自由開講》戰後80年 期待台灣迎來真正的獨立宣言

◎ 褚天安

今年是二戰結束80週年。中國再度搬出《開羅宣言》等文件，企圖在紙上把台灣劃入中國的一部分。然而，正如美國在台協會（AIT）日前所指出的，這些歷史文件並未決定台灣最終的政治地位，中國的說法只是企圖孤立台灣於國際社會，無視台灣人民自己的選擇。

開羅宣言並未決定台灣最終的政治地位，上面寫「新聞稿」，下面沒任何人簽名。圖為宣言正本。（取自網路）

事實上，關於台灣的未來，真正有決定權的是生活在這片土地上的人民。史明先生在九〇年代主持「我愛台灣」廣播節目時，就不斷強調「台灣的過去、現在、未來」。他提醒聽眾，台灣獨立不能只是因為對政府不滿，而是要從歷史的認識與當下的省思中，思考合適的國家體制，從清代到日治時期，再到戰後，台灣人一直有反抗壓迫、追求自主的精神傳統，回頭再看充滿先見之明。

「台灣地位未定論」提供了國際法上的討論空間，但光靠這個論點並不足以鞏固台灣的主體性，更關鍵的是，我們要持續累積台灣人民的共識，展現我們有能力、有決心去決定自己的未來，史明也曾提醒，不能只仰賴國際大國的態度，而要從自身的歷史經驗與社會力量出發。

參考美國的獨立宣言，13州先是斷開與英國的政治隸屬，再逐步建立起新的國家體制，台灣的情況不同於美國，因為中國實際上從未治理過台灣，而中華民國政府是在戰後以同盟國託管名義進駐，開始對台灣施政，70多年來，台灣逐漸形成自己的制度與生活方式，但我們仍缺乏一份屬於自己的「獨立宣言」，明確向世界表達人民的共同意志。

戰後80年，台灣民主已經成熟，無論是總統直選、政黨輪替，還是社會多元價值的實現，都顯示我們早已走出威權統治，邁向現代國家，然而，在國際法與外交現實上，台灣的地位依然懸而未決。這不僅讓中國有機可乘，也讓國際社會缺乏一個清晰的參照。

我們應該開始思考，如何以和平、民主的方式，迎來屬於台灣的「獨立宣言」。圖為台灣國家聯盟等團體舉行「從舊金山和約看台灣自決之路」記者會，呼籲以《舊金山和約》為核心，釐清《開羅宣言》等錯誤敘事。（資料照）

因此，我們應該開始思考：在歷史傳統、國際現實與人民共識之上，如何以和平、民主的方式，迎來屬於台灣的「獨立宣言」，戰後80年，世界早已改變，唯有當台灣人自己勇敢說出「我們是誰、我們要往哪裡去」，台灣才能在國際社會中，真正站穩腳步。

更重要的是，我們的努力不應僅止於島內共識，而要邁向國際承認，最終能以一個正常國家的姿態，重新進入聯合國，這是世世代代台灣人共同的願景，也是我們迎向未來的關鍵一步，戰後80年，我們期待下一個80年，能見證台灣以自己名字站上國際舞台。

（作者為高中退休教師）

