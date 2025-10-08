健康醫療網》健忘、失眠、專注力下降？中醫教：肝腎調理＋芳香精油助健腦

大腦是人體最複雜卻仍未被完全理解的器官，24小時不間斷地運作，掌管著記憶、語言、睡眠、智力與生命徵象。然而，中風導致的半身不遂、癲癇引起的震顫、阿茲海默症、失智症，或外傷造成的腦部損害，治療上都極具挑戰，也對家庭造成沉重負擔。

隨著年齡增長，特別是更年期後，肝腎功能逐漸衰退，容易出現健忘、智力下降的情況。賴睿昕醫師分享，依中醫理論，腎藏志、肝主謀慮，兩者直接影響大腦的思維與智力。

翰鳴堂中醫診所院長，同時也是專業植物芳療理療師的賴睿昕中醫師指出，臨床上除了治療患者本身，對家屬的心理支持也非常重要。常見的失眠、健忘、心神不寧或老人癡呆，往往被歸類為自律神經失調。中醫強調「治未病」，平時做好健腦保健，才能避免陷入困境。

臟腑調養與腦部健康息息相關

賴睿昕醫師認為：心藏神（主喜）、肝藏魂（主怒）、脾藏意（主思）、肺藏魄（主悲）、腎藏志（主恐）。神、魂、思、魄、志是精神活動在臟腑的內在反映，而喜、怒、思、悲、恐則是臟腑功能的外在表現。

因此，調養臟腑是健腦的重要方式。由於血腦屏障的存在，許多藥物難以直接作用於大腦，目前能穿透血腦屏障的中藥僅約200多種，約占常用中藥的20%。因此，臨床上除了直接用中藥補腦外，更多會透過調理臟腑，安神健腦，並透過藥食兩用的方式補充營養，幫助大腦功能正常發揮。

肝腎虛損與健忘有關

隨著年齡增長，特別是更年期後，肝腎功能逐漸衰退，容易出現健忘、智力下降的情況。賴睿昕醫師分享，依中醫理論，腎藏志、肝主謀慮，兩者直接影響大腦的思維與智力。

透過補益肝腎，可維持腦髓正常運作，讓聽覺、視覺、語言等功能保持良好。中藥補腎填精、充養骨髓，對益智健腦效果顯著。

精油助攻！活化大腦循環

如果不敢嘗試中藥，也能藉由芳療精油輔助，幫助促進腦部循環。常見有效的精油包括：

迷迭香（Rosemary）：促進血液循環，提升記憶力與警覺性。

檸檬（Lemon）：讓頭腦清晰，改善專注與微循環。

薄荷（Peppermint）：使思考更清楚，快速提神醒腦。

尤加利（Eucalyptus）：幫助淨化大腦、促進供氧，提升專注力與記憶。

天竺葵（Geranium）：促進腦部血液循環，增強神經細胞活性，有助延緩退化。

薑（Ginger）：促進血液循環，減輕炎症。

精油使用建議

香薰吸入：將精油滴入棉球或擴香機，放在辦公桌或床頭，隨空氣揮發。

按摩：將精油以甜杏仁油等基底油稀釋（濃度2%–3%），再塗抹於額頭、太陽穴、頸部與肩頸。

泡澡/泡腳：將精油與基底油混合後加入浴水中，達到安神與促進循環的效果。

賴睿昕醫師提醒：家中若有5歲以下幼童，建議避免精油按摩，可改採芳香浴方式。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者陳靖安報導 健忘、失眠、專注力下降？中醫教：肝腎調理＋芳香精油助健腦

