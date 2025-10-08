自由開講》到底選的是國民黨主席，還是台灣區區長？

◎郭索

日本政治學者小笠原欣幸針對國民黨主席選舉發表觀察，引發熱議。此次選舉將於10月18日舉行，共有6位候選人參選，而最受矚目的三人分別是郝龍斌、鄭麗文與羅智強。小笠原點出關鍵問題：面對中國共產黨對「九二共識」定義的壟斷與收緊，國民黨3位候選人的態度，是否還停留在過去「一中各表」的虛構舒適圈，還是能清醒認知對岸早已將「一國兩制」強行套上九二共識的外衣？這不是對黨員喊話的選舉辯論，而是對國家未來方向的政治選擇。

6位候選人都搞不清楚自己的角色是為台灣人民爭光，還是為中共政權鋪路，那麼選的是主席，還真不如說是選個「北京特派區區長」。（資料照）

郝龍斌提出「和中不舔共」，承認兩岸關係的風險日增，也試圖與中共現行主張保持距離，雖然其仍使用「九二共識」這個爭議性術語，但至少願意指出中共釋出善意才有對話可能。相比之下，鄭麗文的論述猶如時光倒流，只見她將所有問題歸咎於民進黨「不承認九二共識」，卻全然不問中國為何已將「九二共識」等同「一國兩制」，如她所言「問題不在共識本身」，那問題究竟在哪裡？羅智強則打出文化認同的模糊牌，「我是台灣人也是中國人」的說法看似懷舊，實則閃避了現實政治的冷酷對峙，任由模糊空間消失卻假裝還有迴旋餘地，這根本就是戰略誤判。

請繼續往下閱讀...

當中共強行定義九二共識為一國兩制，等同於否定中華民國存在，國民黨若繼續將九二共識當作「通關密語」，無異於對北京下跪行禮。更令人憂心的是，這3位候選人的論述，完全無視民意的現實。歷年民調早已顯示，支持統一者比例趨近谷底，多數台灣人只願意維持現狀，若加以選項說明，支持「中華民國台灣」的民意遠超對虛構「中國」的情懷。如今的選戰，應是對黨的路線調整進行深刻辯論，但這些候選人卻像是在爭選區區長，對中共的威脅輕描淡寫，對民意的變化無動於衷。

國民黨主席一職，若只是領導一個懷舊俱樂部，那誰當然都無所謂；但若仍自詡為一個全國性政黨的領袖，就必須對中共的壓迫戰略作出正面回應，明確告訴選民，該黨未來是站在民主台灣這一邊，還是淪為中共附庸。選民要問的不只是誰能「重振國民黨」，而是誰能終結黨內對九二共識的幻想與自欺，誰有勇氣重建一條與中國對等對話的可能性，而不是一味迎合與妥協。

當中國已將九二共識明確等同一國兩制，國民黨還要騙選民多久？（路透檔案照）

當中國不再模糊、不再裝笑臉，當習近平已將九二共識明確等同一國兩制，台灣的國民黨，還要繼續騙自己、騙選民多久？若連主席都搞不清楚自己的角色是為台灣人民爭光，還是為中共政權鋪路，那麼選的是主席，還真不如說是選個「北京特派區區長」。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法