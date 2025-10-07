自由開講》超級冷血的鍾沛君是女版馬英九

◎李欣芬

花蓮縣光復鄉9月23日因堰塞湖溢流遭受重創，有網友質疑，一堆便當放到臭掉，卻有一票人吃不到飯，國民黨台北市議員鍾沛君在政論節目上表示，「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」

網友們都炸鍋了，紛紛表示：「真的太過分了，不去幫忙救災就算了，還要說這種話！」其實她不是不會說人話，是因為事情沒發生在她自己身上罷了！

花蓮縣光復一堆便當放到臭掉，卻有一票人吃不到飯，國民黨台北市議員鍾沛君表示，「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」，引發爭議。（資料照）

想起2022年鍾沛君被名嘴朱學恒強吻後，擺出一副MeToo痛苦要死的臉孔，不分政黨大家都幫她說話；然而2023年爆發凱凱被虐死案，北市議會請蔣萬安市長專案報告時，鍾沛君遵從當時國民黨北市主委黃呂錦茹的指示，用技術性不進場來流會，那時她大腹便便要當媽媽了，有記者問她孩子同理心問題，說：「議員會讓這會議流會嗎？」她態度沉默不語，反正事不關己，死的不是自己小孩嘛！所以她今天的不當言論當然也不意外，反正事情過幾年後，誰還會記得呢？她選舉還是一樣當選的！

2009年小林村滅村了12天，馬英九總統才前往向罹難者拈香祭拜、致歉，災民跟他抱怨，他就說：「我這不就來了！」（資料照）

鍾沛君的言行讓人想起前總統馬英九來，2007年12月8日馬英九是國民黨總統參選人，與新北市溪洲部落原住民座談時說出：「我把你們當人看」，這句話惹火原住民，痛批他充滿階級意識，停留在殖民主義的思維；也讓人想起，2009年小林村滅村了12天，馬英九總統才過去，災民好不容易看到他跟他抱怨，他就說：「我這不就來了！」；更讓人想起，2012年馬英九與青年學生座談時，學生埋怨各種物價飆漲，便當價格沒有漲，可是量減少，造成一個便當吃不飽，馬英九竟回答，可以吃兩個便當啊！這與晉惠帝「何不食肉糜」比起來毫無遜色！

鍾沛君言行的超級冷血，真與馬英九不相上下，堪稱「女版馬英九」！

（作者為台灣教授協會會員）

