矢板明夫觀點》高市早苗凍蒜 麻生太郎輔選展政治手腕

麻生這麼做風險非常大。如果失敗，麻生和麻生派將徹底淪為非主流派。今年85歲的麻生，已經決定在不久的將來引退。他之所以這麼做，是因為他知道，只有自己的盟友安倍晉三的接班人高市早苗，才能夠帶領日本走出困境。
矢板明夫

矢板明夫

2025/10/08 21:00

◎ 矢板明夫

昨天（10/4）舉行的日本自民黨總裁選舉，高市早苗以逆轉勝當選，即將成為日本歷史上第一位女性首相。今天，很多日本媒體報導了高市當選的幕後最大功臣——麻生太郎前首相高超的政治手腕

麻生太郎38歲首次當選眾議院議員（上圖），現年85歲的他（下圖）展現高超的政治手腕。（取自貼文）麻生太郎38歲首次當選眾議院議員（上圖），現年85歲的他（下圖）展現高超的政治手腕。（取自貼文）

這次總裁選舉有五名候選人，分別是高市早苗、小泉進次郎、林芳正、茂木敏充、小林鷹之。自民黨國會議員一共有295人，其中高市的支持者大概有50多人；而小泉有80人；林有50人；小林和茂木各30人。

麻生派只有不到40人可以調動，即使全部投給高市，和高市的支持者加起來也不會超過100票。而且在選前，小泉和林兩大陣營已經決定，如果進入第二輪投票，候選人只剩下高市和小泉兩個人時，會把票都投給小泉。這樣的話，小泉將會獲得至少130票

於是，麻生走了一步險棋。在第一輪投票中，他讓手下的議員把票分別投給了第四名的小林和第五名的茂木，讓他們兩個在票數上輸得不會太難看。同時向這兩人表示善意，保證如果高市當選首相，會推薦兩人擔任重要閣僚，從而爭取到了在第二輪投票中，茂木和小林陣營的票，通通投給高市

日本執政黨自由民主黨於10月4日舉行總裁選舉，經兩輪投票最終由眾議員高市早苗當選，有望成為日本第一位女首相。（法新社檔案照）日本執政黨自由民主黨於10月4日舉行總裁選舉，經兩輪投票最終由眾議員高市早苗當選，有望成為日本第一位女首相。（法新社檔案照）

麻生這麼做風險非常大。如果失敗，麻生和麻生派將徹底淪為非主流派。今年85歲的麻生，已經決定在不久的將來引退。他之所以這麼做，是因為他知道，只有自己的盟友安倍晉三的接班人高市早苗，才能夠帶領日本走出困境

麻生38歲首次當選眾議院議員時，當記者問他「想成為什麼樣的政治人物？」他回答道「想成為不會令日本走上錯誤方向的政治人物。」就算怎麼被媒體討厭也無所謂，只要「最終能夠被歷史記住，作為國會議員，那個男人曾經讓日本避免走錯方向，這就足夠了。」

最後提醒大家，認知戰非常猖獗。最近有冒充我個人臉書的帳號在積極「加朋友」。在這裡跟大家說明，我的個人臉書（截圖放留言）自從我4年前開設這個粉專以後，就一直沒有更新過。因為太多訊息我實在看不過來，如果您想和我連絡，請關注「矢板明夫俱樂部」這個粉專、私訊粉專小編就可以。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

