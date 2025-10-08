自由電子報
自由開講》為什麼還有人支持國民黨？

2025/10/08 13:30

◎ 蕭錫惠

司法改革缺席，才是國民黨復活的養分

1949 年國民黨撤退來台，帶來戒嚴統治、白色恐怖與黨國體制，對台灣社會造成長期壓迫。

然而，民主化後二十多年，仍有相當比例的台灣人支持國民黨，這不能簡單說是「健忘」，而是多重因素交織的結果

首先是歷史創傷與秩序記憶的拉扯。許多長輩雖曾歷經高壓統治，卻也見證社會穩定與經濟起飛。對他們而言，國民黨代表「安全」與「反共保命」。

再加上二二八與白色恐怖的真相長期被壓抑，許多人對國民黨的負面歷史認知並不完整，反而懷抱「治安好、物價穩」的懷舊情感

民主化後二十多年，仍有相當比例的台灣人支持國民黨，圖為國民黨先前舉行的反罷免活動。（資料照）民主化後二十多年，仍有相當比例的台灣人支持國民黨，圖為國民黨先前舉行的反罷免活動。（資料照）

其次是制度資源的延續。國民黨長期掌控龐大黨產、地方派系與媒體資源，形成基層動員的現實優勢；戒嚴時期教育灌輸的「正統敘事」，也影響了幾個世代的政治傾向。

然而近年最尖銳的原因，是司法改革停滯與公義失衡。人民親眼看到：馬英九三中案一審無罪、二審還在上訴中，幾乎看不見實質追責；相對地，前交通部長郭瑤琪僅憑污點證人證詞，就被判刑八年入獄，後來雖假釋出獄，但名譽與人生已被徹底摧毀。

柯文哲羈押案更凸顯羈押成為預防性懲罰，而非例外手段。這些案例讓社會深感「有判決，沒正義」，甚至認為司法已成政治鬥爭的工具

當人民覺得司法只對綠營嚴苛，反而用選票懲罰執政黨，哪怕得把票投給曾帶來創傷的國民黨。

前台北市長柯文哲因京華城等案，被羈押一年。（資料照）前台北市長柯文哲因京華城等案，被羈押一年。（資料照）

最後，是對現狀的不滿與制衡心態。許多選民不是喜歡國民黨，而是想用選票「拉回平衡」。

當他們對物價、房價、能源政策、長照改革、財政紀律失望時，就可能用支持國民黨來表達抗議

台灣人支持國民黨，不是因為遺忘歷史，而是因為現實讓他們覺得別無選擇。

若執政黨要扭轉此局，就必須真正落實司法改革、重建公平正義，特別是讓羈押回歸例外手段，終結選擇性辦案的疑慮，讓人民相信：民主不再只是換顏色的遊戲，而是能保障每個人免於恐懼與不公的制度。

（作者為自由撰稿人）

