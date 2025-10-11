自由開講》餐飲也能變遊戲？從黃燜雞藝文店看「遊戲化管理」的三個價值（下）

◎ 黃建樺

三、從拼圖任務到積分制度：讓學習變成挑戰

其中，我最喜歡的設計，是把餐廳的技能拆解成小任務。每當員工掌握一項技能並通過考核，就能點亮一塊八角拼圖。當拼圖完成時，不僅能獲得「高級黃燜雞徽章」的榮耀，還能拿到 600 點積分（等同 600 元獎勵）。這不只提升了員工的專業能力，也讓主管能即時掌握學習進度，靈活調整培訓方向，形成雙贏局面。

作者希望這樣的實驗，能讓更多年輕人重新看見餐飲工作的價值。（作者提供）

未來，我還打算將這套系統可視化，例如在廚房設置計分板，以月為單位更新排名，讓員工即時看到自己與團隊的進度。透過社交影響、成就感與避免失敗的心理驅動，讓日常的工作變得更像一場「冒險遊戲」。

四、遊戲化讓世代共感：不同動力的交會

在這個系統裡，積分可以折抵現金（1 點＝1元），每月設定一個獎金池，讓員工透過闖關互動來獲得回饋。這樣的設計對不同世代的員工都有吸引力。這些嘗試，讓不同世代的員工都能找到屬於自己的動力。

業者盼能讓年輕員工（Z 世代）覺得每天上班像打電動，充滿挑戰。（作者提供）

• 年輕員工（Z 世代）覺得每天上班像打電動，充滿挑戰。

• 資深員工則因團隊合作、被尊重而產生成就感。

餐飲不只是重複的勞動，而可以是一場「冒險」。我希望這樣的實驗，能讓更多年輕人重新看見餐飲工作的價值，也讓餐飲產業在缺工時代找到新的解方。

業者設計黃燜雞冒險地圖：挑戰、積分和獎勵。（作者提供）

五、餐飲職場，也能變成一場好玩的遊戲

八角框架並不是華而不實的噱頭。就像周郁凱所說，這些事情本來就是工作的一部分，我們只是把它「包裝」得更有趣，像遊戲一樣。當工作能引發挑戰與成就感，員工自然會更主動去投入。對我來說，這是一種系統思維。

八角框架實際應用心智圖。（作者提供）

身為行銷背景出身的我深知，好的產品、好的行銷，往往靠的是「好的故事」。八角框架也是一樣：把本來就該完成的任務，轉換成一個個關卡與挑戰，員工每天都有新任務要去破關。這樣一來，重複的日常不再只是消磨，而是能激起成就感與樂趣，職業倦怠自然也會減輕。

從「留人 × 文化 × 顧客體驗」來看，遊戲化能帶來三個明顯價值：

• 留人：在餐飲業，薪資與福利差異不大，真正能留住人的往往是工作氛圍。若把日常工作變成任務闖關，員工每天都有互動、樂趣，自然更不容易流失。

• 文化：好的文化能給予使命感。遊戲化就像一場團隊合作遊戲，員工共同的目標不是升級打怪，而是提供更好的餐點與服務。這份「團隊一起挑戰的氣氛」，更能讓文化深入人心。

黃燜雞的「遊戲化實驗」只是個起點。（作者提供）

• 顧客體驗：當員工是因為「想獲得積分與成就感」而主動服務，不是被主管強迫執行，想必顧客從語氣、細節中感受到的溫度肯定截然不同。

以我的碩士研究《聽覺對於消費者情緒體驗的影響》為例，顧客體驗是能深刻影響情緒與記憶的。更何況，行銷研究也指出：獲取一個新顧客的成本，約是維持老顧客的 5 到 25 倍。當我們能透過遊戲化，讓員工自然提供優質服務，顧客體驗就會提升，而忠誠與口碑也會隨之放大。

作者期盼打造一個真正長久的快樂餐飲職場。（作者提供）

這次黃燜雞的「遊戲化實驗」只是個起點。未來餐飲，或許真的該更像一場遊戲──讓員工樂在其中，顧客也因此感受到快樂，才能打造一個真正長久的快樂餐飲職場。

（作者為餐飲業者）

