沈榮欽國際視野》微知識：失落的希特勒日記

本來《Stern》是德國小報，受騙雖然難堪，但並不算全球大事。問題是《星期日泰晤士報》是梅鐸新聞集團下最具權威性的幾分媒體之一，希特勒偽造日記之所以能轟動全球，是因為該報報導之故。

◎ 沈榮欽

1983 年 4 月，德國媒體《Stern》刊登了一則震撼性新聞，表示他們發現了「失落的希特勒日記」。

據《Stern》記者 Gerd Heidemann 表示，自己是透過納粹黨的收藏網絡，找到了這批「失落的希特勒日記」。這些日記據稱是 1945 年希特勒專機墜毀時散落下來，被東德農民保存，後來流入黑市，輾轉為 Heidemann 購得。《Stern》共花了約 900 萬德國馬克買下 60 多本希特勒日記。

請繼續往下閱讀...

英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）取得英文發表權，大篇幅刊登，形容為「改寫歷史的第一手史料」失落的希特勒日記。（取自貼文）

英國聲名卓著的《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）為之震撼，立刻與《Stern》合作，簽約之後取得英文發表權。隨後在英國大篇幅刊登，將其形容為「改寫歷史的第一手史料」，立刻成為轟動全球新聞的大事件。

《星期日泰晤士報》並邀請知名歷史學者 Hugh Trevor-Roper 背書，於新聞發布會上證實這些日記的真實性。

不料幾週後，事情急轉直下，德國聯邦檔案館的專家檢測字體、墨水與紙張，發現該日記不可能來自 1940 年代。最終證實日記是偽造，出自一名德國騙子 Konrad Kujau 之手，他也因此入獄。

本來《Stern》是德國小報，受騙雖然難堪，但並不算全球大事。問題是《星期日泰晤士報》是梅鐸新聞集團下最具權威性的幾分媒體之一，希特勒偽造日記之所以能轟動全球，是因為該報報導之故。

《星期日泰晤士報》是梅鐸新聞集團下最具權威性的幾分媒體之一。圖為《星期日泰晤士報》官網。 （取自網路）

最後編輯下台，新聞集團損失數百萬英鎊。比這個損失更嚴重的是其公信力重挫，讓《星期日泰晤士報》蒙受巨大恥辱，被稱為創刊以來最嚴重的「新聞災難」之一，也成為媒體業與傳播學院的經典教材，提醒媒體不要因爭奪獨家新聞而忽視基本的事實查核。

很多人也擔心，此類「新聞災難」（當時還沒有假新聞一詞）會被政客與有心人士用來扭曲歷史、洗白納粹。

這則發生於假新聞時代之前的假新聞，最終促成幾大改革，包括：

♦️ 加強事實查核

事件發生後，許多大型媒體機構建立更嚴格的文件驗證流程，催生出更嚴格的編輯把關與調查流程。

而且日後涉及歷史檔案的新聞，必須由多方專家、實驗室科學鑑定，不能僅依單一「權威」的意見。

♦️ 新聞倫理教育

國際新聞學教育把本案列為教材，與美國《紐約時報》的 Jayson Blair 醜聞、CBS 的 布希兵役文件報導並列為新聞倫理的經典案例。

♦️ 對梅鐸集團的批判

市場上開始出現對梅鐸新聞帝國「獨家至上」心態的批判，凸顯新聞在市場壓力下如何容易被操弄。學界和業界開始反思市場導向新聞如何犧牲專業。

媒體大亨梅鐸家族的繼承官司達成協議，老梅鐸（左）的長子拉克蘭（右）將掌握家族媒體事業。（法新社檔案照）

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法