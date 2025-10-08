自由電子報
自由開講 》兩個世界的人權對比：于朦朧之死與花蓮水災

2025/10/08 12:30

◎ 蔡育德

于朦朧9月11日在北京墜樓過世，外界認為他可能死於凌虐。（翻攝自微博）于朦朧9月11日在北京墜樓過世，外界認為他可能死於凌虐。（翻攝自微博）

中國知名藝人于朦朧的死亡事件，至今真相依然撲朔迷離。外界質疑他可能死於凌虐，並懷疑事件背後涉及權勢階層，但中國官方未展開公開透明的調查。

相反地，相關討論在網路上遭到全面封鎖，司法單位保持沉默，甚至傳出家屬被迫出面配合「自殺說法」。事件從始至終，籠罩在重重黑幕之下。這不僅是一位藝人的悲劇，更凸顯了中國社會中人權與司法透明的缺口。

反觀台灣近期的花蓮水災，雖然災情嚴重、死傷與財產損失慘重，但社會展現了截然不同的氛圍。媒體能夠充分報導，民眾可以公開討論，政府必須主動說明並接受檢驗，司法單位也依法介入調查。責任如何歸屬，終將在陽光下被攤開檢視。這種透明與問責，正是自由社會維護人權與公共安全的基礎。

台灣社會風氣開放，民眾享有高度言論自由，面對花蓮光復鄉重災事件，可以公開討論，並追究政府責任。（資料照）台灣社會風氣開放，民眾享有高度言論自由，面對花蓮光復鄉重災事件，可以公開討論，並追究政府責任。（資料照）

兩相對照，形成強烈落差：一邊是掩蓋與噤聲，一邊是公開與追責。這讓人不得不追問：為何台灣島內仍有人嚮往與中共「共舞」，甚至主張統一？

人權問題不能被「朦朧美」處理。唯有正視問題，才可能改善，避免悲劇重演；而掩蓋只會讓假、醜、惡不斷複製。于朦朧的「水人無水命」，不該只是一聲嘆息，而應是敲響我們的警鐘：唯有珍惜台灣擁有的自由與人權，守護公開透明的制度，下一代才能在陽光下自由呼吸，而不是在黑暗中噤聲。

（作者為跨界治理顧問）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

