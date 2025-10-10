自由開講》「流麻溝十五號」警示 民主自由可貴

◎ 島火

近期在公視台灣台觀賞《流麻溝十五號》，最震撼的瞬間，是受難者行刑前拍照時那微笑——在極端壓迫下仍保持尊嚴與勇氣，令人難以忘懷。影片將我們帶回白色恐怖的黑暗歲月，透過女性受難者的視角，呈現青春與理想如何在威權下被扭曲，每個眼神、每聲哭喊，都像警鐘般提醒今日社會自由與正義的珍貴。

《流麻溝十五號》是第一部呈現白色恐怖女性政治受難者的電影。（資料照，牽猴子提供）

從本土的立場來看，這部電影不只是歷史回顧，更是一堂民主教育課。威權時期壓制思想、扭曲人性，而今日的民主正是靠那些曾被迫沉默的勇者逐步建立。支持這類作品、紀念受難者，就是台派對歷史正義的堅守，也是對年輕世代民主意識的喚醒。

請繼續往下閱讀...

影片以細膩手法呈現政治暴力、家庭掙扎與友情撕裂，提醒我們民主不是抽象概念，而是深植於每個人的生活。忽略歷史教訓，任由權力遊戲侵蝕公義，今日自由就隨時可能受威脅。

台派作為本土力量，不僅是政策倡議者，更是歷史記憶的守護者。唯有持續提醒社會曾經的痛苦與犧牲，才能將歷史教訓轉化為守護民主的動力。

《流麻溝十五號》講述1950年代女性政治受難者到綠島集中營進行「思想再教育」的真實事件。（資料照，牽猴子提供）

台灣的民主仍在成長，守護自由的責任從未停止。受難者那微笑的震撼，讓人深刻體會自由的珍貴，也提醒所有台灣人：人民的尊嚴與自由，任何時刻都不可妥協。台灣人一定要看。

（作者為從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法