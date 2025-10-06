美台觀測站》台灣統促黨是中共間諜背後的犯罪組織

由於台灣對間諜的刑罰過輕，缺乏嚇阻效果。除情報滲透外，統促黨成員也涉及恐嚇反中人士與破壞六四紀念雕像等事件，凸顯中國透過地方組織與黑幫干預台灣社會與輿論。

◎US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站



日前（9月29日），美國《華盛頓郵報》刊出一篇新聞指出在台灣的中共間諜背後有犯罪組織網絡！



其實這可能不是新聞了，因為主角就是統促黨以及所謂第五縱隊的滲透行為，我們先前應該是看過不少類似的報導，只是這次是國際大報用了很長的篇幅來報。



本篇文章要點：



■了解統促黨運作模式，美國已關注到中共官方之外的滲透行為

■竹聯幫等被中國勢力掌控的民間武力組織恐成戰時第五縱隊

■「即使他們逮補一個張安樂、廢除統促黨，仍會有下一個」

■目前法律防線不足，該如何應對

在這篇報導當中，華郵列舉了好幾項統促黨的促統行為：



一、張安樂一直以來都在為「統一」的工作宣傳發言：



「兩岸一家親，和平統一是唯一安全出路」，內政部次長馬士元表示張安樂與其組織對於政府來說形同一個幫派而並非政黨，已展開調查並且期望後續可以進入解散程序。



二、統促黨、竹聯幫、與安全帽代工的三角關係：



張安樂因組織犯罪在臺被通緝後移居中國20年，在此期間不僅鞏固與竹聯幫在中方的勢力聯繫，還透過經營安全帽代工廠確保經濟來源。2004年他成立中華統一促進黨，2013年返回台灣後進一步壯大該黨，並成為中共在台的重要代理與宣傳管道。此後逐漸形成「工廠—政黨—幫派」的三角關係：工廠公司提供經濟支援，統促黨負責配合中國進行大外宣，而竹聯幫則從事槍械交易、黑幫活動、與串聯民間武裝動能，成為跨經濟、政治與犯罪領域的複合網絡。



美國華盛頓郵報報導，統促黨及其成員長期成為中共在台灣的傳聲筒，透過社群媒體與廣播頻道協助操作認知作戰。 （取自貼文）

三、協助中共操作認知作戰：



統促黨及其成員長期成為中共在台灣的傳聲筒，透過社群媒體與廣播頻道協助操作認知作戰。檢方指控發言人張孟崇與妻子洪文婷收受約240萬美元資金，在YouTube與Facebook等平台為2024年特定候選人背書，並批評香港民主運動及鼓吹臺灣軍隊投降；張孟崇同時牽線中方官員，獲得電臺與黨部經費支持，顯示北京對此類資訊戰的重視。另一案例是Facebook粉專「黑色豪門企業」，其近百萬粉絲多為透過誇大犯罪與社會亂象影片營造臺灣失序氛圍，強化民眾不安與分裂。雖然統促黨否認直接經營，但成員王啟賓曾被指涉及其中，並與幫派背景相連，被認為這正是中共銳實力介入臺灣社會信任的方式。



（近期台灣智庫DSET研究員林雨蒼發現的#「靠北xx」系列粉專也是一樣，用生活中的大小事件堆疊起台灣社會失序的虛假形象）



四、挖角臺籍軍人、商人作為中共間諜：



多名統促黨成員被揭發替中國發展間諜網絡，透過招募現役與退役軍人向中方提供情報，並以商業合作換取中國政府優惠資源。近年臺灣涉入間諜案人數激增，中國常利用幫派人士滲透，但由於臺灣對間諜的刑罰過輕，缺乏嚇阻效果。除情報滲透外，統促黨成員也涉及恐嚇反中人士與破壞六四紀念雕像等事件，凸顯中國透過地方組織與黑幫干預臺灣社會與輿論。

五、內政部請求憲法法庭解散統促黨？



內政部計畫向憲法法庭聲請解散統促黨，認為該黨涉入組織犯罪並危害國安，若成功將是臺灣首次因違憲而解散政黨。北京則譴責此舉為打壓「愛國統一力量」，而部分學者認為統促黨實際政治影響有限；臺灣官員則強調此舉是因應中國持續施壓的必要措施。面對可能解散，黨主席張安樂表示即使統促黨被取締，他也會立刻另組新黨，表示不退讓的態度。



（不過，現在憲法法庭無法運作……白藍兩黨透過修法，成功凍結了憲法法庭）

統促黨成員透過招募現役與退役軍人，向中方提供情報。圖為航特部中校謝孟書等8人涉及共諜案，遭判刑。（中央社檔案）

當如今的新聞不斷揭露統促黨、竹聯幫與中共之間的灰色交錯關係時，我們需要看得更遠：這不只是台灣的一場選戰危機，更可能是一場針對自由社會的跨國認知與黑幫戰爭。



竹聯幫與統促黨的關係，結合安全帽代工廠的經濟支援，構成「經濟—政治—幫派」的三角網絡。這不僅是財務與犯罪的結合，更引發國安上的憂慮：一旦戰時爆發，這些幫派可能成為中國在台灣的「第五縱隊」，提供基層情報、協助武裝衝突，甚至打擊台灣內部的士氣。他在中國經營代工廠、與竹聯幫勢力勾結的軌跡，讓統促黨成為中共在台的重要代理工具；但即便把這個核心斬除，也不會真正切斷那條網絡。正他所言：即使抓到一個「張安樂」，下一個也會出現。這句話並非誇張，是對於親中代理網絡流動性與韌性的冷靜評估。



在這樣的危機感下，台灣不能再僅依賴「法律框架」的被動防線。《反滲透法》、《國安法》的修法必須繼續推，目前臺灣針對間諜的懲處也過輕，無法有懲戒效果。然而，立院現況讓修法難以執行，在野黨僵直之際，行政手段應當出擊：加強調查黑幫與犯罪組織的財務鏈結、加強跨部會監控、強化情報機構與檢調的穿透能力。另一方面，民間必須有覺醒：認知作戰、黑幫滲透已經來到日常，你我必須知道有這條灰色線存在。民防組織與社會團體可以與香港、韓國等國家的反滲透／反認知作戰經驗交流，建立「公民防線」。

民防組織與社會團體必須有覺醒，認知作戰、黑幫滲透已經來到日常。圖為全民防衛動員城鎮韌性演習。（中央社檔案）

而這篇報導不是只有給台灣人看就好，對全世界來說都很重要。「全球中華統一促進會」目前正在全球從事統戰工作，培養各地的統促黨們，針對政黨活動和選舉競爭方面進行滲透和選舉干預。這很顯然是全世界各國都需要注意的問題，絕對不會只有台灣啊！

本文經授權轉載自US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站臉書

