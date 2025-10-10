自由開講》法國記者示警 正視中共操弄歷史幻象

◎ 衛重華

資深法國記者董尼德，透過多年現場經驗與研究，對中共政權的發展作出警示。他強調，中國不再是外界曾經相信的「和平崛起」典範，反而正以民族主義、歷史改寫與外宣滲透來掩飾內部失序；同時，西方世界因川普的政策轉向，信心動搖，這也迫使歐洲與台灣必須在歷史分岔口上重新定位。

近期出版新書《幻象帝國》的前法新社駐北京記者董尼德日前訪台並接受本報訪問。（資料照）

董尼德的憂慮，首先來自中國的內部矛盾。他揭露青年失業數據被隱匿，房地產泡沫持續崩塌，養老制度難以為繼，這些都是導致人民對體制失去信任的關鍵因素。中共對外卻藉由操弄民族主義轉移視線，甚至將二戰史觀徹底竄改，將國民政府的犧牲與美歐的援助抹消，反而讓共產黨自詡為「抗戰中流砥柱」。這種「歷史幻象」的製造，不僅是欺騙國際社會，更是讓中國人民陷入集體失憶。

而在國際層面，董尼德直言歐洲長期被中國市場誘惑，誤信「中國的和平崛起」，如今在俄烏戰爭與習近平強硬政策的刺激下，才逐漸覺醒。他警告，川普的回歸使美國在盟友間顯得不可靠，這將迫使歐洲開始尋找自身定位，不再只是中美之間的調停者，而要成為獨立的民主力量。台灣同樣迎來關鍵時刻，七成來自中國威脅，三成來自川普政策的不確定。這意味著，台灣必須更清醒地認知：不能依賴單一國家，而要透過區域合作，連結日本、南韓、澳洲與東南亞國家，建立真正的安全網絡。

最重要的提醒，是民主的脆弱。董尼德指出，民主社會不該落入意識形態的陷阱，而應回到「事實」與「歷史」的基礎。正如西藏確實在1949年被入侵，這是不可否認的歷史。台灣社會的分裂，來自部分人全盤接受中共敘事，部分人將中國妖魔化，唯有堅守事實與自由辯論的空間，民主才不會被少數狂人奪走。他直言，台灣今日雖面臨風雨，但仍是自由世界的典範，歐洲也正在重新認識台灣，這正是展現文化、科技與價值多元性的契機。

法國季刊「亞洲雜誌」主編為董尼德，今年2月出版第二期，就以「台灣：面對北京變動中的社會」作為封面故事。（法新社檔案照）

總結來說，董尼德的觀察是對歐洲與台灣的共同提醒：幻想已經破滅，接下來是要如何找回新的自信與定位。如果不能把握這個「關鍵時刻」，任由歷史被篡改、自由被出賣，那麼下一個時代的民主力量將不再掌握在我們手中。這是對抗極權、守護民主的真正戰役。

（作者為軍人）

