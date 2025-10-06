自由開講》謝幸恩的「正義凜然」與余斌的「受賄扶貧」

◎ 愚工

中共湖南省臨湘市副市長余斌受賄落馬後，庭審時，辯稱賄款都是用於「幫困扶貧及贊助公益」，振振有詞，把自己形塑成「義賊廖添丁」；重慶市潼南縣副縣長譚新生落馬後辯稱「受賄是履行正常職務行為，是為了發展，體現了發展才是硬道理。」把自己形塑成「予豈好受賄哉，予不得已也」般地正義凜然。（筆者注，發展才是硬道理，是鄧小平當年喊出的口號。）

前中央社記者謝幸恩涉嫌擔任「黃國昌狗仔團召集人」，於9月29日發聲明請辭。（資料照；翻攝聲明稿）

在台灣，涉嫌擔任「黃國昌狗仔團召集人」及同時以蕭依依筆名發文，擔任黃國昌「刀筆吏」的中央社司法線記者謝幸恩，9月29日具名發表聲明，宣佈即日起辭去中央社職務，並請辭「臺北司法記者聯誼會」會長，強調「辭職不代表失敗，而是一種對媒體價值的堅持」。

謝幸恩的聲明被作家孫瑋芒斥為「掛羊頭賣狗肉，借新聞自由之名，把自己濫用新聞自由說得很有理想」；被資深媒體人馮賢賢痛批為「用漂亮的概念和看似無火氣的語調，包裝一個違反新聞專業倫理且涉嫌違法的行為，非常可惡」。一言以蔽之，就是謝幸恩兼具了中共貪官余斌與譚新生的特色：把自己的違法亂紀豪華包裝成「義賊廖添丁」，粉飾成「為了公益與正義，為了國家與社會」。

台灣諺語「歹囝仔 多堧頭」，意思是說，壞小孩總是歪理特別多；另一句「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」則是說小時候偷摘匏瓜，長大就會偷牽牛隻。謝幸恩幸好還年輕，官也不大，這次若沒有被踢爆，被她僥倖成長壯大，將來可能對國家社會為害更大，真是天佑台灣。

（作者從商）

