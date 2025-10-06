名家分享～劉哲瑋》花蓮縣政府，請停止這種可恥的行為

傅、徐兩人的統御術就是，前現代的政治模式：在災難發生時出現在你面前，讓你誤以為他們真心關心你。

◎ 劉哲瑋

花蓮縣政府，請停止這種可恥的行為。

這5萬慰問金：4萬來自善心捐款、1萬是花蓮縣府原本的急難慰助金，花蓮縣政府只是分配資源的機構，為何可以大剌剌只表示「花蓮縣政府」？

縣庫的財源來自納稅人，而花蓮縣每年從中央獲得補助佔全年總歲入 60%，且蔡英文執政每年補助花蓮縣金額均高於馬英九執政。

到現在光復的天災人禍，也是這個政黨許多從政黨員、黨工投入第一線，而國民黨霸佔光復車站最精華的位置，卻沒有任何作為，土地閒置在那！

這讓人想到，過去花蓮縣學生的聯絡簿封面是傅崐萁與徐榛蔚的全家福照片…甚至連冥紙都要寫傅崐萁的名字。這也是為何昨天縣長到光復國小跟馬太鞍部落當面溝通，呈現出那種畫面，縣長完全沒準備，整個發言重點似乎都在「發電鍋」，災難發生至今，縣長最重要的政策是發電鍋…這就是他們的統御術。

花蓮縣長徐榛蔚到光復國小跟馬太鞍部落當面溝通，整個發言重點似乎都在「發電鍋」，這就是他們的統御術。（資料照）

請不要無恥的把善款、稅金變成花蓮縣政府的大恩大德。而花蓮縣政府很迅速的宣布發放5萬元慰問金，但現在最要緊的是救災，災情發生後災民的身分證件都被沖走、遺失，交通工具也流走或泡壞，辦理證件的位置從最遠的災區，老年人走過去至少1小時以上，如果淤泥遍佈時間應該要加倍…。

由於這3年住在花蓮中區，從這些案例可以發現，傅、徐兩人的統御術就是，前現代的政治模式：在災難發生時出現在你面前，讓你誤以為他們真心關心你。

而現代政治是透過管理、分配，使得人們可以抵御災難，也就是科學研究與分析提供預警，政府透過調度資源來協助居民離開可能導致生命喪失的地區，待災難過去居民損失的財產，政府再透過分配手段提供補助，讓居民不至於活下來卻遭受經濟打擊，而無法在社會上生存。

所以，他們兩人的這套統御術必然導致現代政治失靈，讓花蓮人好像活在前現代。這種前現代跟現代的劃分是西方文明從古希臘連接到文藝復興以降的分類。

如果，我們把視角轉移到古埃及，就會發現古埃及早就這樣做。這是因為尼羅河每年都會定期氾濫，所以古埃及的曆法必須極為精準，否則只要出現幾天的誤差，就可能導致尼羅河氾濫時間無法預測，使人民措手不及、造成生命與財產的犧牲。

古埃及人為了預測洪水，觀察天狼星與太陽同時升起的現象，建立了以太陽年為基準的曆法，1年分為12個月、每月30天，另加5個祭祀日，共265天。

當時的埃及人會在尼羅河準備氾濫前撤離，待水退之後再返回家園，卻發現原本的農田界線已被泥沙掩沒，彼此的土地界限全被沖毀。為了重新劃分田地、確定誰的土地屬於哪一戶，埃及人發展出一套以「測量土地」為核心的技術——我們今天稱之為幾何學（geometry）。

古埃及人會在尼羅河準備氾濫前撤離，待水退之後再返回家園，再透過測量與計算，恢復秩序、重建家園。圖為尼羅河。（路透檔案照）

古希臘歷史學家希羅多德在《歷史》中就記載，埃及人「因尼羅河的氾濫沖毀田界，遂發明幾何學以重新丈量土地」。因此，幾何學最早的起源，並非為了抽象的數學思考，而是出於一種極具實用目的的需求：在洪水重塑大地之後，透過測量與計算，恢復秩序、重建家園。

這也是為何「geometry」一詞的希臘語根意即「測量大地」（geo=地、metron=測量）。所以，古埃及的宗教以太陽神跟尼羅河神為最主要神祇，而法老就是太陽神之子（一如古代中國將君主視為天子一樣）。

結果，我們似乎不如古埃及人，而古埃及人早在西元前3000年就具有如此技術。

（本文提及數學、歷史部分，是我在為國三生複習世界史的文明起源提到古埃及、古希臘時內容）

（作者為教師、曾在花蓮光復任教）

本文經授權轉載自Lâu Thiat Uí臉書

