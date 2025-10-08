自由電子報
自由開講》狗仔政治的寒蟬效應：台灣民主的隱形殺手

2025/10/08 09:30

◎ 馨娜

黃國昌被控組織狗仔隊、長期跟拍政治人物，甚至包括柯文哲。他的行為踐踏政治倫理，不僅直接將民主活動娛樂化，最嚴重的，是帶來台灣未來參政者的寒蟬效應

黃國昌遭爆組織狗仔隊長期跟拍政治人物，甚至包括柯文哲。（資料照）黃國昌遭爆組織狗仔隊長期跟拍政治人物，甚至包括柯文哲。（資料照）

民主社會監督政治人物應建立在透明公開的論述、質詢辯論之上，而非秘密偷拍、窺伺私生活。當狗仔文化滲入政治中，民主必然被蠶食成廉價娛樂。

過去，台灣多少次重大選舉屢屢爆出政治人物私生活「娛樂化」的新聞模糊焦點，讓選舉真正重要的政策理念被淹沒？當政黨競爭變成比誰的跟監偷拍技術更高明，公共政策辯論就會被邊緣化，選民關注的焦點就從候選人的政見轉成他們的社交。選舉淪為私生活的娛樂秀，這是台灣人民想要的選戰文化嗎？

黃國昌的作為最可惡的，對未來參政者帶來的寒蟬效應：任何人只要從政，就可能面臨被政敵私下監控、無止境跟拍的風險，試問還有誰願意投身台灣的公共事務？民主需要各行各業的優秀人才願意貢獻社會，黃國昌的行為把政治最醜惡的風險赤裸裸地攤在台灣年輕世代的眼前，試問政治工作如何在未來吸引更多有志青年投身參與？

且還不論「監控常態化」會形成惡性循環。政敵互相跟拍成風後，每個從政者過著如履薄冰的生活，正常的社交休閒都可能被扭曲成「醜聞」。導致願意投身公共事務的，是毫無隱私可言的聖人或不怕抹黑的厚臉皮。狗仔政治在系統性地篩選掉正常人，留下極端者。這樣的民主，是我們要的嗎？

疑遭黃國昌狗仔隊長期偷拍的民進黨立委王義川，10月3日偕同律師前往台北地檢署具狀提告。（資料照）疑遭黃國昌狗仔隊長期偷拍的民進黨立委王義川，10月3日偕同律師前往台北地檢署具狀提告。（資料照）

台灣要對狗仔政治說不，我們不能容忍任何政治人物以「監督」為名，行監控之實。民主的活力來自多元參與，而非互相監控的恐怖平衡。當每個有志從政者都活在被跟拍的陰霾下，台灣民主就已經死了一半。我們需要的是政策辯論的競技場，而非八卦偷拍的修羅場。

民主需要陽光，不需要狗仔。台灣更需要勇敢接力的政治參與者，而非如情治打手的狗仔頭目。

（作者為國外業務）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

