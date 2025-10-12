健康醫療網》腸道健康與情緒息息相關 專家提醒：壓力大族群更需留意

腸道菌相的平衡與否，會牽動消化功能與日常情緒感受，因此如何維持腸道良好狀態，逐漸成為民眾關注的健康議題。

現代人生活步調緊湊，白天工作拼進度、晚上常加班，假日也難以真正放鬆。長期壓力與作息不規律，不僅會影響身體狀態，也與腸道環境息息相關。國泰綜合醫院臨床醫學研究中心黃紀榕博士指出，腸道菌相的平衡與否，會牽動消化功能與日常情緒感受，因此如何維持腸道良好狀態，逐漸成為民眾關注的健康議題。

隨著科學研究與市場需求的發展，益生菌的產品設計已不再單純強調「菌數越多越好」，而是更著重在如何讓菌株在腸道中維持穩定，並與飲食習慣相結合。（取自貼文）

益生菌成為日常保養選項之一

腸道內存在數以兆計的微生物，其中益生菌扮演著維持菌相平衡的重要角色。研究觀察顯示，適度補充益生菌，可作為日常保養的一環，協助維持腸道微生態。對於生活緊湊、飲食不規律的族群，專家也建議透過均衡飲食、多攝取膳食纖維與益生質，來維持腸道菌群的穩定。

「456黃金關鍵」：益生菌設計理念

隨著科學研究與市場需求的發展，益生菌的產品設計已不再單純強調「菌數越多越好」，而是更著重在如何讓菌株在腸道中維持穩定，並與飲食習慣相結合。國泰團隊提出一項稱為「456黃金關鍵」的設計理念，包括：

● 4重包埋技術：強調菌株在通過嚴苛環境時的穩定性

● 5種益生菌：依據台灣常見飲食與生活型態篩選並調整比例

● 6種益生質：提供益菌所需營養來源，支持菌群平衡

這項設計理念反映了益生菌發展的新趨勢，也提供民眾參考，如何挑選更貼近日常需求的保養方式。

保健不該是壓力 而是一種生活習慣

該單位表示，近年推動「預防醫學 × 日常保健」的理念，希望讓健康管理不只是疾病出現後的治療，而是從日常小細節做起。比起追求速效或過度強調效果，建立能持續進行的生活習慣，才是維持身心平衡的長久之道。

專家提醒，現代人常因壓力與作息影響腸道狀態，透過良好作息、均衡飲食與適度補充益生菌，都是常見的日常保養方式之一。隨著更多研究成果與產業投入，像「456黃金關鍵」這樣的設計理念，也讓益生菌的應用朝向更貼近生活、強調平衡的方向發展。

資料來源：國泰健康管理

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃奕寧報導 腸道健康與情緒息息相關 專家提醒：壓力大族群更需留意

