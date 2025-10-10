自由開講》餐飲也能變遊戲？ 黃燜雞藝文店的八角框架嘗試（上）

◎ 黃建樺

在這間黃燜雞米飯桃園藝文店裡，員工不是只靠薪水打工，而是每天像在打電玩一樣，完成闖關任務、解鎖成就、獲得積分。餐廳廚房，竟然變成了「『RPG 遊戲場景』──這不是遊戲公司，而是一家正在嘗試用遊戲化管理激發員工動力的台灣餐飲品牌。」

黃燜雞米飯桃園藝文店，讓員工每天懷著期待上班。（作者提供）

一、餐飲缺工時代，光靠薪水留不住人

正如我曾在《自由開講》撰寫文章 《餐飲業為何找不到人之一／找人困境背後的三大結構問題》提到的，缺工已成為餐飲產業的結構性難題。於是我不斷思考：我們該如何吸引並留住人才，甚至讓員工每天都能懷著期待來上班？

老實說，餐飲業的日常工作真的很容易讓人「職業倦怠」。流程一樣、步驟固定，久了就像機械般重複。我自己也常有這種感覺：每天準時打卡、上工、收工，雖然工作完成了，卻少了點新鮮感，好像只是「把時間換成薪水」。

這樣的經驗，讓我開始思考：有沒有可能把工作設計得更有趣，甚至像是一場小小的冒險？

直到我接觸到由周郁凱（Yu-kai Chou）提出的「八角框架」，我才發現這是一個將「必須做的事」轉化為「想要做的事」的思維工具。透過遊戲化的設計，可以讓人自發性地參與並投入，這讓我產生極大的共鳴。

周郁凱（Yu-kai Chou）提出的「八角框架」。（作者提供）

我要特別感謝兩位在職涯上給我啟發的人。一位是我在 51Talk（美股上市的全球兒童英語教育品牌） 工作時期的營運主管 Giovanna，她設計的內場激勵機制與八角框架不謀而合，讓我深刻體會到「激勵」對組織的重要性。另一位是我的好友Erin（前 Agoda 市場開發副理），她與我分享了周郁凱應用八角框架的實戰經驗，讓我開始思考如何將這個模型帶進餐飲現場。

於是我決定在黃燜雞加盟店展開一場小實驗，能不能讓「工作」變成一場「冒險遊戲」？

二、八角框架 × 黃燜雞餐飲場景端應用

黃燜雞米飯桃園藝文店，用餐時刻高朋滿座。（作者提供）

我試著將這個模型帶入黃燜雞的餐飲日常，設計出一套 「黃燜雞版八角框架」。這套框架不僅適用於我們的店，其實放到大多數餐飲業態都能微調後直接應用。以下是我設計的元素：



● 使命感（Epic Meaning & Calling）

員工不只是「打工仔」，而是「黃燜雞文化推廣者」。在新人培訓中，我們會加入品牌故事，甚至設計小徽章，讓大家覺得自己是文化的一部分，而不只是端盤子。

● 成就感（Development & Accomplishment）

餐飲技能要有「看得見的進步」。例如：每學會一個新技能，就能解鎖一個小徽章，還能獲得積分（1點＝1元），累積起來就能換成現金獎勵。學習不再只是「多一份工作」，而是一場升級打怪。

每學會一個新技能，就能解鎖一個小徽章。（作者提供）

● 社交影響（Social Influence & Relatedness）

原本內場與外場各自作業，容易單打獨鬥。我們嘗試設計「團隊挑戰」：像是連續兩週零包錯餐、做錯餐全體獲得積分，或是內外場合作達成的業績任務。當員工覺得自己是「戰隊的一員」，氣氛就會不同。

嘗試設計「團隊挑戰」，讓員工覺得自己是「戰隊的一員」。（作者提供）

● 驚喜感（Unpredictability & Curiosity）

工作雖然以 SOP 為主，但也能加入一些隨機事件。例如設計「秘密客挑戰」，只要被神秘顧客點名服務表現優異，就能獲得飲料券或額外休息時間。小驚喜往往能大大提升員工的期待感。

業者將八角框架化為具體行動，在黃燜雞米飯桃園藝文店實際應用。（作者提供）

下一篇將分享我們如何把八角框架化為具體行動——從積分制度到拼圖任務，讓餐飲現場變成一場真正好玩的冒險遊戲。

（作者為餐飲業者）

