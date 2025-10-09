自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》戰後80年 期待台灣迎來真正的獨立宣言

2025/10/09 10:30

◎ 褚天安

今年是二戰結束80週年。中國再度搬出《開羅宣言》等文件，企圖在紙上把台灣劃入中國的一部分。然而，正如美國在台協會（AIT）日前所指出的，這些歷史文件並未決定台灣最終的政治地位，中國的說法只是企圖孤立台灣於國際社會，無視台灣人民自己的選擇。

開羅宣言並未決定台灣最終的政治地位，上面寫「新聞稿」，下面沒任何人簽名。圖為宣言正本。（取自網路）開羅宣言並未決定台灣最終的政治地位，上面寫「新聞稿」，下面沒任何人簽名。圖為宣言正本。（取自網路）

事實上，關於台灣的未來，真正有決定權的是生活在這片土地上的人民。史明先生在九〇年代主持「我愛台灣」廣播節目時，就不斷強調「台灣的過去、現在、未來」。他提醒聽眾，台灣獨立不能只是因為對政府不滿，而是要從歷史的認識與當下的省思中，思考合適的國家體制，從清代到日治時期，再到戰後，台灣人一直有反抗壓迫、追求自主的精神傳統，回頭再看充滿先見之明。

「台灣地位未定論」提供了國際法上的討論空間，但光靠這個論點並不足以鞏固台灣的主體性，更關鍵的是，我們要持續累積台灣人民的共識，展現我們有能力、有決心去決定自己的未來，史明也曾提醒，不能只仰賴國際大國的態度，而要從自身的歷史經驗與社會力量出發。

參考美國的獨立宣言，13州先是斷開與英國的政治隸屬，再逐步建立起新的國家體制，台灣的情況不同於美國，因為中國實際上從未治理過台灣，而中華民國政府是在戰後以同盟國託管名義進駐，開始對台灣施政，70多年來，台灣逐漸形成自己的制度與生活方式，但我們仍缺乏一份屬於自己的「獨立宣言」，明確向世界表達人民的共同意志。

戰後80年，台灣民主已經成熟，無論是總統直選、政黨輪替，還是社會多元價值的實現，都顯示我們早已走出威權統治，邁向現代國家，然而，在國際法與外交現實上，台灣的地位依然懸而未決。這不僅讓中國有機可乘，也讓國際社會缺乏一個清晰的參照。

我們應該開始思考，如何以和平、民主的方式，迎來屬於台灣的「獨立宣言」。圖為台灣國家聯盟等團體舉行「從舊金山和約看台灣自決之路」記者會，呼籲以《舊金山和約》為核心，釐清《開羅宣言》等錯誤敘事。（資料照）我們應該開始思考，如何以和平、民主的方式，迎來屬於台灣的「獨立宣言」。圖為台灣國家聯盟等團體舉行「從舊金山和約看台灣自決之路」記者會，呼籲以《舊金山和約》為核心，釐清《開羅宣言》等錯誤敘事。（資料照）

因此，我們應該開始思考：在歷史傳統、國際現實與人民共識之上，如何以和平、民主的方式，迎來屬於台灣的「獨立宣言」，戰後80年，世界早已改變，唯有當台灣人自己勇敢說出「我們是誰、我們要往哪裡去」，台灣才能在國際社會中，真正站穩腳步。

更重要的是，我們的努力不應僅止於島內共識，而要邁向國際承認，最終能以一個正常國家的姿態，重新進入聯合國，這是世世代代台灣人共同的願景，也是我們迎向未來的關鍵一步，戰後80年，我們期待下一個80年，能見證台灣以自己名字站上國際舞台。

（作者為高中退休教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書