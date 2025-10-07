自由電子報
自由開講》「快醒迷思」換來高碳排與醫療風險

2025/10/07 09:30

◎ 洪明輝

近期媒體報導引述專家為高碳排麻醉劑地氟醚（Desflurane）辯護，強調其能讓病人「快速甦醒」。然而，這種說法與國際科學證據及全球共識有明顯落差，有必要澄清。

全身麻醉時使用地氟醚確實能讓病人比七氟醚（Sevoflurane）快 3 至 5 分鐘甦醒、睜眼。但代價卻是真實而沉重。示意圖。（圖取自freepik）全身麻醉時使用地氟醚確實能讓病人比七氟醚（Sevoflurane）快 3 至 5 分鐘甦醒、睜眼。但代價卻是真實而沉重。示意圖。（圖取自freepik）

研究顯示，全身麻醉時使用地氟醚確實能讓病人比七氟醚（Sevoflurane）快 3 至 5 分鐘甦醒、睜眼。但權威統合分析一致指出，這差異幾乎沒有轉化為縮短恢復室停留或住院天數。換言之，這幾分鐘統計上的差距，對醫療實際運作價值有限。

代價卻是真實而沉重。首先是病人安全。地氟醚是已知氣道刺激物。高雄長庚醫院麻醉團隊在 2020 年的大型統合分析就發現，與七氟醚相比，地氟醚會讓術後呼吸道併發症風險增加近六成。等於是以確實的臨床風險，換取一個「快幾分鐘」的微小優勢。

高雄長庚醫院麻醉團隊在 2020 年的大型統合分析就發現，與七氟醚相比，地氟醚會讓術後呼吸道併發症風險增加近六成。（資料照）高雄長庚醫院麻醉團隊在 2020 年的大型統合分析就發現，與七氟醚相比，地氟醚會讓術後呼吸道併發症風險增加近六成。（資料照）

其次是環境衝擊。有人以「佔全球排放比例極小」來淡化影響，甚至質疑國際通用的全球暖化潛勢（GWP）計算其碳排影響。事實上，麻醉氣體約佔醫院碳排的 5%、手術室的 50%，而地氟醚更佔了其中八成。消耗一瓶地氟醚，相當於一輛汽車行駛超過 5,000 公里所產生的碳排；同等療效的七氟醚，僅不到 300 公里。這是近 20 倍的差距。

至於另一種維持全身麻醉的靜脈麻醉藥物異丙酚（Propofol），其廢棄物可經焚燒處理即可避開水文環境的污染，其碳足跡比地氟醚更是低近萬倍，兩者根本無法相提並論。

淘汰地氟醚並非口號，而是國際趨勢。歐盟已立法 2026 年禁用，英國國民保健署在 2024 年率先淘汰，美國、加拿大與世界麻醉醫師學會聯盟也都發表聲明，建議避免使用。若台灣在此議題上反應遲緩，不僅可能落後國際，也恐與醫師「首先，不造成傷害」的核心倫理相悖。

醫療的進步，在於選擇更安全、更負責任的方案。是時候重新檢視地氟醚在全身麻醉時的角色，為病人，也為地球，做出更明智的選擇。

（作者為麻醉專科醫師）

