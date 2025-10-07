自由電子報
法操》【法操小教室】貼住鄰居大門貓眼法官判賠，什麼情況下可以拒絕監視？

近期有則新聞報導指出，有名黃姓男子認為鄰居家的大門貓眼正對自家拍攝，侵犯其隱私權，今年1、2月間擅自用貼紙，將鄰居家的大門貓眼貼住67次，讓鄰居備感困擾，憤而提告，新竹地方法院依違反社會秩序維護法裁罰黃男6000元；沒想到，黃男3月間又用貼紙貼36次，鄰居再度提告，法官再罰黃男5000元。
2025/10/07 08:30

◎ 法操司想傳媒

不少人會在家門口裝設監視器，除了保護安全外也方便監控周遭狀況。但如果你家的監視器被鄰居遮住，該怎麼處理？

AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文）

鄰居裝監視器，我可以不同意嗎？

如果鄰居在大樓的公共空間裝設監視器，原則上可以不同意，因為大樓的樓梯間、走廊、電梯口等屬於「共用部分」，根據《公寓大廈管理條例》第11條的規定，凡涉及共用部分及其設施的拆除、重大修繕或改良，都必須經由區分所有權人會議決議，或者由全體住戶授權管理委員會處理，所以並不是任何一個人都能私下決定裝設監視器。也就是說，就算監視器不是直接對著你家，也沒有立即侵害隱私，但因為安裝行為本身沒有合法程序基礎，其他住戶依然有權提出異議，甚至要求拆除。

何謂合理隱私期待？

所謂合理隱私期待，用白話講就是人在某些情境下，合理地期待自己不會被他人監控、蒐集資訊。例如你在自家房間休息、唱歌，或在陽台晾衣服、乘涼時，你自然會認為這些行為不應該被鄰居長時間透過器材監視；但如果你在車水馬龍的大馬路上又唱又跳，或是自己將影片上傳到公開的社群平台，那麼你就不能再主張有隱私的期待。

值得注意的是，即便是在公共場所活動，也不代表完全失去隱私權，例如一般人走在街上，雖然會被他人短暫看到，但仍有權期待不會被某個人持續地跟拍或用器材竊聽，否則仍可能構成對隱私的侵犯。

在憲法層次上，雖然《憲法》本文並沒有直接寫明「隱私權」，但大法官早已透過《憲法》第22條的概括條款，將隱私權解釋為人民應受保障的基本權利。因此，如果鄰居安裝的監視器長期、固定對著你家大門或陽台，導致你的日常作息、家庭聚會或生活習慣完全曝露在鏡頭之下，那就可能構成對憲法所保障隱私權的侵害。

新聞報導中也曾有案例，住戶抱怨監視器使得她的家庭生活無時無刻被監控，這種狀況就是「合理隱私期待」被侵害的具體例子。

法操建議各位讀者，若要安裝監視器前，可以告知鄰居，也盡量避免直接正對他人屋內；擅自用貼紙貼住他人監視器的行為不僅會造成鄰居的不安，也非正確的解決方法，若覺得對方侵犯隱私，應該尋找理性的解決之道。

