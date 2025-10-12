自由開講》當AI帶來失業潮，誰為失控的社會買單？

◎ 周信福

人工智慧（AI）帶來的高效率與便利性，讓許多企業開始以此來取代人力，使失業率飆升。（路透檔案照）

一場我們還沒準備好的未來災難

當人工智慧在新聞標題中大放異彩，從自動客服、AI繪圖、智慧製造，到現在連寫作、音樂、醫療診斷都能勝任，我們是否意識到，它背後正捲起一場巨大的社會風暴？

科技本應造福人類，但當它的進步過快、過猛，社會制度來不及調整，就會開始「犧牲人」，而最先倒下的，就是那群在底層辛苦謀生的勞動者。

請繼續往下閱讀...

近年來，許多企業開始用AI取代人力：工廠減少作業員、超商不再需要收銀員、客服中心大量裁撤接線生，甚至連白領工作也逐步受到威脅。一場看不見硝煙的「數位裁員潮」正悄悄蔓延。而問題是，這些被取代的人，要去哪裡？

失業，不只是數字，而是飢餓、焦慮與憤怒

當我們高談AI能提升效率、節省成本時，有沒有想過，對某些人來說，這不過是他們生活崩毀的開始。

想像一下：一位中年工人失業，找不到新工作、技能難以轉換、家庭需要支撐、貸款壓力龐大，他的生活會怎樣？孩子還能上學嗎？三餐還能穩定嗎？他可能不會選擇犯罪，但當飢餓與絕望逼到牆角，偷竊、搶劫，甚至更激烈的行為，就不再只是電影劇情。

有些人甚至會故意「讓自己被抓去關」——因為監獄有飯吃、有床睡、還能看醫生。當一個人寧願進牢籠，也不想活在外面的社會，這不只是個人悲劇，而是整個制度的失敗。

當社會底層的勞動者逐漸被AI取代、連溫飽都有困難時，很可能會選擇犯罪進監獄，讓自己三餐無虞。（資料照）

科技帶來的不是未來，而是分裂

我們常說科技會改善生活，但到底是「誰的生活」被改善？

AI讓有錢的企業變得更有錢，讓科技白領的工作更有價值，但它卻把勞動階層、邊緣人口越推越遠。他們沒有資源去學新技能，沒有時間去「轉型」，只能在生活的裂縫中苟延殘喘。

這種分裂不是抽象的社會學名詞，而是真實發生在我們城市中的現象：貧富差距拉大、工作機會減少、青壯人口失落、犯罪率上升、心理疾病氾濫，甚至整個社會信任感的崩解。

我們該做什麼，而不是等著爆炸

我們不能只怪AI，因為科技本身沒有罪。但當政府沒有規劃、企業缺乏責任、社會資源分配不公，就會變成一場無人駕駛的失控列車。

我們需要開始認真討論以下幾個問題：

是不是該推行「全民基本收入」，讓人即使沒有工作，也能維持基本生活？

企業使用AI是否該繳交「自動化稅」，用來支援職訓、教育與社會福利？

政府能不能用更積極的態度，提供轉職、進修、心理支持等服務？

我們的教育體系，有沒有能力培養「無法被AI取代」的人才？

這些問題，如果現在不討論，等到失業潮全面爆發，等到搶超市、搶銀行、社會動盪成為日常，就為時已晚。到時候，別說AI會統治人類了，人類自己就會把社會推向崩潰。

社會有良好的制度，人類才能更妥善運用科技，避免迎來失業潮。（法新社檔案照）

結語：未來不是科技決定的，是制度決定的，AI不會搶走我們的飯碗，是制度讓我們沒有飯吃。

我們要問的不是「AI要不要發展」，而是「我們的社會能不能承受這樣的發展速度」？未來不是只能眼睜睜看著自己被取代，而是要爭取一個讓每個人都能生存、有尊嚴、有選擇的未來。

當越來越多人選擇「被關起來」來解決三餐，那不再是笑話，那是文明的警鐘。

（作者為中華民國防身術競技協會理事長、中華特勤隨扈保鑣協會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法