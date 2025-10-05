自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》交通執法非搶錢 安全豈能開玩笑

2025/10/05 17:00

◎賴文泰

「安全是回家唯一的路」、「誠實是心安唯一的路」應是普世認同的價值，卻常在現實裡出現扞格。咖啡廳享受午茶饗宴的同時，耳畔響起一對夫妻的激辯，媽媽語帶點激動地說著：「兒子考試作弊被記小過，偷看同學答案誰沒做過，學校為何小題大作」；爸爸的回答簡短卻語帶深意：「妳怎麼不追究兒子考試作弊的錯誤，而是問學校的處罰嚴重」？這段平淡無味的日常對話，恰如社會輿論對交通取締的投影：媒體標題鋒利如「科技執法半年進帳逾5億 民怨搶錢」、「30天開出6863罰單進帳411萬」、「每2.6公里1個測速照相，墾丁觀光不死也難」……與其說是「抓太嚴」惹民怨，不如先問：違規本身是否錯誤？安全，豈能開玩笑

屏東縣照相桿增至破百支，警方表示預計10月開始執法。（資料照）屏東縣照相桿增至破百支，警方表示預計10月開始執法。（資料照）

交通違規執法，對嗎？

為了避免答案淪為陳義過高、假道學的教條，乃不免俗的跟風，於是我也問了 ChatGPT大神：「某條道路密集設置違規取締設備，對不對？」大神回答：「問題不能簡化。若路段是瓶頸、事故頻傳、人車混雜，強化執法有其必要；但若忽略道路設計、號誌配置或速限設定的根本問題，或未充分公開資訊讓人誤以為是「收割罰款」，又或過度干擾用路造成緊張影響流暢，就應檢討。」換言之，「密集設置」本身不是問題，關鍵在於：有沒有數據支持？是否真正改善安全？是否透明告知？ 可惜在追求「短、準、快」的媒體節奏與被取締者「荷包失血」的感受之間，這三個條件常被忽略。以下以屏東為例，用客觀數據回到原點：政府，到底做對了沒有？

有沒有數據支持？

將文字論述攤在數字下檢視更公允：根據道安資訊與公開資料，屏東縣道路總長逾1,460公里，實際執法的固定測速桿共36台，平均約40公里1支；以往返墾丁的台1、台26線為例，全長142公里，實際執法僅5支，約28公里1支，難以稱為「密集到干擾用路」。更關鍵的是成效：該路段固定測速桿的取締件數，也自110年的約3,000件逐年下降。同時，進入墾丁車流由110年的174萬輛增至113年的193萬輛，4年增約11%；而兩段區間測速的平均時速約69.17公里，夜間（00:00–06:00）約70.61公里——在車流成長下仍能維持均速，並有效抑制夜間飆速。這組數字更像是「不是抓太嚴，而是有據可依」

是否真的改善安全？

屏東縣自110年3月啟用科技執法後，相關區域每月平均事故數下降42%，其中A1（24小時內死亡）肇事件數為0件。如果有一種做法能讓最嚴重的事故類型歸零，問題就不在於「抓太嚴」，而在於如何持續守住安全底線

屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段，設置「科技執法—區間平均速率自動偵測」設備後，曾創下4個月就開出2萬1423張罰單紀錄。（資料照）屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段，設置「科技執法—區間平均速率自動偵測」設備後，曾創下4個月就開出2萬1423張罰單紀錄。（資料照）

有沒有透明告知？

「要不要透明告知？」向來爭議不休。反對者憂心「選擇性守法」，只在有標誌處減速、通過後又加速。這項爭論揆諸歐、美、日之作法，設置與不設置者皆有之，但大多沒有法律規定一定要設置。然而，我國「道路交通管理處罰條例」明文規範測速照相前方須設置取締標誌，也就是說，我國的測速照相必然有告知。至於「警察有執法獎金／業績壓力」的都市傳聞，相關規定早已取消多年，現行警察執法沒有獎金，也沒有業績。與其懷疑「收割罰款」，不如回到事實本身：透明已是制度要求。

溝通與調整：讓執法更有溫度

以屏東的數據觀之，布設策略具相當程度的正確性。但對民眾而言荷包失血終究是不愉快的，因此，相關單位仍應以數據溝通、適時檢討速限與工程設施合理性。正如屏東縣交通大隊大隊長的肺腑之言——「我們不是在懲罰，而是在救命」；「未來將精準布建並先予提醒，讓執法有溫度，用最少的干預，換最多的安全」。這既是對民眾感受的在意，也是對安全底線的堅持。

回到原點：錯在「抓太嚴」，還是錯在「違規」？

學理與實務均已證明：交通執法能提升安全。若我們認同「安全是回家唯一的路」，那麼在督促政府執法合理與精準的同時，也該誠實自問：「執法太多？還是我們違規太多？

台26線尖山段科技執法奏效，肇事銳減。（資料照）台26線尖山段科技執法奏效，肇事銳減。（資料照）

就像考試，若學生作弊，該怪老師抓太嚴，還是該先面對作弊本身？安全不是遊戲，豈能拿命開玩笑。

（作者為前高雄市交通局局長、文藻外語大學國際企業管理系教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書