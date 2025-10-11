自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社會

自由開講》餐飲也能變遊戲？從黃燜雞藝文店看「遊戲化管理」的三個價值（下）

2025/10/11 08:00

◎ 黃建樺

三、從拼圖任務到積分制度：讓學習變成挑戰

其中，我最喜歡的設計，是把餐廳的技能拆解成小任務。每當員工掌握一項技能並通過考核，就能點亮一塊八角拼圖。當拼圖完成時，不僅能獲得「高級黃燜雞徽章」的榮耀，還能拿到 600 點積分（等同 600 元獎勵）。這不只提升了員工的專業能力，也讓主管能即時掌握學習進度，靈活調整培訓方向，形成雙贏局面。

作者希望這樣的實驗，能讓更多年輕人重新看見餐飲工作的價值。（作者提供）作者希望這樣的實驗，能讓更多年輕人重新看見餐飲工作的價值。（作者提供）

未來，我還打算將這套系統可視化，例如在廚房設置計分板，以月為單位更新排名，讓員工即時看到自己與團隊的進度。透過社交影響、成就感與避免失敗的心理驅動，讓日常的工作變得更像一場「冒險遊戲」

四、遊戲化讓世代共感：不同動力的交會

在這個系統裡，積分可以折抵現金（1 點＝1元），每月設定一個獎金池，讓員工透過闖關互動來獲得回饋。這樣的設計對不同世代的員工都有吸引力。這些嘗試，讓不同世代的員工都能找到屬於自己的動力

業者盼能讓年輕員工（Z 世代）覺得每天上班像打電動，充滿挑戰。（作者提供）業者盼能讓年輕員工（Z 世代）覺得每天上班像打電動，充滿挑戰。（作者提供）

• 年輕員工（Z 世代）覺得每天上班像打電動，充滿挑戰。

• 資深員工則因團隊合作、被尊重而產生成就感。

餐飲不只是重複的勞動，而可以是一場「冒險」。我希望這樣的實驗，能讓更多年輕人重新看見餐飲工作的價值，也讓餐飲產業在缺工時代找到新的解方。

業者設計黃燜雞冒險地圖：挑戰、積分和獎勵。（作者提供）業者設計黃燜雞冒險地圖：挑戰、積分和獎勵。（作者提供） 

五、餐飲職場，也能變成一場好玩的遊戲

八角框架並不是華而不實的噱頭。就像周郁凱所說，這些事情本來就是工作的一部分，我們只是把它「包裝」得更有趣，像遊戲一樣。當工作能引發挑戰與成就感，員工自然會更主動去投入。對我來說，這是一種系統思維。

八角框架實際應用心智圖。（作者提供）八角框架實際應用心智圖。（作者提供）

身為行銷背景出身的我深知，好的產品、好的行銷，往往靠的是「好的故事」。八角框架也是一樣：把本來就該完成的任務，轉換成一個個關卡與挑戰，員工每天都有新任務要去破關。這樣一來，重複的日常不再只是消磨，而是能激起成就感與樂趣，職業倦怠自然也會減輕。

從「留人 × 文化 × 顧客體驗」來看，遊戲化能帶來三個明顯價值：

• 留人：在餐飲業，薪資與福利差異不大，真正能留住人的往往是工作氛圍。若把日常工作變成任務闖關，員工每天都有互動、樂趣，自然更不容易流失。

• 文化：好的文化能給予使命感。遊戲化就像一場團隊合作遊戲，員工共同的目標不是升級打怪，而是提供更好的餐點與服務。這份「團隊一起挑戰的氣氛」，更能讓文化深入人心

黃燜雞的「遊戲化實驗」只是個起點。（作者提供）黃燜雞的「遊戲化實驗」只是個起點。（作者提供）

• 顧客體驗：當員工是因為「想獲得積分與成就感」而主動服務，不是被主管強迫執行，想必顧客從語氣、細節中感受到的溫度肯定截然不同。

以我的碩士研究《聽覺對於消費者情緒體驗的影響》為例，顧客體驗是能深刻影響情緒與記憶的。更何況，行銷研究也指出：獲取一個新顧客的成本，約是維持老顧客的 5 到 25 倍。當我們能透過遊戲化，讓員工自然提供優質服務，顧客體驗就會提升，而忠誠與口碑也會隨之放大。

作者期盼打造一個真正長久的快樂餐飲職場。（作者提供）作者期盼打造一個真正長久的快樂餐飲職場。（作者提供）

這次黃燜雞的「遊戲化實驗」只是個起點。未來餐飲，或許真的該更像一場遊戲──讓員工樂在其中，顧客也因此感受到快樂，才能打造一個真正長久的快樂餐飲職場。

（作者為餐飲業者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書