自由開講》從張俊雄辭世 談促成羈押制度大變革

◎陳逸南

一年來，「京華城案」的被告們，以及大罷免活動國民黨一些人士偽造連署書被羈押，有關刑事訴訟法第101條第1項第2款後段規定的適用引起爭議，引發在野黨立委推動修正。30年前，羈押權由檢察官移到法官，係由於大法官釋字第392號解釋（民國84年12月22日），促成刑訴法大修正，當時張俊雄立委是重要推手，對於他在司法改革的貢獻，在他離世之際，更讓人想念與感恩。

張俊雄雖已過世，他在司法改革的貢獻，更讓人想念與感恩。（資料照）

查張俊雄國會辦公室1997年12月編著《世紀之辯─張俊雄與李登輝、馬英九的憲法法理之爭》，該書第94頁記載大法官釋字第392號解釋公布時，張俊雄立委的一些見解如下述：主導推動整個釋憲案的立委張俊雄，對大法官這一號解釋（按即釋字第392號）感受最為深刻和複雜，曾任多年律師的張俊雄，對於人民遭受不當羈押的痛苦，比一般人有更多的觀察和體會。他慶幸自己對於羈押權爭議的發展方向判斷正確，適時地將此項爭議導向憲法法庭，一方面確立了憲法保障基本人權的尊嚴，另一方面也對人民做了最好的憲法教育。

然而，他也不免有深深的感嘆。張俊雄說，對於人身自由的保障，像人身保護令等制度，在西歐可以上溯自西元1219年的大憲章，但在台灣卻要等到二十世紀末葉（按即1995年，距1219年「大憲章」相隔776年），才算對此一課題也了比較深刻的體認。從政多年的張俊雄說，我們不能無視於人類歷史經驗所淬煉出的憲法原理，而屈從於一時的政治利害和激情。在二十世紀末的台灣，他的反省豈不引人深思？

京華城案的被告們及大罷免國民黨一些人士偽造連署書被羈押，是否還記得羈押權由檢察官移到法官，係由當時立委張俊雄推動。圖為前台北市長柯文哲因京華城案出庭。（資料照）

依報導，張俊雄先生9月27日離開我們。他身為法律人，堅信「民主不是天上摔下來的禮物」，在30年前利用初設的憲法法庭，促成羈押制度大變革，消除訓政時期留下來的法律產物，讓台灣民主憲政向前行。而如今憲法訴訟制度漸趨完備，在野黨立委刻意阻擋大法官人事權的同意，使憲法法庭無法正常運作，人民受到公權力侵害時，救濟無門，如此政黨利益超越人民權益之異常情形，期盼早日獲得解決。

（作者為仲裁人）

