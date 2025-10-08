自由電子報
自由開講》公共設施戰時的迅速轉型，臺灣是否已做好準備?

2025/10/08 20:00

◎ 郭良蕙

臺灣位處亞太戰略要地，面臨各種極端情況的潛在威脅。因此，為確保在突發事件中都市運作能夠持續，並有效支援民生與軍事需求，必須優化都市公共設施的功能，使其具備隨時轉換用途的能力，有效減少因為設施轉換不足而造成的時間損失與資源浪費。

公共設施應具備隨時轉換用途的能力。圖為國軍漢光37號使用佳冬戰備道，演練戰機起降。（資料照）公共設施應具備隨時轉換用途的能力。圖為國軍漢光37號使用佳冬戰備道，演練戰機起降。（資料照）

具體而言，公共設施的設計應考慮到功能切換的靈活性與高效性，並確保在突發事件發生時能在短時間內完成必要的功能調整。若臺灣未能儘早進行公共設施的戰時功能規劃，將可能錯失關鍵的應對時間。

這不僅是規劃層面的調整，更是整體思維的轉型，應該從公共設施的設計、建設及建地管理法規中，納入戰時轉用的考量，提出以下建議供政府參考:

一、戰時功能多元化設計︰所有新建設施，不論是學校、體育館或商場，都應在設計階段充分考量在戰時的潛在功能。例如:學校可轉為避難所或臨時醫院;體育館可改為糧食儲存中心或指揮所；大型商場可作為物流中心或民生物資的配送樞紐。

二、現有設施的改造與整備︰對於現有公共設施，應進行戰時功能的改造，並定期檢查與更新其應急轉換能力，改造設施時需融入靈活性設計，以確保能在短時間內順利完成功能轉換。例如︰體育館的座椅可在數小時內拆卸或重新排列，最大化場地空間，並設置臨時病床、醫療設備或物資儲存區。

戰時，體育館可改為糧食儲存中心或指揮所。圖為羅高體育館。（資料照）戰時，體育館可改為糧食儲存中心或指揮所。圖為羅高體育館。（資料照）

三、系統整合與協調機制︰政府應建立完善的戰時應急管理體系，並與民間企業密切合作，確保公共設施能迅速轉型為戰時用途，若設施已具備健全的應急協調機制與預設流程，則可迅速啟動應急管理系統，將轉型時間縮短至數小時內。臺灣政府應設立專門的跨部門工作小組，負責整合戰時轉用設施的政策，並將其納入全國都市規劃框架；針對未來公共設施制定戰時轉換指南，並對現有設施進行全面檢視與改造。此外，可利用物聯網技術實現設施、設備的遠程監控與調整，通過自動化系統檢查設備狀態，並在必要時迅速啟動。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

