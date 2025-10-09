照護線上》晚期大腸直腸癌基因檢測很關鍵，單株抗體標靶藥物提升手術切除率

大腸直腸癌在早期，比如第一、二期，當腫瘤還在腸道內，還沒有侵犯到附近的淋巴結，甚至遠端轉移的時候，五年存活率是高達九成。當侵犯到淋巴結的時候，五年存活率就來到七成左右。如果今天是不幸發現的時間較晚，或者是復發有產生轉移等等的情況的時候，就是算第四期。第四期的存活，雖然說五年存活率是大約兩成左右，但是透過藥物的治療可以大大改善生活品質，進而提升存活率。

彭上軒醫師（左）接受劉育志醫師的訪談（右）。（取自貼文）

劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師，歡迎彭上軒醫師接受我們的訪談。

彭上軒醫師：大家好，我是彭上軒醫師。

劉育志醫師：進入夏季後，很多人都會有腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐的問題，請問這些症狀是否會跟大腸直腸癌的症狀混淆？

彭上軒醫師：氣溫炎熱的關係，食物保存問題常常會導致民眾朋友會遇到腹瀉、噁心、嘔吐等等的問題。這些如果和大腸癌有直接關聯的話，通常都是比較晚期的症狀。常見大腸直腸癌的症狀包含，第一是排便習慣的改變，第二是直腸出血或者是直腸的腫塊。再來就是可能會有腹痛、體重減輕等等的症狀。如果有上述這些症狀，當然就是建議第一時間就醫。

劉育志醫師：請問大腸直腸癌在不同分期的存活率？

彭上軒醫師：大腸直腸癌在早期，比如第一、二期，當腫瘤還在腸道內，還沒有侵犯到附近的淋巴結，甚至遠端轉移的時候，五年存活率是高達九成。當侵犯到淋巴結的時候，五年存活率就來到七成左右。如果今天是不幸發現的時間較晚，或者是復發有產生轉移等等的情況的時候，就是算第四期。第四期的存活，雖然說五年存活率是大約兩成左右，但是透過藥物的治療可以大大改善生活品質，進而提升存活率。

劉育志醫師：請問第一期到第四期大腸直腸癌的主力治療為何？

彭上軒醫師：早期的大腸癌包含一到三期，主力的治療是手術。一般在手術完之後，會接受輔助性的藥物治療來降低復發的風險，進而改善病患的存活。甚至在特殊的狀況會先考慮做藥物的治療，之後再轉介到治癒性的手術。在第四期的大腸癌跟第四期的直腸癌，病患已經發生遠端轉移或是無法再做局部的手術或是放射線治療的情況時，藥物治療目的是希望控制腫瘤，甚至有些病患可以透過很好的藥物治療，腫瘤在達到最好的反應的時候，再轉介到治癒性的手術。

劉育志醫師：請問基因檢測在大腸直腸癌治療前扮演什麼角色？

彭上軒醫師：大腸直腸癌第四期的治療以藥物治療為主。藥物治療前，我們會將病患的腫瘤做相關的基因檢測，是因為這樣可以選用合適的標靶藥物，提升腫瘤縮小的機會、提升控制的時間跟改善存活。

劉育志醫師：請問目前最關鍵的基因檢測項目有哪些？

彭上軒醫師：第一個是RAS基因，有突變或是沒有突變，也是攸關到標靶藥物的選用，甚至它的順序如何選，是可以提升病患存活率最大的機會。第二個基因則是BRAF基因。第三個則是MMR， MMR中文的全名是錯位修補機制。

劉育志醫師：請問單株抗體標靶可為患者帶來哪些好處？

彭上軒醫師：單株抗體有分成兩類，一類是EGFR單株抗體，另外一類是VEGF單株抗體。標靶藥物加上化療，可以大大的提升腫瘤縮小的機會，延長存活的時間，也可以延長控制的時間。甚至在有些病患腫瘤縮小到一定的深度的時候，可以橋接到治癒性的手術。

劉育志醫師：請問在使用藥物縮小腫瘤之後，再接續進行手術會有何優勢？

彭上軒醫師：透過藥物治療，腫瘤達到最小的狀況，這時候就可以透過多專科團隊的討論，來看看病患是否合適做治癒性的手術，一併將原發以及轉移處的腫瘤做切除，達到長期的存活。

彭上軒醫師：我曾經遇到一位病患， 原發的腫瘤在他起初發病的時候已經先做切除了。轉移處的腫瘤在透過藥物治療達到最小、最深的時候，我們讓他去接受肝臟轉移相關的治療，包含動脈的栓塞，或者是肝臟的切除。這位病患目前是服用口服的藥物來做維持性的治療。所以第一線的單株抗體標靶藥物加上化學治療，再橋接這些治癒性的手術之後，是有辦法讓病患達到長期的存活，只靠維持性的口服藥物，也可以改善病患的生活品質。

彭上軒醫師：目前國健署有將部分民眾納入篩檢的條件，比如45歲到74歲的民眾是可以每兩年接受一次糞便潛血的檢查。如果糞便潛血檢查異常，將會轉介相關的專科再做進一步的大腸鏡檢查。如果是40到44歲有家族史，或者是具有癌症基因相關遺傳的話，也建議在40到44歲提早做篩檢。

劉育志醫師：感謝彭醫師接受我們的訪談，我們下次再見，掰掰。

彭上軒醫師：掰掰。

