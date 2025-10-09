自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》花蓮溢洪事件：責任的缺席，國安的警訊

2025/10/09 12:30

◎ 史里

花蓮馬太鞍溪溢洪事件，再次讓人痛心。颱風無法避免，但洪水與泥沙沖入部落，卻不應只歸咎於「天災」。若地方政府能及早遵循中央指示，撤離馬太安溪兩岸村落，傷害不至於如此嚴重。

花蓮縣長徐榛蔚在關鍵時刻失責，未果斷疏散，讓民眾付出代價。（資料照）花蓮縣長徐榛蔚在關鍵時刻失責，未果斷疏散，讓民眾付出代價。（資料照）

這次水勢與泥流規模之大，堤防根本無法抵擋。中央早有預警，地方卻未果斷疏散。雖然傅崐萁如今是國民黨立院黨團總召，但花蓮二十多年來由他與妻子徐榛蔚長期主政，卻在關鍵時刻失責，讓民眾付出代價。更嚴重的是，地方若不與中央合作，甚至拖延救災，已不只是怠惰，而是危險的示範。試想，若這種態度出現在戰爭情境，是否意味著人民將再次被棄守？這正是全台必須引以為戒的國安警訊。

事發後，志工與民間團體迅速投入，清淤、安撫，反映出「民間比政府更快」的窘境。台灣人團結值得肯定，但不能總在災後用「希望」或「感動」自我安慰。真正需要的是事前務實準備

災後，志工與民間團體迅速投入清淤，反映出「民間比政府更快」的窘境。（資料照）災後，志工與民間團體迅速投入清淤，反映出「民間比政府更快」的窘境。（資料照）

未來挑戰不只颱風或洪水，更可能是戰爭。防災就是最直接的國防演練。若沒有「反脆弱」思維，只靠口號或政治秀，無法面對危機。我們必須提前準備、建立韌性，才能在災難或戰火中減少損失。

這不只是花蓮的問題，而是全台警鐘。災害會在任何縣市發生。最終，我們要問：我們選出的政治人物，是否真能守護人民？若答案是否定的，人民就必須承擔政治責任，讓真正能做事的人上台。否則，今日馬太安溪的泥流，將是未來戰爭的縮影。

（作者為台南市市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書