自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當AI帶來失業潮，誰為失控的社會買單？

2025/10/12 17:00

◎ 周信福

人工智慧（AI）帶來的高效率與便利性，讓許多企業開始以此來取代人力，使失業率飆升。（路透檔案照）人工智慧（AI）帶來的高效率與便利性，讓許多企業開始以此來取代人力，使失業率飆升。（路透檔案照）

一場我們還沒準備好的未來災難

當人工智慧在新聞標題中大放異彩，從自動客服、AI繪圖、智慧製造，到現在連寫作、音樂、醫療診斷都能勝任，我們是否意識到，它背後正捲起一場巨大的社會風暴？

科技本應造福人類，但當它的進步過快、過猛，社會制度來不及調整，就會開始「犧牲人」，而最先倒下的，就是那群在底層辛苦謀生的勞動者

近年來，許多企業開始用AI取代人力：工廠減少作業員、超商不再需要收銀員、客服中心大量裁撤接線生，甚至連白領工作也逐步受到威脅。一場看不見硝煙的「數位裁員潮」正悄悄蔓延。而問題是，這些被取代的人，要去哪裡？

失業，不只是數字，而是飢餓、焦慮與憤怒

當我們高談AI能提升效率、節省成本時，有沒有想過，對某些人來說，這不過是他們生活崩毀的開始。

想像一下：一位中年工人失業，找不到新工作、技能難以轉換、家庭需要支撐、貸款壓力龐大，他的生活會怎樣？孩子還能上學嗎？三餐還能穩定嗎？他可能不會選擇犯罪，但當飢餓與絕望逼到牆角，偷竊、搶劫，甚至更激烈的行為，就不再只是電影劇情。

有些人甚至會故意「讓自己被抓去關」——因為監獄有飯吃、有床睡、還能看醫生。當一個人寧願進牢籠，也不想活在外面的社會，這不只是個人悲劇，而是整個制度的失敗

當社會底層的勞動者逐漸被AI取代、連溫飽都有困難時，很可能會選擇犯罪進監獄，讓自己三餐無虞。（資料照）當社會底層的勞動者逐漸被AI取代、連溫飽都有困難時，很可能會選擇犯罪進監獄，讓自己三餐無虞。（資料照）

科技帶來的不是未來，而是分裂

我們常說科技會改善生活，但到底是「誰的生活」被改善？

AI讓有錢的企業變得更有錢，讓科技白領的工作更有價值，但它卻把勞動階層、邊緣人口越推越遠。他們沒有資源去學新技能，沒有時間去「轉型」，只能在生活的裂縫中苟延殘喘。

這種分裂不是抽象的社會學名詞，而是真實發生在我們城市中的現象：貧富差距拉大、工作機會減少、青壯人口失落、犯罪率上升、心理疾病氾濫，甚至整個社會信任感的崩解

我們該做什麼，而不是等著爆炸

我們不能只怪AI，因為科技本身沒有罪。但當政府沒有規劃、企業缺乏責任、社會資源分配不公，就會變成一場無人駕駛的失控列車。

我們需要開始認真討論以下幾個問題：

是不是該推行「全民基本收入」，讓人即使沒有工作，也能維持基本生活？

企業使用AI是否該繳交「自動化稅」，用來支援職訓、教育與社會福利？

政府能不能用更積極的態度，提供轉職、進修、心理支持等服務？

我們的教育體系，有沒有能力培養「無法被AI取代」的人才？

這些問題，如果現在不討論，等到失業潮全面爆發，等到搶超市、搶銀行、社會動盪成為日常，就為時已晚。到時候，別說AI會統治人類了，人類自己就會把社會推向崩潰。

社會有良好的制度，人類才能更妥善運用科技，避免迎來失業潮。（法新社檔案照）社會有良好的制度，人類才能更妥善運用科技，避免迎來失業潮。（法新社檔案照）

結語：未來不是科技決定的，是制度決定的，AI不會搶走我們的飯碗，是制度讓我們沒有飯吃

我們要問的不是「AI要不要發展」，而是「我們的社會能不能承受這樣的發展速度」？未來不是只能眼睜睜看著自己被取代，而是要爭取一個讓每個人都能生存、有尊嚴、有選擇的未來

當越來越多人選擇「被關起來」來解決三餐，那不再是笑話，那是文明的警鐘。

（作者為中華民國防身術競技協會理事長、中華特勤隨扈保鑣協會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書