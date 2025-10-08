自由開講》熱血的國人與國軍

◎ 洪金鳳

9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後，剛開始從電視看到花蓮光復鄉畫面是滿目瘡痍、處處泥漿的畫面，有種不知該從哪裡救治清理的感覺，後來經過整合及宣導招募志工奏效，以及人類與生俱來的「熱血與責任」興起，10幾天來，不管在平面媒體或是社群網站，我看到的是來自四面八方、國內國外的有志之士與國軍官兵，全都移動到花蓮光復鄉，為的就是盡一己之力，為不相識的國人同胞清理家園，無私投入救援災損的精神令人敬佩。

救災官兵採梯次輪替方式，持續災後復原。（資料照）

也是後來我才知道，原來我身邊有許多中年及年輕的朋友，都利用休假日或個人排休特休，從各地前往花蓮，交通及食宿都自費，而且為善不欲人知，默默地做起他們覺得應該做的事，就是為了救災，他們稱此行動為：「社會責任」，他們要用滾滾的熱血，把堰塞湖滾滾而下的無情淤泥全都清除，讓光復鄉能重現乾淨整齊樣貌，鄉民們能早日回復正常生活。

請繼續往下閱讀...

鏟子超人自發到災區救災。（資料照）

那天在左營車站看到前往花蓮救災第一批海軍陸戰隊官兵，辛勤地完成階段性任務回到左營，國人與國軍前往迎接時的歡喜與欽敬，都寫在每個人的感動的臉龐裡，我也因為這樣的感動與熱血，前往花蓮，為大家全力無私投入救災行動做紀實。

我相信，熱血的人不會消減，只會與日俱增，也相信熱血會讓人心更為凝聚，社會更能團結共榮。

（作者為行政人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法