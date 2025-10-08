自由電子報
自由開講》誰該坐在縣長的位置？──從花蓮撤離亂象談責任與能力

2025/10/08 10:30

◎ 劉哲廷

花蓮縣政府在這次撤離事件中的表現，徹底揭穿了政治形象與實際能力的落差。縣長徐榛蔚帶著龐大的行政與警力資源，卻在45小時內無法完成8000人的撤離。與此同時，一名村長憑藉有限的資源，卻能帶領1600名居民安全轉移。兩者的對比，不只是數字上的差距，而是一場公開的現實檢驗：誰有能力守護人民，誰只會擺拍與哭泣。

問題的核心，不在於縣長有沒有「親自」去帶人撤離，而在於縣政府是否具備建立系統、下達有效指令、協調資源的能力。當村長能夠迅速行動，說明基層早已掌握了應變的常識與責任感。縣府卻遲滯不前，顯示決策層早已被政治算計與官僚惰性綁住。這不單是一次行政的失誤，而是一種結構性的失能。

大馬村長王梓安（左）在接獲馬太鞍溪堰塞湖溢流警報後，迅速組織撤村，保全了整個部落居民的安全。（資料照）大馬村長王梓安（左）在接獲馬太鞍溪堰塞湖溢流警報後，迅速組織撤村，保全了整個部落居民的安全。（資料照）

我們必須追問：為什麼一個地方政府握有龐大的編制與預算，卻在關鍵時刻比不過基層的行動力？答案殘酷卻清楚──因為地方政治早已被派系網絡與家族政治扭曲。當選舉的勝敗不靠施政能力，而是靠宗廟動員、資源分配、親族勢力，政治人物就沒有誘因去培養治理專業。相反地，他們更在乎的是形象操作、淚水表演，以及媒體版面。這不是偶然，而是花蓮政治的常態。

於是我們看到，災難來臨時，人民得到的不是有效的撤離路線，而是縣長紅著眼眶的照片。新聞上流傳的是「關懷」的姿態，而不是行動的成果。政治人物哭得再真，也無法替居民找到安全的避難所。這種替代效果──用情感表演取代治理能力──是最可怕的虛無。它告訴選民：你的安全並不在政府手中，而只能仰賴基層自救。

大馬村長完成的撤離，之所以震撼人心，並不是因為他做了什麼超乎常理的壯舉，而是因為這本來就應該是政府應盡的基本責任。當基層領導者比縣政府更有效率，這說明地方治理已經顛倒：人民寄望的上層失靈，只能靠基層替補。久而久之，縣政府就成了只負責典禮、剪綵與媒體秀的舞台，而真正的治理被下放到承受壓力的末端。

這次的撤離亂象不是個別事件，而是一種結構性的必然。花蓮長期被特定家族與派系盤據，政治人物仰賴的是血緣與網絡，而不是專業與政見。這種文化使得「適任性」從來不是競爭的條件。於是當縣長坐上那個位置時，她的首要任務不是建構防災體系，而是經營家族與派系的利益平衡。災難一來，縣民就會發現，手中握有權力的人，實際上毫無準備。

要理解花蓮今日的困境，就必須回顧地方政治的歷史。自戰後以來，花蓮的地方治理長期由特定家族把持，權力的傳承並不取決於治理績效，而是血緣關係與政治交換。派系像盤根錯節的網絡，深入村里、廟宇與社團，選舉時能號召龐大的支持力量；一旦選上，政權就成了派系資源的分配場，而非公共利益的守護場。

這樣的文化，使縣長往往被期待的是「維持平衡」，而不是「推動改革」。於是行政效能被犧牲，政治責任被稀釋，縣府的龐大資源淪為派系協商的工具。當天災降臨，這種政治邏輯立刻暴露出其致命弱點：因為沒有人真正為縣民的生命安全負責。

花蓮縣長徐榛蔚有龐大的行政與警力資源，卻無法在45小時內完成8000人的撤離。（資料照）花蓮縣長徐榛蔚有龐大的行政與警力資源，卻無法在45小時內完成8000人的撤離。（資料照）

如果我們只把責任歸咎於某一位縣長，就會錯過更大的問題。真正的危機在於：花蓮的政治文化是否允許一個真正有能力、願意承擔責任的人坐上縣長的位置？還是說，只要派系網絡不斷循環，人民就只能在一次次的天災中繼續承受這種治理失能？

這才是我們需要正視的殘酷現實。徐榛蔚並不是孤立的例子，而是一種體制的產物。若我們不去挑戰這種結構，未來還會有更多「只會哭的縣長」，還會有更多「被迫自救的村長」。

因此，這次撤離的比較，不僅是對縣府的羞辱，更是對花蓮政治文化的審判。真正的問題是：花蓮縣長的位置，究竟是為了人民的生死存在，還是為了派系與家族的延續存在？只要答案仍然是後者，那麼災難發生時，人民將永遠只能靠自己。

（作者為詩人，自由工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

