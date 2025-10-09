自由開講》花蓮溢洪事件：責任的缺席，國安的警訊

◎ 史里

花蓮馬太鞍溪溢洪事件，再次讓人痛心。颱風無法避免，但洪水與泥沙沖入部落，卻不應只歸咎於「天災」。若地方政府能及早遵循中央指示，撤離馬太安溪兩岸村落，傷害不至於如此嚴重。

花蓮縣長徐榛蔚在關鍵時刻失責，未果斷疏散，讓民眾付出代價。（資料照）

這次水勢與泥流規模之大，堤防根本無法抵擋。中央早有預警，地方卻未果斷疏散。雖然傅崐萁如今是國民黨立院黨團總召，但花蓮二十多年來由他與妻子徐榛蔚長期主政，卻在關鍵時刻失責，讓民眾付出代價。更嚴重的是，地方若不與中央合作，甚至拖延救災，已不只是怠惰，而是危險的示範。試想，若這種態度出現在戰爭情境，是否意味著人民將再次被棄守？這正是全台必須引以為戒的國安警訊。

事發後，志工與民間團體迅速投入，清淤、安撫，反映出「民間比政府更快」的窘境。台灣人團結值得肯定，但不能總在災後用「希望」或「感動」自我安慰。真正需要的是事前務實準備。

災後，志工與民間團體迅速投入清淤，反映出「民間比政府更快」的窘境。（資料照）

未來挑戰不只颱風或洪水，更可能是戰爭。防災就是最直接的國防演練。若沒有「反脆弱」思維，只靠口號或政治秀，無法面對危機。我們必須提前準備、建立韌性，才能在災難或戰火中減少損失。

這不只是花蓮的問題，而是全台警鐘。災害會在任何縣市發生。最終，我們要問：我們選出的政治人物，是否真能守護人民？若答案是否定的，人民就必須承擔政治責任，讓真正能做事的人上台。否則，今日馬太安溪的泥流，將是未來戰爭的縮影。

（作者為台南市市民）

