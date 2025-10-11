自由電子報
法操》【法操小教室】太太離家卻多一個兒子，民法上的婚生推定如何判斷？

依照民法第1062條和第1063條的規定，只要小孩的受胎時間落在出生前的第181天到第302天，而且那時候父母還是合法夫妻，法律就會直接推定這個小孩是婚生子女。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/10/11 08:30

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文）

民法上的婚生推定是為了保護婚姻家庭的安定與子女的身分利益，民法第1063條第一項規定，妻子於婚姻關係存續中受胎所生地子女，法律上推定為丈夫的婚生子女。

不過，只要有足夠的證據證明子女並非丈夫所生，丈夫、妻子或子女本身都可透過「否認婚生子女之訴」推翻這項推定。一旦法院判決確定，子女的法律身分就會改變，不再具備婚生子女的地位。

近期有則新聞報導指出，一名台中男子與妻子於2015年結婚，但妻子後來離家，且自2018年6月起即未再與其共同生活，兩人並於2019年10月1日離婚。但前妻於隔年5月產下一名男嬰，依法律規定推定為前夫之婚生子。直到2022年1月，男子才從家人口中得知自己多了一個兒子，於是向法院提起否認婚生子女之訴。

在審理過程中，前妻沒有出庭，而且醫院DNA鑑定結果顯示兩人並無血緣關係。最後，台中地方法院判決該男童並非兩人在婚姻存續期間受胎所生，否定其婚生子女身分。

受胎期間推定

依照民法第1062條和第1063條的規定，只要小孩的受胎時間落在出生前的第181天到第302天，而且那時候父母還是合法夫妻，法律就會直接推定這個小孩是婚生子女。這樣的推定效果，就是讓小孩一出生就有婚生子女的身分，可以去辦出生登記，也享有跟婚生子女一樣的權利跟義務。

知情內兩年必須提起

不過，這個推定不是不能翻轉。如果夫妻一方或小孩自己能證明孩子不是在婚姻存續期間受胎的，例如DNA驗證顯示不是親生的，就可以提起「否認婚生子女之訴」。提起的時間限制是：從知道情況起兩年內要提，如果小孩是未成年才知道的，則可以等成年後再算兩年。法院一旦判決確定，婚生子女的身分就會被否定。

另外，婚生推定要跟其他親子身分取得方式分清楚。像「準正」是指非婚生子女因為爸媽後來結婚，就自動變成婚生子女；「認領」則是爸爸去承認非婚生子女，這樣孩子也能取得婚生子女的身分。

之所以有婚生推定制度，就是為了維持家庭的安定與保障子女的身分，不過若是像新聞報導所述的情況，也是能舉反正推翻。

本文經授權轉載自【法操】 【法操小教室】太太離家卻多一個兒子，民法上的婚生推定如何判斷？

