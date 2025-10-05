名家分享~趙曉慧》高市早苗的日本再起經濟藍圖

高市的「日本再起」經濟藍圖，簡單說，就是重振日本製造業，同時對國民與企業提供補貼以緩解高物價。她希望藉由產業升級帶動就業與薪資、進而提升稅收，同時用政府支出對抗生活壓力。

◎ 趙曉慧

高市早苗可望成為日本第一位女首相，能不能兌現「日本再起」的口號，再創安倍路線的執政佳績、避免重蹈「短命首相」的命運，難度不小。

高市早苗能不能兌現「日本再起」的口號，避免重蹈「短命首相」的命運，難度不小。（取自貼文）



首相的執政能否順風順水，「經濟」仍是最關鍵的決定因素，而其中的重中之重，正是「通膨危機」。

高市的「日本再起」經濟藍圖，簡單說，就是重振日本製造業，同時對國民與企業提供補貼以緩解高物價。她希望藉由產業升級帶動就業與薪資、進而提升稅收，同時用政府支出對抗生活壓力。

她提出的產業振興方向，鎖定AI、半導體、先進材料、生物科技、國防、新能源與醫療科技等關鍵領域。這些都是國家安全與產業競爭力的核心，也符合她政見中所說的「危機管理投資」構想——以政府基金結合民間資金，確保日本的供應鏈安全與科技自主。

針對國民的物價壓力，她提出減稅、現金派發、廢除燃油附加稅等方案，同時強調「不是無節制的大撒幣」，而是要在刺激與紀律之間取得平衡。她也承諾，若債券市場出現不安，會讓政策折衷或退場。

不過，作為安倍路線的繼承人，她不能照搬安倍的經濟學，時空背景完全不同。

高市早苗提出的產業振興方向，鎖定國家安全與產業競爭力的核心，也符合她政見中所說的「危機管理投資」構想。圖為東京三和電機員工作業情形。（法新社檔案照）

安倍上台時，全球正處於量化寬鬆的資金氾濫期，日本深陷通縮泥沼，刺激經濟幾乎沒有副作用，國債利率接近零、債務成本極低，再加上安倍本人是黨內派系領袖，權力穩固。

如今的高市面對的卻是全球緊縮週期，美國升息、日本被迫維持低利，通膨率已達2.8%至3%，利息支出快速上升，政府債務規模高達 GDP 的 260%，而她本身派系基礎薄弱，政治結構不穩。

問題的關鍵在於時間。

重振製造業、提升稅收需要數年才能見效，但補貼支出與債務利息卻是立刻出現。

如果產業回收速度追不上撒幣速度，財政紀律就會惡化，形成致命的信任危機。

根據日本財務省的試算，利率每上升1%，政府每年就要多支出約10兆日圓利息。

若此時高市仍持續擴大財政赤字，市場會懷疑日本是否走向「財政失控」，屆時日本國債殖利率可能飆升、債券拋售潮引發「英國女首相特拉斯財政風暴」翻版。

屆時情勢會陷入惡性循環：物價壓不下來、國債殖利率上升、日圓持續貶值、進口能源與糧食成本墊高、通膨再起，最終削弱民眾的購買力與信心。

更麻煩的是政治結構，高市派系基礎薄弱，官僚體系和自民黨內部派閥對她的態度多半觀望。

在日本政治文化中，非主流派系出身的首相常被「表面服從、實際拖延」，這將使政策推動速度變慢，進一步放大她面臨的時間壓力。

外部風險同樣嚴峻。

川普重返白宮重新啟動關稅政策，美元走強將再次壓迫日圓，屆時日本的物價與能源進口成本都會受到牽動。

「物價壓不下來→日本國債上升→日圓持續貶值→進口成本墊高持續推升物價」，這個惡性循環的路徑，將是高市早苗的翻車時刻，重演英國女首相特拉斯的短命悲劇。

日本信心回升、赤字下降、產業復甦，高市才算真正兌現「日本再起」的支票。圖為日本證券公司看板。（彭博檔案照）

若高市要避免重演「英國特拉斯財政風暴」悲劇，關鍵在於四個方向。

1.政府資金不能無償發放，而要成為「戰略投資金主」，以貸款、股權或技術研發的形式創造回報。

2.採取分階段財政擴張，分波釋出刺激方案、觀察市場反應再調整，避免一次性爆量。

3.與日本央行保持密切協調，確保市場相信央行能吸納國債並維持低利。

4.提高能源與糧食的自給率，減少進口依賴。這不只是經濟政策，更是國家安全戰略。

從時間軸上來看，高市會歷經三個階段。

■2026年：將是高市的高風險期——支出達高峰、信心下滑、產業效應尚未顯現。

■2027～2028年：若高市能撐過，讓投資逐漸轉為稅基回收，政權就能回穩。

■2029年以後：信心回升、赤字下降、產業復甦，高市才有機會真正兌現「日本再起」的支票。

日本是否能在高市手中走出通膨與債務的雙重夾擊，將是一場她能否撐過「時間與信任」的賽跑。

高市早苗的剛毅是優點，但若想穩住政治權力，要多補「人和」這一課，讓自己是一個剛柔並濟的人，才能撐得過她命運裡的「風高浪急」。

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

