自由開講 》打造台灣矽盾 借鑒法國經驗 成立國防AI部門

◎李姵瑩

法國國防部近期宣布成立「國防人工智慧局」（AMIAD），直屬國防部長，旨在統籌並加速人工智慧（AI）在軍事領域的應用。此舉不僅是法國軍事現代化的重要里程碑，更反映了全球主要國家正積極將AI視為改變未來戰爭型態的關鍵力量。面對日益嚴峻的地緣政治挑戰，法國的積極轉型，對同樣身處國防科技前沿的台灣，無疑是一記警示。

法國國防部成立「國防人工智慧局」，旨在統籌並加速AI在軍事領域的應用。圖為法國飆風戰機。（法新社檔案照）

台灣長久以來以其卓越的半導體及資通訊產業實力自豪，擁有發展國防AI的先天優勢。然而，這股強大的民間科技能量，與相對封閉的國防體系之間，似乎存在一條無形的鴻溝。目前我國的AI國防應用仍散見於各軍種與中科院的個別計畫，缺乏一個高層級的戰略性統籌單位。這種「多頭馬車」式的發展，不僅可能導致資源重複投入、標準不一，更難以應對未來戰爭所需的高度整合與即時反應。當潛在對手正傾國家之力發展智能化軍事時，我們若原地踏步，科技優勢將可能迅速流失。

因此，台灣應借鑒法國經驗，成立一個專責的「國防人工智慧發展部門」。這個部門的層級應足以協調國防部、數位發展部、國科會及民間產業，其核心任務並非取代現有單位，而在於扮演「大腦」與「橋樑」的角色。首先，它必須打破軍民之間的壁壘，建立一個高效的合作平台。

第一，在「融合產官學研能量」方面，此部門應主導建立軍民通用的人工智慧開發標準與資料標註規範，並透過新型態的採購與合作模式，讓擁有創新技術的中小企業及新創公司，能有機會參與國防專案。可設立「國防創新基金」，鼓勵民間AI人才投入國防科技研發，並簡化相關安全審查流程，讓「矽盾」的能量真正灌注到「鐵盾」之中。

我國的AI國防應用仍散見於各軍種與中科院，台灣應借鑒法國經驗，成立一個專責的「國防人工智慧發展部門」。圖為中科院「勁蜂」攻擊無人機。（資料照）

第二，在「聚焦不對稱戰力」方面，國防AI的發展不應好高騖遠，追求與大國進行軍備競賽，而應精準地將資源投入能發揮最大嚇阻效果的領域。例如，運用AI進行大規模、即時化的情資分析與戰場感知；發展具備自主學習能力的無人機蜂群戰術；以及強化網路作戰中的威脅偵測與防禦反擊能力。這些都是能以小搏大，癱瘓敵方作戰節奏的關鍵。

第三，在「培育國防科技人才」方面，AI戰爭終究是人才的戰爭。專責部門應與教育部、頂尖大學合作，設立「國防AI學程」或獎學金，從教育體系源頭培養人才。同時，也應積極延攬海外具有相關經驗的台灣專才，提供他們一個能貢獻所長、保家衛國的舞台。若無穩定的人才供應鏈，再先進的戰略也只是紙上談兵。

最後，在發展軍事AI的同時，也必須建立「符合民主價值的倫理規範」。對於AI武器系統的授權與使用，應有明確的法律與道德界線，確保最終決策權掌握在人類手中。這不僅是台灣作為民主陣營一員的責任，更是我們與威權體制在價值上的根本區別。

法國的行動證明，AI已是國防的現在進行式，而非未來式。台灣擁有世界頂尖的科技產業，這份優勢是我們最寶貴的戰略資產。成立一個專責的國防人工智慧部門，正是將此資產轉化為具體國防實力的關鍵一步，刻不容緩。

（作者為新北市科技業）

