沒有加油添醋。

那天約在時力還在火車站旁邊北平西路的辦公室。

黃國昌遲到了快半個鐘頭，一進門就說他去跑行程很累，沒有說什麼抱歉讓你們等很久的話（我記得因為那天實在太難忘了⋯

然後，有點尷尬的開場，好像我們是要來bother他什麼事，介紹忠憲給他認識，說是一起反紫光的戰友，然後忠憲開始講我們為什麼反紫光、半導體對台灣的重要性等等。

忠憲講那些話跟上課很像，有點冷，再加上一開始他看到我們就不太歡迎的態度，整個對話立刻非常冷淡。

2015年中國政府的控股公司「紫光集團」放聲已入股台灣三家半導體封測廠，引發學界憂心挺身反對。（資料照）

他整個人斜躺在椅子上，眼睛半閉，忠憲有點以為他睡著了，就停下來，「我有在聽，繼續講」，然後忠憲可能講到什麼他覺得無聊，他很不耐煩的冒出一句「直接講重點」⋯

整個現場氣氛結凍，我記得沒講多久，我們就用「請他繼續在立法院發聲反紫光」做結語，草草結束這場自討沒趣的對話。

走出那個辦公室，我記得還在電梯間，忠憲就很直白的對我說了一句「你不是跟他很熟？」簡直是太白目了！XD

忠憲那句話，一直在奇遊團中被反覆拿來開玩笑，我應該會因此被嘲笑一輩子。（活該me

雖然當年忠憲就笑我，但我是又過了幾年之後才願意承認自己的天真和愚蠢。

為什麼不到兩個月前，我深夜到黃國昌家中，他對我們態度親切謙和，真的像親密戰友，為什麼選上立委才沒幾天就變了一個人？

因為當時選戰已過，反紫光這題對他已經沒有意義了，我們對他已經沒有用了！

接下來就要講又180度髮夾彎的黃國昌，這場我沒有親身參與，見證人是忠憲和另一位奇遊團戰友，也是他台大電機學長，林宗男。

★場景三

在時力北平東路辦公室被羞辱的一個多月後。

專長資安的忠憲跟宗男，因為反對「國家資通安全科技中心設置條例」，又跟黃國昌見面了。（反對理由這裡就不贅述了

當時這個條例是民進黨和國民黨、柯建銘跟徐爵民通過的，我們相信，因為柯建銘在這個條例的角色，黃國昌非常想要擋下這個條例。

忠憲回憶那時說，「那陣子我對他很有用，會叫我忠憲兄，送我到電梯門口，彎腰鞠躬說再見。」

讓在一旁的宗男看傻眼，「你不是一個多月前才被他冷眼說講重點⋯」

其實道理很簡單，因為一起反對「資通訊安全科技中心條例」，黃國昌那時候又需要忠憲了，對他畢恭畢敬送到電梯門口握手說再見，前一個多月的事早就已經翻頁了。

後來2016年5月25日，立法院通過了「國家資通安全科技中心設置條例」的廢止案，該法規於2016年4月1日成立資安中心後，但因組織架構和權責劃分問題，遭到時代力量黨團提案廢止，並於短短不到半年就失效。

那次次忠憲、宗男聯手（利用）了黃國昌，成功擋下資安中心條例。當然黃國昌也利用了他們兩人。

。。。。。

以上三個場景，發生在不到半年內。

因組織架構和權責劃分問題，2016年立法院時代力量黨團提案廢止「國家資通安全科技中心設置條例」。（資料照）

一個人態度可以有這樣巨大的反差，其實已經是人格缺陷的警訊了，但我當時卻一直不願面對這個擺在眼前再清楚不過的事實，人真的是要被狠狠修理過才會醒啊！（自掌嘴中～

背著蠍子過河，他一定會咬你，他忍不住的，那是他的天性。

祝福現在背著蠍子過河的藍白陣營，be careful and good luck.

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

