自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》微知識：失落的希特勒日記

本來《Stern》是德國小報，受騙雖然難堪，但並不算全球大事。問題是《星期日泰晤士報》是梅鐸新聞集團下最具權威性的幾分媒體之一，希特勒偽造日記之所以能轟動全球，是因為該報報導之故。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/10/14 10:00

◎ 沈榮欽

1983 年 4 月，德國媒體《Stern》刊登了一則震撼性新聞，表示他們發現了「失落的希特勒日記」。

據《Stern》記者 Gerd Heidemann 表示，自己是透過納粹黨的收藏網絡，找到了這批「失落的希特勒日記」。這些日記據稱是 1945 年希特勒專機墜毀時散落下來，被東德農民保存，後來流入黑市，輾轉為 Heidemann 購得。《Stern》共花了約 900 萬德國馬克買下 60 多本希特勒日記。

英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）取得英文發表權，大篇幅刊登，形容為「改寫歷史的第一手史料」失落的希特勒日記。（取自貼文）英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）取得英文發表權，大篇幅刊登，形容為「改寫歷史的第一手史料」失落的希特勒日記。（取自貼文）

英國聲名卓著的《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）為之震撼，立刻與《Stern》合作，簽約之後取得英文發表權。隨後在英國大篇幅刊登，將其形容為「改寫歷史的第一手史料」，立刻成為轟動全球新聞的大事件。

《星期日泰晤士報》並邀請知名歷史學者 Hugh Trevor-Roper 背書，於新聞發布會上證實這些日記的真實性。

不料幾週後，事情急轉直下，德國聯邦檔案館的專家檢測字體、墨水與紙張，發現該日記不可能來自 1940 年代。最終證實日記是偽造，出自一名德國騙子 Konrad Kujau 之手，他也因此入獄。

本來《Stern》是德國小報，受騙雖然難堪，但並不算全球大事。問題是《星期日泰晤士報》是梅鐸新聞集團下最具權威性的幾分媒體之一，希特勒偽造日記之所以能轟動全球，是因為該報報導之故。

《星期日泰晤士報》是梅鐸新聞集團下最具權威性的幾分媒體之一。圖為《星期日泰晤士報》官網。 （取自網路）《星期日泰晤士報》是梅鐸新聞集團下最具權威性的幾分媒體之一。圖為《星期日泰晤士報》官網。 （取自網路）

最後編輯下台，新聞集團損失數百萬英鎊。比這個損失更嚴重的是其公信力重挫，讓《星期日泰晤士報》蒙受巨大恥辱，被稱為創刊以來最嚴重的「新聞災難」之一，也成為媒體業與傳播學院的經典教材，提醒媒體不要因爭奪獨家新聞而忽視基本的事實查核。

很多人也擔心，此類「新聞災難」（當時還沒有假新聞一詞）會被政客與有心人士用來扭曲歷史、洗白納粹。
這則發生於假新聞時代之前的假新聞，最終促成幾大改革，包括：

♦️ 加強事實查核

事件發生後，許多大型媒體機構建立更嚴格的文件驗證流程，催生出更嚴格的編輯把關與調查流程。
而且日後涉及歷史檔案的新聞，必須由多方專家、實驗室科學鑑定，不能僅依單一「權威」的意見。

♦️ 新聞倫理教育

國際新聞學教育把本案列為教材，與美國《紐約時報》的 Jayson Blair 醜聞、CBS 的 布希兵役文件報導並列為新聞倫理的經典案例。

♦️ 對梅鐸集團的批判

市場上開始出現對梅鐸新聞帝國「獨家至上」心態的批判，凸顯新聞在市場壓力下如何容易被操弄。學界和業界開始反思市場導向新聞如何犧牲專業。

媒體大亨梅鐸家族的繼承官司達成協議，老梅鐸（左）的長子拉克蘭（右）將掌握家族媒體事業。（法新社檔案照）媒體大亨梅鐸家族的繼承官司達成協議，老梅鐸（左）的長子拉克蘭（右）將掌握家族媒體事業。（法新社檔案照）

（作者為加拿大約克大學副教授）
本文經授權轉載自沈榮欽臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書