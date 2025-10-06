自由電子報
自由開講》醫療不是比價商品 別讓便宜付更大代價

2025/10/06 08:00

◎ 盧俊瑋

韓國醫美競爭激烈價格低下，吸引國內美愛美人士蜂擁而入，卻忽略了醫療基本風險。日前和朋友聚餐時，聽到一位朋友提起他的女兒打算前往韓國接受醫美護膚療程。當下我心裡其實浮現一絲不安，但因為是朋友間的閒談，只是提醒他要注意安全。

南韓以旅遊結合醫美療程吸引不少遊客，圖為韓國醫美一條街。（法新社檔案照）南韓以旅遊結合醫美療程吸引不少遊客，圖為韓國醫美一條街。（法新社檔案照）

沒想到，不久後的門診，就真的遇到一位類似的病人。她到韓國接受「眼袋手術合併注射」，返台後雙眼紅腫得像「麵龜」一樣，眼睛幾乎張不開。這樣的情況，自然無法再找韓國醫師處理，最後還是只能回到台灣的醫療體系尋求幫忙。

身為醫師，但並未從事醫美治療，我或許沒有立場去評論各種醫美療程的正確與否。然而，我對於國人過度追求「便宜」而忽視醫療風險的現象，實在感到不以為然。醫療不同於一般商品，並不是比價就能確保品質；一旦出事，代價往往不是金錢，而是健康，甚至是無法挽回的傷害。

自由開講》醫療不是比價商品 別讓便宜付更大代價韓國醫美競爭激烈價格低下，不少民眾前往微整型，示意圖。（路透檔案照）

事實上，這些案例並不少見。有人為了低價，選擇交給沒有專業訓練的人操作；有人遠赴國外，以為能以較低的價格獲得相同品質。可是一旦併發症發生，缺乏後續照護與責任承擔，最後仍舊要靠台灣醫師與健保體系收拾殘局。

追求美麗本身沒有錯，錯的是把醫療當作消費比價，輕忽其中的風險。醫療不是單純的「CP 值」問題，選擇有完整專業訓練、能提供長期照護的醫師，才是最保險的做法。否則，便宜不只不便宜，還可能付出更大的代價。

（作者為皮膚科助理教授）

