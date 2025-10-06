自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》謝幸恩的「正義凜然」與余斌的「受賄扶貧」

2025/10/06 19:00

愚工

中共湖南省臨湘市副市長余斌受賄落馬後，庭審時，辯稱賄款都是用於「幫困扶貧及贊助公益」，振振有詞，把自己形塑成「義賊廖添丁」；重慶市潼南縣副縣長譚新生落馬後辯稱「受賄是履行正常職務行為，是為了發展，體現了發展才是硬道理。」把自己形塑成「予豈好受賄哉，予不得已也」般地正義凜然。（筆者注，發展才是硬道理，是鄧小平當年喊出的口號。）

前中央社記者謝幸恩涉嫌擔任「黃國昌狗仔團召集人」，於9月29日發聲明請辭。（資料照；翻攝聲明稿）前中央社記者謝幸恩涉嫌擔任「黃國昌狗仔團召集人」，於9月29日發聲明請辭。（資料照；翻攝聲明稿）

在台灣，涉嫌擔任「黃國昌狗仔團召集人」及同時以蕭依依筆名發文，擔任黃國昌「刀筆吏」的中央社司法線記者謝幸恩，9月29日具名發表聲明，宣佈即日起辭去中央社職務，並請辭「臺北司法記者聯誼會」會長，強調「辭職不代表失敗，而是一種對媒體價值的堅持」。

謝幸恩的聲明被作家孫瑋芒斥為「掛羊頭賣狗肉，借新聞自由之名，把自己濫用新聞自由說得很有理想」；被資深媒體人馮賢賢痛批為「用漂亮的概念和看似無火氣的語調，包裝一個違反新聞專業倫理且涉嫌違法的行為，非常可惡」。一言以蔽之，就是謝幸恩兼具了中共貪官余斌與譚新生的特色：把自己的違法亂紀豪華包裝成「義賊廖添丁」，粉飾成「為了公益與正義，為了國家與社會」

台灣諺語「歹囝仔 多堧頭」，意思是說，壞小孩總是歪理特別多；另一句「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」則是說小時候偷摘匏瓜，長大就會偷牽牛隻。謝幸恩幸好還年輕，官也不大，這次若沒有被踢爆，被她僥倖成長壯大，將來可能對國家社會為害更大，真是天佑台灣。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書