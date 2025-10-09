自由電子報
投書

自由開講》「怕變蚊子園區！？ 台中市府的產業政策思惟要自己先升級」

2025/10/09 09:00

◎ 宗政直言集

最近台中市議會與市長盧秀燕一再傳達恐懼式的言論，說美國要把台灣的科學園區「搬走」，擔心台中科學園區會成為「蚊子園區」。這樣的說法聽起來驚悚，卻沒有建設性，反而暴露出地方領導者的短視。盧市長在花大錢支持蓋巨蛋，搞土地開發時興致勃勃，春風滿面；討論國際產業政策與協助企業實際行動時卻哀聲嘆氣、悲觀沮喪，恐嚇人民。這樣的領導人沒有遠見，無法真正為地方、為人民帶來幸福與未來。

台中市長市長盧秀燕一再傳達恐懼式的言論，擔心台中科學園區會成為「蚊子園區」。（資料照）台中市長市長盧秀燕一再傳達恐懼式的言論，擔心台中科學園區會成為「蚊子園區」。（資料照）

更嚴重的是，這些地方政治人物長期販賣的恐懼性與親中言論，言論背後往往是黨派利益以及一己之私的偏頗，而不是考慮台灣人民與台商產業發展的真實需要。過去，他們總認為「靠近中國」是萬靈丹，如今國際局勢瞬息萬變，這條老路走不通了，於是只能用恐嚇性的言辭來煽動民眾，掩飾無能。這正是最糟糕的政客表現。

事實上，台灣科技產業的國際化模式非常清楚：台灣是總部、研發與創新的基地；海外據點則負責製造、組裝與就地供應。這不是掏空，而是分工。早年台商大舉西進中國，甚至把研發和總部也帶走，才是真正的掏空。但如今前進美國，多是為了服務當地市場與因應關稅挑戰，研發與決策仍牢牢留在台灣，這才是台灣的價值核心。

更進一步說，產業出海本身就是正向的發展。台灣企業到美國設園區、蓋工廠，目的就是配合美國的客戶需求、擴大市場佔有率；同時，這也是台灣產業力量的外延，將供應鏈延伸到更廣的市場。當企業在海外賺錢，卻仍然把總部、研發和決策留在台灣，這些資本和資源就能輸送回來，反哺本土產業，帶動台灣進一步升級。這就是「走出去、也留下來」的真正意義。

中央政府早已捲起袖子，站在第一線打拚，經濟部在郭智輝前部長的推動下，行政院已核定「投資台灣三大方案」延長至116年，目標吸引1.2兆投資、創造8萬就業；AI試產線計畫已在工具機、金屬、手工具等產業導入85條試線，幫助中小企業數位轉型；更在美國德州設立「台灣貿易投資中心」，專責協助台商落地、串接供應鏈。這些都是落地的政策，而不是空喊口號。

AI試產線計畫已在工具機、金屬、手工具等產業進行，幫助中小企業數位轉型。圖為工具機產業作業情形。（資料照）AI試產線計畫已在工具機、金屬、手工具等產業進行，幫助中小企業數位轉型。圖為工具機產業作業情形。（資料照）

台中市長與議會若只會喊「怕變蚊子館」，不僅無助產業，還可能誤導民眾。真正該做的是：積極配合中央，把政策工具用在地、落到實處。企業在關稅衝擊下，需要的是供應鏈重整、國際市場拓展、研發試產支持，而不是政客在議會裡用恐嚇式語言刷存在感。

尤其要看清國際貿易的現實：中國在工具機、手工具、工程機械等領域大量傾銷，才是壓縮台灣利潤的元凶。美國對等關稅雖讓部分廠商短期受壓，但由於中國稅率高於台灣，反而凸顯了台商的競爭優勢。若只是一味喊「美國不好、關稅不好」，就是無視真相、散布「疑美論」的政治口水。

台中是一個擁有完整機械、精密製造與科技聚落的城市，理應成為全台產業升級的火車頭。只要市府願意配合中央，推動研發、人才、能源與國際市場的輔導支持，台中園區非但不會淪為蚊子館，還能成為帶動台灣「走向世界、也根留台灣」的示範。

說到底，靠恐嚇民眾換不到競爭力，用政治力幫忙炒土地算不上政策，反而拉高虛增的土地價格嚇跑做實事實業的產業供應鏈，逼得企業只好外移，變成每況愈下的負向循環死亡螺旋。所以，真正有責任感的領導人，應該帶頭遵循中央政策，把資源用在產業升級與轉型。只有中央與地方攜手，傾聽企業的聲音，才能讓台灣在國際局勢中不僅站穩，更能前進。而支持產業的出海與升級轉型，正是讓台灣基業長青、人民真正受惠的道路。

（作者為IC設計公司執行長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

