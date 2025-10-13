自由電子報
照護線上》二尖瓣逆流手術重點，心臟外科醫師解析

2025/10/13 08:00

◎ 照護線上

提問：請問二尖瓣逆流可能出現哪些症狀？

陳紹緯醫師：心臟衰竭初期的症狀，包括了病人的運動耐受性會變得比較差，病人可能在躺下來的時候會覺得比較喘、運動不耐、腳下肢會有水腫、腹脹，有的病人會感覺他的心跳加快，是因為有心房顫動的狀況。

提問：請問哪些原因可能造成二尖瓣逆流？

陳紹緯醫師：二尖瓣逆流原則上分為兩大類，第一類是原發型，第二類是續發型。原發型指的就是這個瓣膜本身出現問題，常見的原因包括了退化，另外一種是老化而造成鈣化，比較少見的是感染性心內膜炎，就是瓣膜受到感染之後而造成逆流。第二個類型叫做次發性的二尖瓣逆流，主要原因是心臟擴大，心臟擴大之後，造成這個瓣膜的瓣環被拉開而造成二尖瓣逆流。

提問：請問原發性二尖瓣逆流的手術時機？

陳紹緯醫師：原發性的二尖瓣逆流指的是結構性發生的問題，包括了像它的瓣葉，以及瓣葉下面的腱索，以及瓣環。如果瓣葉或是腱索受到了退化、損害，這是不可逆的。所以原則上只要達到重度的階段，就建議要進行手術的治療，越早治療，長期的結果越好。

提問：請問次發性二尖瓣逆流的手術時機？

陳紹緯醫師：次發性二尖瓣逆流由於是心臟心肌受損，心臟衰竭造成心臟變大後，瓣膜出現問題。我們的第一線治療原則上是用藥物治療，也就是以心臟衰竭的藥物來治療二尖瓣逆流，如果藥物治療仍然不理想，可以考慮做二尖瓣夾合手術，或者是傳統外科手術。

提問：請問原發性二尖瓣逆流該如何治療？

陳紹緯醫師：原發性二尖瓣逆流因為是心臟結構出現問題，原則上只要經過心臟超音波確認瓣膜逆流程度達到重度，就會建議手術。手術的方式，包括傳統開胸心臟手術，也有各式的微創二尖瓣修補手術可以供病人選擇。

提問：請問二尖瓣逆流的手術方式有哪些？

陳紹緯醫師：二尖瓣就像我們心臟裡面的門，有分門框、門板、以及腱索，如果這些結構出現了問題之後，門關不緊就會造成二尖瓣逆流。手術的方式有分幾個，第一個，我們是做門板的瓣葉的修整，腱索的重建以及門框的再固定，保留自己二尖瓣的組織來進行修補，長期效果比較好，包括了病人的存活，病人的長期的併發症都會比較少。如果手術中判斷沒有辦法進行修補，可能就要考慮置換，置換的話就必須要考慮使用金屬瓣或者是生物瓣膜，兩種材料。

提問：請問什麼是不停跳二尖瓣人工腱索植入術？

陳紹緯醫師：不停跳二尖瓣腱索植入手術是一項新的手術技術，從左胸一個微創的手術切口藉由心臟的心尖置入人工腱索的植入器，在超音波導引之下，我們將腱索固定在瓣葉上，最後再將腱索固定在心尖上。在手術中，我們會使用經食道超音波來測量腱索的長度，確定腱索的長度是適當的，並減少二尖瓣的逆流。由於心臟不用停止，不用打開胸骨，病人的恢復較快。但是，並不是每個病人都適用這樣的手術方式，所以必須要經過手術前詳細的評估才能進行這項手術。

提問：請問傳統開胸手術的優點有哪些？

陳紹緯醫師：傳統開胸心臟手術已經發展相當成熟，已經經過了50年以上的歷史驗證，長期效果證實非常有效。在一個高手術量的醫學中心，有經驗的醫生執行下，風險其實並不高。傳統的開胸手術可以提供良好的手術視野，因此可以達到一個非常有效的修補。此外，心臟如果有其他的疾病，包括需要同時執行冠狀動脈繞道手術、心房顫動電燒手術、三尖瓣修補手術，都可以在同一個手術視野下同一次手術得到良好的治療。

提問：請問微創開心二尖瓣手術，能帶給患者哪些幫助？

陳紹緯醫師：新型的微創手術主要分為幾大類，第一類是小傷口直視開胸手術，第二類是用胸腔鏡輔助進行二尖瓣修補，最後一類就是病人常常聽到的達文西機器手臂微創手術。達文西機器人手術主要的好處有幾項，第一個，它有3D的胸腔內視鏡，成像較佳、放大倍數也大，可以提供外科醫師清楚的手術視野。第二，機器手臂的器械非常靈活，可以在狹小的胸腔內進行非常精細的修補手術，也可以提高修補成功機會。由於傷口較小，不用切開胸骨，病人的恢復比較快，也會有較佳的美觀效果。

提問：請問哪些患者適合採用微創二尖瓣手術？

陳紹緯醫師：微創的二尖瓣手術分為兩大類，一項是導管二尖瓣手術，另外一項是開心手術的微創手術。導管的二尖瓣手術，主要是二尖瓣夾合手術，通常建議年紀比較大，身體狀況比較差，沒有辦法承受開心手術的病人。然而，導管手術的二尖瓣夾合術長期的耐用性並沒有辦法像開心手術一樣理想，只能提供部分的緩解效果。因此，如果身體狀況還好、病灶比較複雜，還是建議傳統的開心手術。第二種的微創手術就是傳統開心手術，但是以小傷口進行，比較適合的病人是解剖構造適合，經過手術前的評估，可以達到理想的修補成功率，可以用小傷口微創的方式讓手術後的恢復更理想。

陳紹緯醫師：建議病人和主治醫師進一步討論，根據您的病情，選擇最適合的手術方式。

本文經授權轉載自【照護線上】二尖瓣逆流手術重點，心臟外科醫師解析

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書