自由開講》交通執法非搶錢 安全豈能開玩笑

「安全是回家唯一的路」、「誠實是心安唯一的路」應是普世認同的價值，卻常在現實裡出現扞格。咖啡廳享受午茶饗宴的同時，耳畔響起一對夫妻的激辯，媽媽語帶點激動地說著：「兒子考試作弊被記小過，偷看同學答案誰沒做過，學校為何小題大作」；爸爸的回答簡短卻語帶深意：「妳怎麼不追究兒子考試作弊的錯誤，而是問學校的處罰嚴重」？這段平淡無味的日常對話，恰如社會輿論對交通取締的投影：媒體標題鋒利如「科技執法半年進帳逾5億 民怨搶錢」、「30天開出6863罰單進帳411萬」、「每2.6公里1個測速照相，墾丁觀光不死也難」……與其說是「抓太嚴」惹民怨，不如先問：違規本身是否錯誤？安全，豈能開玩笑？

屏東縣照相桿增至破百支，警方表示預計10月開始執法。（資料照）

交通違規執法，對嗎？

為了避免答案淪為陳義過高、假道學的教條，乃不免俗的跟風，於是我也問了 ChatGPT大神：「某條道路密集設置違規取締設備，對不對？」大神回答：「問題不能簡化。若路段是瓶頸、事故頻傳、人車混雜，強化執法有其必要；但若忽略道路設計、號誌配置或速限設定的根本問題，或未充分公開資訊讓人誤以為是「收割罰款」，又或過度干擾用路造成緊張影響流暢，就應檢討。」換言之，「密集設置」本身不是問題，關鍵在於：有沒有數據支持？是否真正改善安全？是否透明告知？ 可惜在追求「短、準、快」的媒體節奏與被取締者「荷包失血」的感受之間，這三個條件常被忽略。以下以屏東為例，用客觀數據回到原點：政府，到底做對了沒有？

有沒有數據支持？

將文字論述攤在數字下檢視更公允：根據道安資訊與公開資料，屏東縣道路總長逾1,460公里，實際執法的固定測速桿共36台，平均約40公里1支；以往返墾丁的台1、台26線為例，全長142公里，實際執法僅5支，約28公里1支，難以稱為「密集到干擾用路」。更關鍵的是成效：該路段固定測速桿的取締件數，也自110年的約3,000件逐年下降。同時，進入墾丁車流由110年的174萬輛增至113年的193萬輛，4年增約11%；而兩段區間測速的平均時速約69.17公里，夜間（00:00–06:00）約70.61公里——在車流成長下仍能維持均速，並有效抑制夜間飆速。這組數字更像是「不是抓太嚴，而是有據可依」。

是否真的改善安全？

屏東縣自110年3月啟用科技執法後，相關區域每月平均事故數下降42%，其中A1（24小時內死亡）肇事件數為0件。如果有一種做法能讓最嚴重的事故類型歸零，問題就不在於「抓太嚴」，而在於如何持續守住安全底線。

屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段，設置「科技執法—區間平均速率自動偵測」設備後，曾創下4個月就開出2萬1423張罰單紀錄。（資料照）

有沒有透明告知？

「要不要透明告知？」向來爭議不休。反對者憂心「選擇性守法」，只在有標誌處減速、通過後又加速。這項爭論揆諸歐、美、日之作法，設置與不設置者皆有之，但大多沒有法律規定一定要設置。然而，我國「道路交通管理處罰條例」明文規範測速照相前方須設置取締標誌，也就是說，我國的測速照相必然有告知。至於「警察有執法獎金／業績壓力」的都市傳聞，相關規定早已取消多年，現行警察執法沒有獎金，也沒有業績。與其懷疑「收割罰款」，不如回到事實本身：透明已是制度要求。

溝通與調整：讓執法更有溫度

以屏東的數據觀之，布設策略具相當程度的正確性。但對民眾而言荷包失血終究是不愉快的，因此，相關單位仍應以數據溝通、適時檢討速限與工程設施合理性。正如屏東縣交通大隊大隊長的肺腑之言——「我們不是在懲罰，而是在救命」；「未來將精準布建並先予提醒，讓執法有溫度，用最少的干預，換最多的安全」。這既是對民眾感受的在意，也是對安全底線的堅持。

回到原點：錯在「抓太嚴」，還是錯在「違規」？

學理與實務均已證明：交通執法能提升安全。若我們認同「安全是回家唯一的路」，那麼在督促政府執法合理與精準的同時，也該誠實自問：「執法太多？還是我們違規太多？」

台26線尖山段科技執法奏效，肇事銳減。（資料照）

就像考試，若學生作弊，該怪老師抓太嚴，還是該先面對作弊本身？安全不是遊戲，豈能拿命開玩笑。

（作者為前高雄市交通局局長、文藻外語大學國際企業管理系教授）

