評論 > 投書

自由開講》我們每年吞下萬顆塑膠顆粒，還要繼續裝沒事嗎？

2025/10/12 13:00

◎ 羅斐

身為一位長期關注環境議題的公民，我對塑膠污染的問題，感到既震驚又焦慮。聯合國報告《從污染到解決方案》（From Pollution to Solution）指出，地球每年產出將近4億噸塑膠垃圾——但真正被成功回收的竟不到一成！更可怕的是，這些塑膠不只數量驚人，其耐用與抗分解特性，讓他具有「永不消失」的超能力。它們不像落葉會腐爛，也不像冰會融化，而是悄悄碎裂成看不見的「微塑料」潛伏在我們的生活中——它們順著河川一路漂流入海洋，再鑽進魚蝦肚子裡，最後經由食物鏈悄悄進入我們的胃。

地球每年產出將近4億噸塑膠垃圾，但真正被成功回收的竟不到1成。（法新社檔案照）地球每年產出將近4億噸塑膠垃圾，但真正被成功回收的竟不到1成。（法新社檔案照）

《有害物質期刊》（Journal of Hazardous Materials）早已提出警告，大量攝入微塑料，可能對人體細胞造成嚴重損害。你知道嗎？根據估計，我們每年可能不知不覺吞下多達3.9萬到5.2萬顆微塑料顆粒！塑膠污染早已不是環境邊緣議題，而是迫在眉睫的健康危機，從海洋、土壤、空氣到我們的餐桌，都在悄悄危害我們的健康。

其實早在2001年，政府就開始推動限塑政策，對量販店、超市和便利商店等祭出「禁塑令」，禁止免費提供塑膠購物袋。這些年來，也陸續推出自備飲料杯優惠、循環杯借用、限制容器材質等措施，力圖減少一次性塑膠的使用量。此外，更推行塑膠容器回收責任制，要求生產者對包裝廢棄塑膠負責，並提供資源和補貼，鼓勵企業參與塑膠回收和再利用。這些政策方向無疑正確，但面對塑膠的擴散速度，還遠遠不夠。

儘管如此，現實中仍存在許多挑戰。不少企業也開始跟進，把「減塑」變成產品設計的核心理念，讓消費者在購物時能做出對環境友善的選擇。但遺憾的是，仍有業者選擇逆風而行，持續大量生產塑膠包裝，對自然生態構成威脅。以個人經驗為例，我曾購買浴室清潔劑，發現廠商只賣大瓶與小瓶裝，完全沒有環保補充包選項。後來更誇張的是，不僅未推出補充包，竟然連大瓶裝也消失了，只剩下塑膠用量更多的小瓶裝，這讓人不禁懷疑:這些多出來的塑膠，是誰的決策？雖然有些企業積極推出減塑補充包、販賣機自提罐裝等友善做法，但仍有不少業者選擇視而不見、甚至倒退回塑膠包裝的老路。這種選擇，不僅令人困惑，更讓人擔憂。

所幸，國際間的行動正逐漸加速。2018年世界地球日首度喊出「終結塑膠」的訴求，今年再度聚焦塑膠議題，與年底即將完成協商的《全球塑膠公約》相呼應。這項被譽為《巴黎氣候協定》之後最關鍵的國際環境公約，標誌著全球不只要減碳，也必須減塑。依據「60×40全球減塑計畫」，人類必須在2040年將塑膠產量削減60％，並於2050年實現淨零排放。

塑膠污染是迫在眉睫的健康危機，從海洋、土壤、空氣到我們的餐桌，都在悄悄危害我們的健康。（法新社檔案照）塑膠污染是迫在眉睫的健康危機，從海洋、土壤、空氣到我們的餐桌，都在悄悄危害我們的健康。（法新社檔案照）

這是一場關乎我們未來生活品質與地球生存環境的關鍵戰役。我衷心期盼政府能夠更積極強化限塑政策與法規，為民間提供明確方向與制度支撐；也呼籲企業停止短視近利的決策，勇於承擔社會責任。唯有全民齊心、從源頭減塑，我們才能真正為下一代留下一個更乾淨、更健康的地球。

讓我們一起減出改變的力量，從今天起，對塑膠多問一句：「真的需要嗎？」

（作者從公）

